台中新開咖啡廳！打造航空主題用餐空間，糙米捲心酥與咖啡的創意結合必吃

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲

台中新開幕咖啡廳，就在台中美食一級戰區公益路上。從一開始點餐到用餐空間皆可以看到航空主題，新潮設計成為台中最新打卡點，同時創造出品咖啡吃糙米捲的創意吃法，夾入內餡的酷必捲也成為台中最新伴手禮名單。

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲影片精華

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲介紹

2023年7月份座落於台中美食一級戰區的公益路，過去以『酷必捲』姿態，榮獲國際食品大獎，更曾成為長榮航空、高鐵商務艙指定小品。現在結合咖啡，並秉持著航空業的主題，打造了首間旗艦店，不但可以喝咖啡還可以買台中伴手禮，也成為台中最新的打卡勝地。

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲環境

酷必捲過去是長榮航空和高鐵商務艙指定小品，所以利用這樣的主題，在公益路落腳的旗艦店，就是以航空為概念打造一、二樓的整體環境。

一樓櫃台就像個大型行李輸送帶，整個空間非常明亮，同時都有機場的元素，從一開始的點餐窗口到取餐，都可以看到一些小巧思。

門市擺放著一台酷必捲夾娃娃機，想要試試手氣的朋友，可以過過乾癮。

一樓主要是一排個人座有搭配小桌子，如果是要短站喝杯咖啡吃個點心，而且在這裡拍照還滿好看的。

行李輸送帶末端有很多禮盒的擺飾，酷必捲有出一系列口味的禮盒，包裝都滿亮眼的。

隨著入境的動線來到二樓，二樓一旁的一格格鐵櫃吸引了目光，原來是飛機上空服員使用的餐櫃和物品櫃。

遠遠看就是拼出個『K』字，從霧化玻璃透出來的光就是有種前衛潮流的氛圍。

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲菜單

主要以咖啡飲品為主，以咖啡為基底去做發想好幾種飲品，另外一個重點就是儼然成為台中最新伴手禮的選擇：酷必捲。

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲門市活動

現在只要入會就可以享有200元購物金，而且入會後就可以每次買咖啡都會送一支酷必捲(價值40元)當點心。入會後只要買7入禮盒就可以享有買2送1的優惠。點一杯飲料就可以獲得1點，集10點換咖啡、20點換禮盒。

到底什麼是酷必捲(KOOBE JAM)？

使用營養糙米，膨發後捲入豐富口感的內餡，目前有研發多種口味可以選擇，再加上外皮會淋上特製淋醬，另外還有摻入藜麥與奇亞籽等超級食物。暢銷七年並成為長榮航空、高鐵商務艙指定小品，從台灣風靡至海外，榮獲多項國際食品大獎。一口咬下會有多種層次的口感，以及內餡的香味，滿適合買來當伴手禮。

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲餐點介紹

【KOOBE茶感菓咖：90元】

餐點飲料準備好後，會使用鐵盤裝飲料和酷必捲，而且杯蓋上的加強膠帶還是設計成行李吊牌的樣式，非常有設計感和設計巧思。

選用100%阿拉比卡精品咖啡豆，來自衣索比亞水洗豆混搭厄瓜多日曬橡木桶，一喝下去就會感受到濃厚的果香味，帶點果酸味，口感上非常的清新。

拿著咖啡在店內拍照，是不是很適合打卡，沒想到這裡的設計和燈光拍起來滿好看。

【24°E 酷比水果沙拉盒：65元】

一旁的水果沙拉盒也非常可愛，由香鬆起士糙米捲和時令水果組成，另外加入優格和蛋黃醬，營養很均衡，非常適合當作活力早餐，再搭配咖啡就是很完美的早餐組合。

【KOOBE綠豆霜咖啡：90元】

這一杯一樣90元，但看起來挺有看頭也很好拍照。一杯滿滿的綠豆沙，另一小杯是黑咖啡。

建議黑咖啡從杯子的正中間，慢慢的淋上去，下層開始有咖啡慢慢渲染開，視覺上滿美的，另外還有插著一支酷必捲，這一杯非常划算咧。

先是綠豆沙的綿密滑順口感，綠豆香味劃過喉嚨後，後味居然是咖啡香留在鼻腔流竄。一開始是視覺的衝突，沒想到口味上是這麼有層次，也意外的很搭嘎。

可以加購39元，從原本酷必捲升級酷必風味小品

122°E草莓堅果酷必捲│甜蜜風味

表面有堅果脆餅帶著脆脆的口感，內層則是草莓內餡用白巧克力進行裹附，帶著甜甜又有草莓的香味，很適合下午解饞的小點心。

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲伴手禮

門市可以看到很多禮盒的裝飾，酷必禮盒 KOOBE BOX外包裝看起來非常的有設計感，用色也大膽，用紙袋裝起來再別個行李吊牌非常有感覺。

【酷必捲│香鬆起士糙米捲(7入)：250元】

這一款香鬆起士如果吃的不夠，店內也有出禮盒裝。過去榮獲國際風味獎無數的首選禮盒，表面可以看到捲上的肉鬆和海苔，以及藜麥與奇亞籽等超級食物，主體為糙米膨發的米捲，中間還有起司。

【酷必捲│草莓甜心白巧捲(7入)：250元】

剛剛搭配綠豆沙的小品，也有出禮盒包裝，外層披覆一層白巧克力及滿滿綜合堅果，中間包覆特調手工草莓醬，很有層次的口感。

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲評論

其實一開始也不曉得什麼叫做酷必捲，一吃發現完全就是有同年吃米果捲的感覺，只是有重新改良加進去一些健康的元素並兼顧著口感，這買來當伴手禮非常適合。咖啡更不用說，真的很推薦綠豆霜咖啡，會有雙重味蕾的感受，店內設計感也非常好打卡，推薦給大家。

營業時間：11:00-20:00

地址：台中市南屯區公益路二段150號

電話：04-2208-6688

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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