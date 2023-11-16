快訊

馬英九也愛！新竹福源花生醬香港驗出黃曲霉毒素超標 負責人揪1點喊冤

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

宣布退出時代力量 黃國昌：認同柯文哲理念決定加入民眾黨

超過50年歷史在地老店！台中麵食控的高人氣銅板小吃 「乾麵配東泉」最強經典台式早午餐

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

阿坤麵位於台中中區的平等街小路邊，傳承三代經營至今已經有50多年的歷史，是在地人氣很高的老麵店。

會知道阿坤麵其實是因為台中米其林推薦，以前每次到台中中區，都跑去吃正老牌香菇肉羹的綠川店，想不到這附近還有好吃的古早味美食沒吃過，當然立刻收進口袋裡，趁著到苦甘咖啡外帶咖啡，順路過來阿坤麵來份台式早午餐

阿坤麵 地址位置

阿坤麵地址是台中市中區平等街142號，位置在澄清綜合醫院、台中光復國小斜對面，附近就是台中公園，距離台中第二市場、日曜天地OUTLET步行都在10分鐘內。

阿坤麵 用餐環境

阿坤麵用餐環境是室內無冷氣，有電風扇不會很悶熱，到達後自行點餐找座位坐。

阿坤麵 菜單

阿坤麵菜單如下，必點的乾麵分成小碗40、大碗60兩種份量價位，其他餐點為各式湯品。

阿坤麵 餐點菜色

乾麵，小碗45元。黃油麵條口感微帶Q度不會很軟，肉燥不會太鹹、有淡淡油蔥香氣，拌勻後份量剛好可以巴著麵條，淋上東泉辣椒醬更夠味~

店內的辣椒醬除了「東泉」，還有「切片辣椒醬油」，我比較喜歡加東泉的甜辣，如果重口味的話可以加切片辣椒醬油更為鹹香有辣勁。

綜合湯，一碗50元。阿坤麵的湯品種類不少，我直接選了綜合，豆腐、豬血、福州丸、油豆腐、水晶餃全都吃得到。所有料裡頭我最愛有內餡的水晶餃跟福州丸，外皮Q彈、內餡則是淡淡胡椒香氣。

阿坤麵 評價

阿坤麵的乾麵口感微帶Q度不軟爛，搭配肉燥跟東泉辣椒醬就是涮嘴，再來碗熱湯，就是久久會想吃一次的古早味呀～

【消費資訊】

到訪時間：2023年10月

阿坤麵｜FB

電話：0955 923 877

地址：400台中市中區平等街142號

營業時間：6:30-13:00

公休日：週三

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

古早味 咖啡 米其林 公園 早午餐 台中美食

相關新聞

超過50年歷史在地老店！台中麵食控的高人氣銅板小吃 「乾麵配東泉」最強經典台式早午餐

udn走跳美食／涼子是也 阿坤麵位於台中中區的平等街小路邊，傳承三代經營至今已經有50多年的歷史，是在地人氣很高的老麵店。 會知道阿坤麵其實是因為台中米其林推薦，以前每次到台中中區，都

史努比粉衝了！「考古史努比主題超商」爆萌登場 造型燈箱、恐龍壁面必打卡 「校車主題櫃」令粉絲呼：好燒錢

史努比粉衝了！有夠療癒的「史努比主題超商」降落台中，以「考古恐龍史努比」為主題打造最夯探險風，造型燈箱、壁面史努比裝飾都好拍，細節滿滿等著粉絲們來探勘！

屋馬燒肉全新「金韓食」開幕了！銅盤烤肉炸雞統統都有，9種小菜還能無限吃到飽

台中熱門的燒肉餐廳「屋馬燒肉」推陳出新，揭開全新的韓式美食篇章，打造嶄新品牌「金韓食」。新店位於台灣大道二段，毗鄰台中捷運市政府站，絕佳的交通位置一定要吃吃看。建築以醒目的紅色外觀吸引眼球，搭配美食絕對無法忽略。

臺中國家歌劇院　世界九大新地標建築

一個概念、一個發想，也許只是天馬行空，當這些抽象的吉光片羽突破限制化為現實，會讓人們讚嘆景仰，屏息駐足許久，如同我們走進臺中國家歌劇院。

一中街人氣美食推薦！披薩採現點現桿 創意燉飯口味多元新鮮

在人來人往的一中街上，有間只需花費200元上下就能吃享用義式料理的平價餐廳，充足的餐點份量以及用乾燥花點綴的溫馨環境皆使這裡成為學生聚餐和情侶約會的好去處。

跑咖清單加一！台中日式風格咖啡廳「TOMORROW COFFEE」，手沖咖啡選擇多咖啡控必訪

udn走跳美食／水晶 台中黎明新村的「TOMORROW COFFEE」，是最近在ig上時不時就會看到的咖啡廳，光是門口就是熱門照相打卡點，咖啡廳內位置不多，原以為只有一樓的吧檯座位，其實二樓也有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。