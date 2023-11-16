超過50年歷史在地老店！台中麵食控的高人氣銅板小吃 「乾麵配東泉」最強經典台式早午餐

阿坤麵位於台中中區的平等街小路邊，傳承三代經營至今已經有50多年的歷史，是在地人氣很高的老麵店。

會知道阿坤麵其實是因為台中米其林推薦，以前每次到台中中區，都跑去吃正老牌香菇肉羹的綠川店，想不到這附近還有好吃的古早味美食沒吃過，當然立刻收進口袋裡，趁著到苦甘咖啡外帶咖啡，順路過來阿坤麵來份台式早午餐！

阿坤麵 地址位置

阿坤麵地址是台中市中區平等街142號，位置在澄清綜合醫院、台中光復國小斜對面，附近就是台中公園，距離台中第二市場、日曜天地OUTLET步行都在10分鐘內。

阿坤麵 用餐環境

阿坤麵用餐環境是室內無冷氣，有電風扇不會很悶熱，到達後自行點餐找座位坐。

阿坤麵 菜單

阿坤麵菜單如下，必點的乾麵分成小碗40、大碗60兩種份量價位，其他餐點為各式湯品。

阿坤麵 餐點菜色

乾麵，小碗45元。黃油麵條口感微帶Q度不會很軟，肉燥不會太鹹、有淡淡油蔥香氣，拌勻後份量剛好可以巴著麵條，淋上東泉辣椒醬更夠味~

店內的辣椒醬除了「東泉」，還有「切片辣椒醬油」，我比較喜歡加東泉的甜辣，如果重口味的話可以加切片辣椒醬油更為鹹香有辣勁。

綜合湯，一碗50元。阿坤麵的湯品種類不少，我直接選了綜合，豆腐、豬血、福州丸、油豆腐、水晶餃全都吃得到。所有料裡頭我最愛有內餡的水晶餃跟福州丸，外皮Q彈、內餡則是淡淡胡椒香氣。

阿坤麵 評價

阿坤麵的乾麵口感微帶Q度不軟爛，搭配肉燥跟東泉辣椒醬就是涮嘴，再來碗熱湯，就是久久會想吃一次的古早味呀～

【消費資訊】

到訪時間：2023年10月

電話：0955 923 877

地址：400台中市中區平等街142號

營業時間：6:30-13:00

公休日：週三

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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