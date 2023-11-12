台中宵夜美食推薦！特色串燒炸物任你搭 揪伴聚餐好去處

當過兵的朋友聽到這個店名一定會有所共鳴！【伙房燒烤-忠孝總店】位於台中忠孝夜市商圈周邊，以多道風味十足的串燒、炸物美食成功吸引許多饕客、夜貓子們特意光顧，只為品嘗一番有著高人氣的宵夜美食。

鄰近忠孝夜市商圈的【伙房燒烤-忠孝總店】，開店至今已有三年，為老闆兄弟為完成開店夢想而創立，成功用絕佳的串燒風味征服一眾饕客，並成功在短短幾年內在台中開立分店，也於新竹、桃園、台北皆有分店，讓更多民眾能吃到風味獨特的特色料理，成為家喻戶曉的人氣燒烤品牌。

▲店家的取名是遠有深意的，選用兵營當中的「伙房」一詞，讓人有種類似革命情感的味道在裡頭，使許多退伍與現役軍人們頗有共鳴。

店家的用餐空間主要為室外矮桌椅座位，相似日式居酒屋、串燒店常見的用餐環境，讓客人們放下身段貼近彼此距離，充分增進同伴間的歡聚熱度，也因此吸引到許多附近居民與回頭客，都會將店家選為聚餐的口袋名單，入夜肚子餓了經常來此一聚、小酌一番，儼然成為當地高人氣的宵夜美食。

▲想吃什麼串燒都可以自己隨意挑選。

▲店內另有販售多款酒水飲品，讓客人在歡聚之時也能享受微醺時光。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲直火炭烤對於火侯的把握是美味關鍵，讓串燒充滿炭香又不能焦掉，並透過細心塗抹醬料，讓每一口都能嘗到相同滋味。

店家的菜單品項主要以串燒類及炸物類為主，串燒必點的牛肉串、豬肉串、雞肉串、雞皮、雞心、米血、甜不辣等品項一應俱全，還有炸水餃、鹹酥雞、炸雞腿排、揚出豆腐、薯條等熱門餐點更是不在話下，另外還有具有飽足感的丼飯類與湯品，可謂是應有盡有！

│串燒

牛肉串&雞皮

到串燒店一定要品嘗的牛肉串與雞皮，牛肉串一份為兩串，雞皮則是一份一串，在老闆細膩的手法之下，沾上特製醬料進行炭烤，將肉串兩側烤得鮮嫩無比，完美鎖住肉汁的原始風味，雞皮更是處理得恰到好處，脆度極佳，每一口都能吃到口感十足的串燒美味。

米血&甜不辣&四季豆

除了肉品之外，米血、甜不辣、四季豆的組合也是熱門品項，熟稔的燒烤功夫讓米血嘗起來外酥內軟，甜不辣烤得滑順可口，兩者灑上的胡椒粉與芝麻粒更是提升整體氣味層次，一旁的四季豆在微焦的外表下卻十分爽口清脆，是咀嚼控們一定不要錯過的絕佳組合。

│炸物

炸雞腿排

屬於店內熱銷排行榜前幾名的炸雞腿排，選用新鮮去骨雞腿肉經油炸製成，再塗上一層特製醬汁，並撒上胡椒粉與芝麻增添層次感，相當飽滿的厚實雞腿排，口感十足，不愧是炸物類的人氣選項！

日式炸水餃

屬於日式料理店中常見的炸水餃料理，在精準的油溫控制下，將水餃炸得金黃酥脆，沾上一旁的醬汁一口咬下，豐富的內餡在口中化散開來的口感，讓人欲罷不能。

從開店至今一直秉持著真材實料的原則，食材選擇上均使用原肉手工裁切而成，堅決不使用重組肉品影響口感體驗，嚴謹工序、現點現做的串燒風味，絕佳的燒烤口感一舉成為附近居民、公司行號的聚餐、宵夜首選。





【伙房燒烤-忠孝總店】

營業地址：台中市南區民意街93號

營業時間：17:00-02:00（周一固定公休，不定期公休會公告於粉專）

店家電話：0933692668

粉絲專頁：https://bit.ly/3L7ZE7R





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