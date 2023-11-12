跑咖清單加一！台中日式風格咖啡廳「TOMORROW COFFEE」，手沖咖啡選擇多咖啡控必訪

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

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台中黎明新村的「TOMORROW COFFEE」，是最近在ig上時不時就會看到的咖啡廳，光是門口就是熱門照相打卡點，咖啡廳內位置不多，原以為只有一樓的吧檯座位，其實二樓也有開放大桌，只是要跟其他客人併桌就是了，整體來說咖啡真的好喝，不過甜點就普通，裝潢環境是特點，加上咖啡好喝是蠻加分的。

TOMORROW COFFEE 位置

TOMORROW COFFEE 就在干城街的小巷弄內，這附近有很多特色咖啡廳、甜點店，干城拾伍、Mountaintown、小麥菓子、花毛かき氷喫茶等都在附近不遠，傍晚點起燈來感覺又不太一樣，說是日本料理店也很像。

TOMORROW COFFEE 環境

TOMORROW COFFEE的外觀看起來很像日式咖啡廳，有個小小的庭園，最近在ig上被洗版的就是他們家的門面照，裡頭的環境空間也弄的頗用心，很有質感，這次坐在樓上大桌，座位可以升降，椅墊是有彈性的，不算難坐。

TOMORROW COFFEE 菜單

菜單沒拍好，以咖啡為主，價格落在150~250元，還有搭配幾款甜點，不多就是了。

TOMORROW COFFEE 餐點

明日單品美式/ 琥珀配方拿鐵/ 明日單品拿鐵/ 衣索比亞

這次去冷萃咖啡賣完，本來想點茶飲的，不過朋友之前已經有來喝過這裡的咖啡，推薦要點咖啡，大家通通點了不同口味的咖啡，單品手沖，義式、美式、拿鐵，其實味道都算好喝，兩款拿鐵的厚度不太一樣，建議點熱的會更香濃。手沖咖啡選擇太多，不知從何點起的話，可以問問工作人員給點建議喔！

萊姆酒可麗露

一顆100元，挺金貴的，外皮不夠脆，內餡有生生的味道，不推。

提拉米蘇

提拉米蘇口感香滑順口，帶著微微酒味，口感夠細緻，味道是不差。

TOMORROW COFFEE的咖啡算是在水準之上，雖說營業時間到下午五點，不過客人還是一直來，喝到五點多也沒有要趕客人的意思，樓下還是不少人，服務算是蠻友善的，喜歡喝咖啡的朋友是可以一試，甜點就不用抱太大期待。

TOMORROW COFFEE

地址：台中市南屯區干城街198巷20號

電話：04-2251-7386

營業時間：10:00–17:00 週一二公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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