別只吃爌肉飯！彰化「古早味香炸臭豆腐」路邊飄香，麻辣臭豆腐份量十足，跟著排就對了

彰化美食推薦大埔臭豆腐以google千則評價讓人訝異不已！大埔臭豆腐在彰化大埔路美食商圈裡，大埔路臭豆腐超有名正因為他們走的是古早味路線，古早味香炸臭豆腐、古早味麻辣臭豆腐湯、肉燥麵都一樣很讚，款式很多都可以做挑選，而一開店我們就來彰化市美食大埔臭豆腐，才能拍到空景不過四點多過後這裡就陸續都有人潮，到傍晚時刻甚至到晚上彰化美食大埔臭豆腐完全被人潮淹沒，外面停放好多機車，簡單的古早味料裡卻深得好多人的心，甚至外地人也會來彰化美食大埔臭豆腐買碗回家吃，真的一點也不誇張啊！彰化市大埔商圈美食銅板小吃、排隊美食、早餐.午餐.晚餐.宵夜2023持續更新中一起推薦給你們！

文章同時收錄在：彰化尋味百嚐-來去彰化當吃貨（彰化市公所彰化市散步美食一書籍）

彰化大埔臭豆腐在哪？

彰化火紅小吃大埔路臭豆腐位在彰化縣彰化市大埔路477號，鄰近有麻古茶坊、豐原排骨麵、蛤仔麵、大原蒸餃、郎生煎包、阿根早點、水煎包～都可以一起打包帶走！

彰化大埔臭豆腐排隊美食小吃百元有找

彰化美食大埔臭豆腐位在彰化縣彰化市大埔路477號，剛開始營業所以才能拍到空景，如此珍貴的空景就留在部落格裡面與大家分享，外帶會有個排隊等候區，常常看到有人排隊，跟著排起彰化市最夯的排隊美食就對啦！

彰化市區的美食一級戰區，大埔路美食商圈裡總有數家老攤駢肩累踵，大埔路臭豆腐就是其中之一，想吃得先排隊。彰化美食大埔臭豆腐之所以會很夯是因為從以前就都走古早味路線的麻辣臭豆腐湯跟香酥臭豆腐，乾麵同樣是很多人推薦的彰化小吃呢！

無論客人有多少，老闆娘掛著微笑親切的詢問，『你好，要點什麼餐？幾份？』顧客就會開始點自己最愛的美食～

這樣古早味肉燥，香而不膩口也是很多人喜歡的呦！

台前有著滾燙的麻辣臭豆腐、鴨血、豬血、扁食、米血，如果你喜歡什錦也可以點起來！想要基底為腸旺、麻辣通通都行呀！

難得遇到的空景，內用常常座無虛席，外帶也是需要排隊～

大埔臭豆腐菜單MENU2023

在菜單上可以看見香酥臭豆腐、飯類、麵食類、湯類跟麻辣湯類，價格很平實從$15元到$130元都有，小資族百元就有找！

彰化小吃大埔臭豆腐餐點分享

一塊塊的臭豆腐在油鍋裡需要炸上兩回，低溫油炸、高溫逼油讓外衣酥脆後起鍋～很酥脆的喔！

金黃的臭豆腐很是酥脆，淋上特製的獨門醬汁再夾上堆疊的酸甜泡菜，難以抵擋的誘惑。

乾麵淋上古早味肉燥，也是很多人點的肉燥麵呢！

一碗麻辣臭豆腐裡也會有很多的餡料，配料吸飽飽的麻辣湯汁，麻辣香席捲而來，真的很過癮！

彰化大埔臭豆腐 評價

彰化美食推薦大埔臭豆腐真得就是被人潮淹沒的排隊美食，銅板都能吃得到美食，簡單的古早味料裡卻深得好多人的心，甚至外地人也會來彰化美食大埔臭豆腐買碗回家吃，真的一點也不誇張啊！難以言喻的味道只需要幾枚銅板就能大快朵頤一番，無疑是開心的享受了，彰化市大埔商圈美食銅板小吃、排隊美食、早餐.午餐.晚餐.宵夜2023持續更新中一起推薦給你們！

彰化大埔臭豆腐

住址：彰化縣彰化市大埔路477號

電話：04 712 9259

營業間：15:30-22:00週日休

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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