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中部最大的兒童樂園！南投名間親子生態園區 暢玩「巨型彩虹溜滑梯、環形天空步道」

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

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南投名間親子生態園區太夯了，假日好多人來訪將這裡擠得完全沒車位可以停車啦！建議可以將車停在南投景點豬事文化園區名間豬主題故事館，名間親子生態園區這園區真的太好玩了，園區裡有環形天空步道、三個區域的溜滑梯、盪鞦韆，還有親子沙坑跟夏季開放的噴泉廣場，草地也好適合坐在這野餐，這裡是不是太過chill，據說是用六億打造的全台最大的親子生態園區，完全好玩到炸掉！親子必來景點，我們都捨不得離開呀！

南投名間親子生態園區在哪？

南投名間親子生態園區緊鄰南投豬事文化園區可以直接導航到台灣南投縣名間鄉彰南路256號，這裡也可以設定弘明實驗高級中學就可以抵達目的地。

南投名間親子生態園區停車資訊

名間親子生態園區停車可以停在彰南路256巷白線內均為車道，路旁請勿違規停車，違停易遭罰，但因為警察北北會驅趕，所以建議車輛停在豬事文化園區裡，花點停車錢也不用擔心被開單。

名間親子生態園區附近景點

松柏嶺遊客中心、松柏嶺受天宮、茶二指故事館、名間親子生態園區、南投豬事文化園區、竹山紫南宮

南投名間親子生態園區，免費景點好玩到翻

南投名間親子生態園區是免費景點，全中部最大的遊樂園，假日來這裡絕對要起個大早，保證可以玩到嗨玩到翻，而且秋天秋意濃來這裡玩耍真的很適合，整個名間親子生態園區的壓軸在這，彩虹溜滑梯，有點高度不過光上去就好吸引人～

名間親子生態園區很多小朋友走到彩虹溜滑梯上面來都會直接溜下下去，每一處的遊樂設施都會寫上小孩的適合年齡層呦！

繼續來開箱這裡好讚，有很幾處可以乘坐的位置，阿公阿嬤帶著孫子或是爸媽帶小孩來名間親子生態園區遛都是很棒的啊！

南投好好玩名間親子生態園區很大的遊樂設施，帶孩子來豈能不失控呀？尖叫聲四起，狂歡的歡樂氣息一直在耳邊縈繞～這裡完全小孩天堂。

在良好的設施環境下，名間親子生態園區規劃出環景步道，可以近距離參觀這360度溜滑梯、攀岩還有很多設施，這裡好棒呀！

這裡的名間親子生態園區有分三區可以玩耍，三個溜滑梯玩不完！

再回過頭看看這豪華溜滑梯，是不是很大又誇張，上面的遮棚也是很漂亮的呢！

這區域是年齡層偏大的遊樂器材，有部分也都還在規劃，空間上很舒適！

在名間親子生態園區不用擔心人很多很擠，這裡佔地很廣，很適合奔跑、嬉戲，放電小孩真的好適合！

在名間親子生態園區裡面，日式造景好美，小河流水，旁邊有著日式庭園的美感，這裡真的很適合拍照，只是小樹木還沒長高，無法拍的很美～哈哈！

這裡還有玩沙池，當時後來是還沒天氣轉換很熱，大家都跑去玩水，加上颱風前上面烏雲籠罩～不過一人獨享沙池，真的很棒！

這裡還有夏季開放快樂玩水區域，跟著噴泉一起玩起來～小孩狂笑，全身濕，不玩真的太可惜了！來訪時記得要多帶一套衣物可以更換呦！

這小孩看見水嚇死了，跟平常看見的影片怎麼都不一樣，這裡也太好玩了吧！

名間親子生態園區 評論

南投名間親子生態園區太夯了，假日好多人來訪將這裡擠得完全沒車位可以停車啦！建議可以將車停在南投景點豬事文化園區名間豬主題故事館，名間親子生態園區這園區真的太好玩了，園區裡有環形天空步道、三個區域的溜滑梯、盪鞦韆，還有親子沙坑跟夏季開放的噴泉廣場，草地也好適合坐在這野餐，這裡是不是太過chill，據說是用六億打造的全台最大的親子生態園區，完全好玩到炸掉！親子必來景點，我們都捨不得離開呀！

名間親子生態園區

住址：南投縣名間鄉彰南路256號

營業時間：08:30–16:30

到此一遊攜帶物品：防蚊液、衣物

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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