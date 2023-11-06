愛吃港點嗎？台中超高CP值「五星等級平價港式料理」 每道百元起還免服務費

台中平價港式點心推薦！南屯區新開的憶念點心堂小小店面卻意外的好吃!問了才知道老闆有30多年五星飯店港式料理主廚經歷，手藝非常不錯，享受飯店級美味每道只要百元上下還免服務費CP值超高，一定要推薦給大家。

憶念點心堂在哪裡？

憶念點心堂地點位在南屯區向心路靠近南屯路附近，黃色招牌上就是老闆的人像，目標明顯。餐廳斜對面就有收費停車場，交通很便利。老闆有30多年上海點心港式料理經歷，擔任過鼎泰豐及福華、長榮、兄弟飯店⋯⋯等港式餐廳主廚，手藝相當不錯。

憶念點心堂環境

大門口就看的到工作區，旁邊有候位區座位，整個工作區檯面乾乾淨淨，看起來就覺得加分。玻璃上有看到UberEats貼紙，沒空到現場也可以線上點外送。

用餐空間共兩層樓，一樓以2人方桌為主，二樓則是有大方桌及圓桌，多人用餐也沒問題。

免服務費，餐具、佐料、還有茶水都是自助取用。佐料中除了辣椒醬、蔥花之外，最特別的就是老闆自己炒的川味麻辣醬。

這個川味麻辣醬是五辛素，素食朋友也可以吃。香、麻、辣但是不會鹹，當作沾醬或者是拌飯、拌麵、加湯都很讚，很多人吃過就愛上，直接打電話訂購。另外還有麻辣鳳爪、紅油抄手、以及菜單中的冷凍港點也是宅配熱銷品，吃完喜歡可以直接買回家。

憶念點心堂菜單

憶念點心堂菜單分成兩張，這一張是港式點心及麵食、飯類，價格通通都在百元上下，免服務費、沒有低消規定。餐點可內用可外帶，也有跟Uber外送平台配合。

另一份菜單則是現炒類，港式茶樓一份要三四百元的菜色，在這裡只要一百多元非常超值。

憶念點心堂好吃嗎？

所有餐點都是現點現做，如果趕時間可以像我們一樣在訂位時先點餐，這樣一入座沒多久餐點就通通送上桌。我們點這樣九菜一湯，一整桌豐富的菜色只要千元出頭，真的很超值！

手工蔥酥餅 58元

胖胖的蔥酥餅煎到外皮酥脆，裡頭滿滿的蔥花，光是看就讓人口水直流。

大口咬～馬上可以感受到外皮酥脆，口感真不錯。裡頭鹹香的蔥花還會出汁，越咬越香好好吃喔～

喜歡吃辣的朋友，很推薦沾老闆特製的香麻醬，香辣的滋味很加分。

蜜汁叉燒包 98元

我們每次到港式茶樓一定會點叉燒包，這裡的叉燒包個頭不小，蠻有誠意的。外皮軟綿帶點Q度，裡頭滿滿的叉燒餡，鹹甜鹹甜的滋味好正點啊，這裡的叉燒包很有水準我喜歡。

豉汁排骨 98元

這裡的排骨肉蠻大塊的，肉質Q彈帶點咬勁，鹹香回甘的滋味超下飯啊。

底下還有南瓜一起蒸很加分，而且完全不會油膩吃起來很清爽，這一道我也喜歡。

鮮蝦韭菜餅 98元

這道鮮蝦韭菜餅內餡相當飽滿，裡頭除了豬肉、韭菜之外還有草蝦仁，每一口都能吃到滿滿的料，真的很紮實完全不會有空虛感，大人小孩都喜歡。

鮮蝦腐皮捲 128元

憶念點心堂|台中好吃港點推薦！五星飯店主廚開的平價港式料理每道百元上下還免服務費CP值超高。

大塊鮮蝦腐皮捲份量更是紮實有料！咬開香酥的腐皮，裡頭滿滿的草蝦仁，草蝦的肉質相當彈牙，味道香甜好好吃喔~這一道鮮蝦腐皮捲幾乎每桌都有點，我們也好喜歡。

麻辣鮮蝦炒手 108元

這一道抄手不是碗裝而是平鋪在盤上，每一顆抄手都是方形蠻特別的，上頭淋的就是老闆招牌香麻醬，一上桌就聞到類似麻辣鍋的香味。

鮮蝦炒手也是很有料，裡頭滿滿的豬肉以及大顆炒蝦仁，重點是他的抄手皮不會像一般抄手軟爛，口感是Q的有加分！滿滿內餡加上香麻辣的滋味，吃起來就是過癮，愛吃辣的朋友一定會愛上。

普洱酸梅汁 58元

吃辣當然要配飲料，他們家的普洱酸梅汁是老闆手工製作，除了中藥材之外還加了普洱茶有夠特別！酸甜回甘的滋味還帶有普洱茶香，尾韻回甘相當耐喝，我們後來又外帶幾瓶回家。

乾炒牛河 160元

這一道是港式料理常見的熱炒菜色，牛肉不是火鍋肉片而是有點厚度的牛肉片，口感非常軟嫩意外好吃！我有問老闆，他說牛肉有按摩過才會如此軟嫩，果然是有經驗的老師傅～

河粉Q彈帶有咬勁，鹹甜的港式蠔油風味加上大鍋現炒的鍋氣，一大盤兩個人分享剛剛好，光是炒牛河就能吃得很滿足。

椒麻嫩雞 188元

這一道椒麻嫩雞好大一盤，一整隻大雞腿有先醃過再酥炸上桌，不吃辣的人單吃就很有味道蠻入味的，喜歡吃辣的人就沾特調的椒麻醬，美味更升級。

外酥內嫩的雞腿肉搭配椒麻醬香辣好吃，這一道很下飯而且份量很足，家庭聚餐一定要點這一道。

糖醋魚片 168元

這一道糖醋魚片肉質非常軟嫩，酸酸甜甜的好開胃。不止魚片好吃，連彩椒、鳳梨、洋蔥都很下飯，大人小孩都喜歡這一道。

翡翠海皇羹 168元

我們每次到港式茶樓都會點的翡翠海皇羹這裡也有，超大份量只要168元真是超值！！

隨便舀都是滿滿的料，蝦仁、蛤蜊、蟹肉棒、珍珠菇、還有像雲朵般的滑嫩蛋花我好喜歡，味道相當清爽很順口，我們都喜歡這道海皇羹，大推！

憶念點心堂 評論

沒想到這一家看起來普通的小店餐點這麼強，30多年五星飯店港式點心主廚的手藝果然厲害！

我們今天點的每一道都很有水準，飯店級的美味每一道只要百元上下還免服務費CP值真的很高，趁現在剛開幕還比較少人知道，趕快去吃才不會等很久～。

老闆跟老闆娘相當親切服務很不錯，讓人吃完還想回訪，喜歡港式點心的朋友，這一家憶念點心堂一定要收入口袋名單。

憶念點心堂

所在地址：台中市南屯區向心路45號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00–14:00-17:00–21:00

店家電話：04-2386-2888

評價：★★★★★

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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