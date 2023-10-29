台中最狂「仙草饌拿鐵」再開店！一次300條手切仙草入杯，料多到爆，喝了會超飽的手搖飲

說到台中最浮誇的仙草饌拿鐵，非這間茶海莫屬啦！招牌茶海仙草饌拿鐵裡頭足足有300條仙草條，給料毫不手軟，搭配香純鮮奶及仙草甘茶，好喝又有飽足感，台中除了南屯的嶺東店、大里的大明店外，現在在台中南區美村南路上也新開分店囉，台中南區的朋友趕緊衝一波啦。

茶海美村南店位置

茶海美村南店位在台中南區美村南路上，靠近高工路，鄰近台中高工、僑泰高中，是說這裡也算是飲料一條街，茶海人氣依舊不減呀。

糖糖這天來剛好碰到茶海美村南店開幕慶活動，現場排隊人潮真的有夠誇張的啦。

茶海美村南店菜單

茶海仙草饌拿鐵 L65元

來到茶海必點的招牌茶海仙草饌拿鐵，瞧瞧這杯料有多實在，裡頭可不是一般的仙草凍，而是加入一絲絲的手切仙草絲，重點是裡頭的仙草絲足足有300條之多，直接超過半杯的量，接著加入鮮奶及無糖的仙草甘茶，一入口就能感受到濃郁的仙草香氣在嘴裡蔓延開來，交織著鮮奶的香純，每一口都能吃到滑嫩的仙草絲，順口好喝又有飽足感

粉條拿鐵 L65元

又是一杯讓人一喝就回不去的手搖飲，之前喝過茶海這杯粉條拿鐵糖糖就愛上它啦～是說外面飲料店比較少見粉條的配料，以紅茶拿鐵為基底，加入將近半杯的粉條，拿起來沉甸甸的，用料超實在，喝的時候記得先攪拌均勻，濃厚茶香伴隨著迷人奶香，搭配Q彈有勁的粉條，讓人一口接一口停不下來。

紅豆紫米拿鐵 L65元

一般只有在甜湯店才看的到的紅豆紫米鮮奶，在茶海也喝的到，採用每日新鮮現煮的紅豆紫米入料，因本身熬煮時有額外加糖，建議可以點無糖就好，紅豆紫米單純加上香濃鮮奶，沒有額外再加茶類，紅豆紫米香氣超濃郁，可以咀嚼到綿密紅豆泥及紫米的顆粒感，加上鮮奶，香濃又好喝，很適合當作午茶點心呢。

芭樂百香綠 60元

喜歡清新果香的朋友們，糖糖推薦茶海這杯芭樂百香綠，以鮮榨芭樂汁搭配百香果汁及茉莉綠茶，入口帶有芭樂的清甜，交織著百香果酸V的滋味，尾韻帶著茉莉綠茶的清新香氣，不時還會蹦出清脆的百香果籽，清爽又解膩。

台中厲害手搖飲茶海又開一間分店囉～台中南區喜歡茶海的朋友們不必再跑大里或嶺東店，現在在南區也喝得到啦，除了招牌必點的茶海仙草饌拿鐵，糖糖也超推粉條拿鐵及紅豆紫米拿鐵，料多實在，好喝又有飽足感，推薦給大家。

茶海 CHA Hi – 美村南店 | FB | IG

電話：04-22601818

地址：台中市南區美村南路247號

時間：10:00~22:00

茶海 CHA Hi – 嶺東店

電話：04-23800202

地址：台中市南屯區忠勇路43號

時間：10:00~22:00

茶海 CHA Hi – 大明店

電話：04-24875757

地址：台中市大里區大明路261號

時間：10:00~22:00

茶海 CHA Hi – 草屯總店

電話：049-2307878

地址：南投縣草屯鎮中山街224號

時間：10:00~22:00

茶海 CHA Hi – 大觀旗艦店

電話：049-2301888

地址：南投縣草屯鎮中正路779號

時間：10:00~22:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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