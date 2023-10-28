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台中也出現巨大可頌！想吃巨大可頌不必飛出國，需預訂才吃的到巴蕾麵包

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

什麼！台中竟然也買得到巨大可頌啦～自從被倫敦巨大可頌洗版後，糖糖就一直期待著台灣什麼時候會開賣，沒想到盼著盼著，台中巴蕾麵包就開賣巨大可頌啦，雖然size沒有像倫敦巨大可頌那樣浮誇，不過在台灣也算是數一數二的巨大可頌了，需預訂才買得到，現場直接來會撲空唷。

巴蕾麵包位置

巴蕾麵包目前共有兩間分店，巴蕾麵包大業店位在南屯大業路上，另一間巴蕾麵包美村店是位在台中西區美村路上，糖糖這次是來到南屯巴蕾麵包大業店，位在大業路與大聖街口，距離台中捷運水安宮站不遠，是說附近紅線停車抓蠻嚴的，建議大家停好車再走過來買麵包。

巴蕾麵包環境

巴蕾麵包的空間還蠻寬敞的，麵包種類也非常多，糖糖這天是下午三點多來品項很齊全，人潮也不少，生意非常好。

糖糖這次來就是為了巴蕾麵包的這款巨大可頌而來，需先提前電話預訂，現場來買不到，糖糖訂的時候已經排了五天才拿到，不知道現在預訂大概要等到何時啦～

除了巨大可頌糖糖還買了巴蕾麵包原有的10元迷你可頌，來跟巨大可頌比一比，真的size差超多。

巨大可頌 320元

巴蕾麵包的巨大可頌一個是320元，剛剛的迷你可頌是10元，不知道巨大可頌有沒有迷你可頌的32倍大（笑），不過拿起來是頗有重量的。

將巨大可頌切開，裡頭是沒有包餡的，外皮香酥脆口，裡頭口感紮實，帶有迷人奶香味，是說這顆可以分三餐吃。

於10月底前來巴蕾麵包購買巨大可頌，即免費享有外帶拿鐵一杯，可選冰拿鐵或熱拿鐵，想吃巨大可頌不必飛出國，來台中巴蕾麵包也買得到，記得要先提前預訂唷。

巴蕾麵包 – 大業店 | FB

電話：04-23273268

地址：台中市南屯區大業路188號

時間：10:00~20:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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