台中西屯餐盒新選擇！中日合併烤雞尬烤魚 豪華餐盒主餐任選

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台中西屯區的「十禾中日式套盒餐」是間超人氣的日式餐盒專賣，店內是寬敞、明亮的風格，日光會隨著大片的玻璃窗灑進屋內，良好的採光與氛圍十分適合上班族中午前來用餐放鬆。

▲坐在窗邊的座位區邊享用美食邊眺望遠景，讓因為快節奏生活的神經也能放鬆休息。
▲坐在窗邊的座位區邊享用美食邊眺望遠景，讓因為快節奏生活的神經也能放鬆休息。

店內主廚由從老爺酒店退役的師傅擔任，有豐富的中、日式菜色任君挑選。

日式烤鱈魚飯

店內的烤類主餐都是現點現做，手工慢烤將肉汁和鮮甜全鎖進食材裡，讓烤物得以色香味俱全。烤鱈魚用筷子一戳就能輕鬆夾起，魚肉更是入口即化，鮮甜的魚香在嘴裡蔓延，加上酥脆鹹香的魚皮一起吃更是嫩中帶脆讓人一吃就上癮。

▲沾取一點點胡椒鹽就足夠對味。
▲沾取一點點胡椒鹽就足夠對味。

十禾招牌四寶飯

十禾四寶為臘腸、烤鴨、放山雞和脆皮燒肉，一次品嘗四種主菜好划算！鴨肉香氣十足、放山雞兼具肉香和口感，較為重口的脆皮燒肉有鹹甜的臘腸可以搭配調和，口味多變又下飯，適合喜歡一次吃到不同口味的朋友。

每份套餐除了豪華主餐還會加上四樣配菜和白飯一起上桌，菜色豐富又均衡，內用更提供了每日湯品跟飲料可以無限暢飲。

厚切日式炸豬排

厚切豬排淋上美乃滋光用看的就讓人食指大動，大口咬下豬排酥脆紮實，加上酸甜清爽的美乃滋風味更有層次感，不僅飽足感十足還越嚼越香。

日料出身的主廚在擺盤上也看得到用心，肉類主菜基本上都會配一點蔬食擺盤，除了好吃視覺上也更加漂亮有儀式感，色香味兼具讓顧客吃得更開心。

蔗薰放山雞飯

蔗香放山雞油亮油亮的雞皮光用看的就讓人垂涎三尺，這也是店裡的人氣餐點之一，主廚選用成本較高但肉質也更好的放山雞入菜，以獨門手藝調味烘烤。雞肉吃起來口感Q彈，跟著油香雞皮一起吃下非常滿足。

北平烤鴨飯

大塊帶骨鴨肉融合鴨肉本身和醃料的香氣，配上肥美鴨皮更是一絕，但要成就這樣的美食需要經過繁複的手續，先將全鴨上醃料入味、風乾，再上脆皮水而後再進行一次風乾，最後才能進入慢火烘烤的程序，待一隻烤鴨能上桌時大約已過了半天以上的時間，而這樣繁雜的過程就為了讓烤鴨吃起來清香多汁。

▲「十禾中日式套盒餐」的烤雞烤鴨全由主廚調味烘烤，每一個環節都不馬虎。
▲「十禾中日式套盒餐」的烤雞烤鴨全由主廚調味烘烤，每一個環節都不馬虎。


十禾中日式套盒餐

店家地址：台中市西屯區中平路218號

店家電話：0422956661

營業時間：星期一~星期日11:30–13:30、17:00–20:00（無公休）

粉絲專頁：https://reurl.cc/ZWKnOa


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