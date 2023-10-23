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逢甲手搖新選擇！日式甜點「蕨餅、葛切」入茶 咖啡系茶飲獨家登場

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台中逢甲商圈，鄰近逢甲大學及中央公園的濃沐NOMU逢甲總店，將台日文化完美融合，推出咖啡系手搖飲，並以日式甜點「葛切」與「蕨餅」作為配角融入飲品，呈現出既是飲品也是甜點的雙重驚喜，也在開幕短短半年內累積google五星好評及400多則來自顧客的讚揚與回饋。

品牌的成立源於喜愛日本文化的老闆，以兩年在地居住的飲食經驗決定將日台創新融合，就連品牌名稱「NOMU」都源於日文「飲む」的羅馬拚音，譯為「喝」。即便位於繁華的逢甲商圈內，亮眼的橘色招牌依舊擋不住目光的注視，從遠處即可見活潑大方的設計，入口還寫著大大的「暴富NOMU入口」，令人不經想一探究竟，喝了究竟是「暴富」還是「暴腹」。

菜單品項十分多元，從招牌啡茶飲、原味茶、奶蓋茶、鮮奶茶、厚奶茶、咖啡到特調飲品都有，還有獨家開發的6款特色中藥材茶包，其中「好好睡覺」能夠幫助放鬆入眠；「還我漂漂」則是養護肝臟的配方，讓你維持好氣色，除了可以直接購買飲品外，也能單獨買茶包回家品嚐。

圖片來源：濃沐NOMU逢甲總店
圖片來源：濃沐NOMU逢甲總店

▲獨家開發的6款特色中藥材茶包。
▲獨家開發的6款特色中藥材茶包。

對於食材的選用也毫不馬虎，老闆親自試遍20幾款咖啡，最終選擇日本大品牌UCC咖啡粉，其獨特順口的風味能完美與茶品結合，在互不搶風頭的交互堆疊下碰出新滋味，另外，品牌也特別挑選兩支號稱飲品界米其林的茶葉，分別是「米香烏龍青」及「松助四季青」，讓來店光臨的顧客能有更多的選擇與味覺的探索。

｜香橙百香茶凍

融合了香橙的清甜與百香果的熱帶風情，加入自製的茶凍，每口都像在品味夏天的涼意，酸甜適中，清新宜人，值得一再回味。

｜抹茶蕨餅奶茶

將日式抹茶蕨餅與台式香濃奶茶完美結合，甜點與茶飲的創新組合，每喝一口都如同在品嚐甜點的細緻與美好，下午茶來上一杯簡直完美。

｜黑糖葛切

深沉的黑糖香氣與口感軟Q的葛切的經典日式茶點，在台式奶茶陪襯下，打造出甜而不膩的創意飲品，喜愛嚐鮮的顧客千萬別錯過。

｜奶蓋青茶

自家調配的重乳酪口味奶蓋，鹹度適中奶香醇厚，搭配清新順口的嚴選青茶，口感層次分明，適合在炎熱的午後來上一杯。

｜咖啡紅茶

店內人氣NO.1的「啡茶飲」系列，選用日本大品牌UCC的冷萃咖啡與台灣紅茶相互結合，苦甜交織的順口口感，讓每一口都如同在探索新的味覺體驗。

濃沐NOMU逢甲總店與時俱進的研發出特色飲品，大膽的實驗性風格有別於坊間中規中矩的飲品店，總給人驚喜與感動，未來品牌也會持續推出新產品，以及於臉書粉專公告不定期優惠，除此之外，店家也配合外送平台和自店外送服務，都歡迎致電詢問。


濃沐nomu 逢甲總店

店家地址：臺中市西屯區文華路10之1號

店家電話：04-24528199

營業時間：11:00 - 23:00

粉絲專頁：https://pse.is/5apgh8


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