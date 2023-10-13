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只有4天！樂園門票買一送一 住宿再加門票每人不到1,900元

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圖：麗寶樂園渡假區／提供
圖：麗寶樂園渡假區／提供

馬拉灣加開晚鳥玩水，門票買一送一，只有4天。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
馬拉灣加開晚鳥玩水，門票買一送一，只有4天。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】把握秋陽的暖暖時光，假日安排戲水遊。麗寶樂園渡假區的水樂園馬拉灣，好評加碼延長兩個週末，麗寶福容大飯店更推出超殺的全新住房專案，搭配住宿抵用金活動，四人一泊一食加門票只要7,499元，加入麗寶會員還有停車折抵6小時等好禮四選一，限時搶好康，把握最後玩水時光。

▲全台最大水樂園馬拉灣加碼兩週末延長開放，把握最後玩水時光。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲全台最大水樂園馬拉灣加碼兩週末延長開放，把握最後玩水時光。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

全台最大水樂園馬拉灣，每年於國慶連假後即季節性休園，今年因國旅爆發，愛玩水的遊客好評不斷，麗寶樂園渡假區宣布加碼延長10/14、10/15、10/21、10/22週末營運，現在加入麗寶樂園渡假區會員，還可享馬拉灣全票（票價899元）買一送一優惠，趕快揪朋友享受最舒適、最 chill 的馬拉灣。

▲麗寶福容推出全新秋冬專案，4人住福容玩麗寶樂園，每人最低1900元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶福容推出全新秋冬專案，4人住福容玩麗寶樂園，每人最低1900元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶福容大飯店推出全新「秋冬慢漫行」住房專案，每日限量10間，最低只要7,999元，兩人入住包含精緻家庭房一泊二食、樂園雙人門票等；四人入住包含一泊一食、樂園四人門票等，加入渡假區會員還可再用「500元住宿抵用金」折扣，換算下來每人最低不到1,900元，住麗寶、玩樂園一次滿足，此外，今年12/29前，若使用兩張福容聯合住宿券入住麗寶福容大飯店2天1夜，即日起加贈探索世界門票2張，使用三張住宿券則可直接入住3天2夜。

▲即日起凡麗寶賽車主題旅店、麗寶福容大飯店的住客，加購麗寶國際賽車場卡丁車享優惠。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲即日起凡麗寶賽車主題旅店、麗寶福容大飯店的住客，加購麗寶國際賽車場卡丁車享優惠。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

想住渡假區的小資族免擔心，還有高CP值的賽車主題旅店可選擇，一泊一食含探索世界門票，兩人最低只要3,999元起，一泊二食含門票也只要5,599元起，即日起入住賽車主題旅店的房客，還可享卡丁車獨家房客優惠價，原價800元的法國原裝進口Sodi單人座卡丁車，房客價只要600元起（原價800元），來自義大利的 CRG 雙人座卡丁車，房客價也只要900元起（原價1,200元）。

麗寶樂園渡假區會員現正招募中，新會員可享好禮四選一：樂園午後票買一送一、摩天輪全票買一送一、密室逃脫全票買一送一、當日停車折抵最高6小時，以上四種好康擇一使用。

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買一送一 福容大飯店 義大利

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