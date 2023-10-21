營業一小時火速賣完！ 每日限量70份的「Hello小森」人氣湯咖哩專賣店 內用還可免費續一碗白飯

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強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

台中專賣湯咖哩的店家好像屈指可數，位在大英街的▸Hello小森◂算是很多人推薦的一家！每次經過店裡幾乎都是客滿狀態，這天雖然沒預約但剛好在營業前抵達終於有機會吃到啦～

很驚人的是我們五點半入店，大約快六點半用餐完畢就看掛上已售完的標示。

Hello小森│用餐環境

Hello小森店內座位數不多，所以想吃的話建議事先預約比較不怕撲空。

門口櫃台前有提供茶水可自助。

架上有些擺飾都好可愛！例如這個披頭四～

還有躲在火柴盒裡的貓咪。

Hello小森│菜單Menu

菜單上有寫上湯咖哩的起源，覺得了解一下也不錯！另外以下為2023.09拍攝的菜單，看粉專似乎10月價格有調漲囉。

甜點是看當天黑板上提供的為主～

Hello小森│餐點內容

蘋果片片冰氣泡

喝之前記得攪拌一下底下的果醬，果醬都是店家自製的哦！甜度不會太過頭～

手工牛肉丸湯咖哩+椰奶

湯咖哩賣相不錯，除了主菜不同其他的蔬菜配料應該都大同小異；蔬菜種類還蠻多的，另外還有一顆水煮蛋～

小吠點的牛肉丸口感紮實，總共有四顆，口味上牛味稍微重了一點但可接受。

湯頭部份喝起來濃郁不膩口，喝得到辛香料以及椰奶香氣，微辣的風味也挺開味！

闆娘有告知道地吃法是挖一口飯沾著湯吃，而且可以免費續一碗白飯哦！這天的飯煮得稍微黏了一點，不愛偏黏白飯的小吠吃不完

雞腿湯咖哩+椰奶

朋友點的雞腿看起來很正點！很大隻耶～

表皮烤得焦焦的，熟度處理的非常剛好，即使去皮只吃雞腿肉的部分也嚐得出淡淡焦香，肉質也很軟嫩有彈性，這道還推蠻的！

這天用餐後覺得Hello小森的湯咖哩口味還不錯，google評價普遍也是偏高，不過不續一碗白飯的話，整體份量對小吠來說吃完大概是七分飽的狀態（果然是小食怪的食量），如果沒吃過是可以嚐鮮看看啦～

Hello小森 | FB

地址：台中市南屯區大英街9號

電話：04-2473 6171（可電話或私訊FB預約）

營業時間：11:00-14:30；17:30-20:00（週一週二公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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湯咖哩 果醬 牛肉 甜點 台中美食

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