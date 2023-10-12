以為身在日本的人氣「隱居 居酒屋」！串燒、刺身、炸物、創意料理都有，霸氣三層樓日式建築超好拍

在台中廣三SOGO百貨後方鄰近勤美綠園道的巷弄裡，有一家來自台北的人氣居酒屋【隱居 居酒屋】，這家居酒屋去年插旗台中餐飲戰場，開幕以來一直是高朋滿座，網路谷歌評論高達4.9顆星。這裡是豬飛日常走跳的生活圈，對於新店家的進駐實在是太開心啦！又多了一家美食選擇。超霸氣的三層樓日式建築，從外觀到室內裝潢都讓人有身在日本的錯覺，提供刺身、沙拉、串燒、烤物、炸物、主食…等等，菜色選擇多樣，價格平價，加上環境氛圍棒棒，超適合三五好友聚餐，建議提早訂位就不怕吃不到啦！

隱居 居酒屋 在哪裡

常常有外地的朋友問到：台中的餐廳怎麼可以開的這麼大器？裝潢都那麼浮誇！

這是真的！要在餐飲很競爭的台中插旗，除了裝潢要厲害，美食的本質也是必須。【隱居 居酒屋】在台北有三家店，台中一家，每一間都是人氣店。台中店位在廣三SOGO後方，明義街與中美街交叉口，外觀是日式木造老屋，加上門口設立一座小小鳥居，充滿了濃厚日本味。這附近停車便利，忠明公園地下停車場、明義街停車場、城市車旅停車場 都在走路3分鐘的距離。

隱居 居酒屋 充滿濃厚日本風

戶外高腳椅吧台區，自己來用餐的話也不尷尬。

從踏入室內那一刻起，突然有一種我是在日本還是台灣的錯覺？怎麼這麼像上個月在日本九州的居酒屋啊，根本是原汁原味把日式風格給帶回來。室內空間挺大的，座位以4-6人桌為主，桌與桌之間規劃的不擁擠，不會硬是要把座位擺滿。

空間裡用了大量日本元素妝點，靠窗的地方擺放可愛的日本清酒酒樽，牆面上掛著日本海報、旗幟，根本是一秒飛日本啊。適合下班後跟姐妹們、同事們小酌吃串燒。居酒屋是日本極具特色的文化之一，現在不用飛出國就可以在台中享受到了。

二樓的用餐區以開放式空間為主。掛有「隱居」大大旗幟的半開放式小包廂，是二樓最受歡迎的座位，帶有點隱密感。

把酒瓶拿來裝飾，讓整體空間更像極了日本居酒屋。

這一面酒瓶網美牆實在壯觀，【隱居 居酒屋】除了專注於料理，在酒類的選擇也非常多樣，有燒酎、吟釀、清酒、梅酒⋯⋯等等。

隱密的獨立包廂空間

三樓以隱密性高的包廂為主，總共有三間包廂，人數跟低消價格各有不同，多人聚餐、公司聚餐、家庭聚餐，很適合直接包廂訂起來。包廂超搶手，都必須事先預約才行，一看到這裡的空間，我已經跟店員詢問跨年跟尾牙可以預約的時間了(笑)。

為了方便有抽菸的客人不用樓上樓下的跑，特別設置一間抽菸室，真的是很貼心耶。

小包廂：適合人數6-8人（低消$6000）這個好適合跟姐妹們不攜伴的時候來，空間剛剛好。

中包廂：適合人數8-10人（低消$8000）附有獨立洗手間。小型聚餐選這個經濟實惠。

大包廂：適合人數16-20人（低消$12000）公司的聚餐、家庭聚餐就選最大包廂吧。

包廂之所以這麼搶手除了隱密性高以外，低消也能折抵餐點消費，隱居的包廂很溫馨，在裡面用餐不受打擾，豬飛自己也很愛。

來自日本的果汁飲料、酒品

平常下班後的生活很常在台中的居酒屋跟朋友聚餐吃美食，倒是頭一次看到有提供這麼多種類日本酒、日本飲料汽水的居酒屋。喜歡小酌的話可以請店員介紹適合搭配的酒款，讓餐點美味更加分。水果風味的汽水我們也很喜歡，推薦綠茶可樂，口味挺特別的。

約了好友企鵝媽下班後來到這裡吃美食聊天，因為我們都很愛吃串燒再配美酒，點了紅茶梅酒、燒酒、生啤。

日本 DAIYAME香熟芋燒酎是店家推薦，是甘藷燒酎帶有荔枝香氣，「だいやめ(DAIYAME)」是鹿兒島方言，語意是「晚餐時喝杯酒，消除一天疲勞」，可見日本人餐點搭酒的生活有多愜意。

特色餐點介紹

【隱居 居酒屋】的餐點有許多創意料理，擺盤跟配色都頗用心，適合揪幾個朋友一起來，享受放鬆的夜晚，而且人多也比較好點餐，像我們這三個吃貨就是每種都想吃，點著點著也滿滿一桌。

（未成年請勿飲酒、開車不喝酒 喝酒不開車）

第一次來的話很建議直接把「人氣推薦」點起來就對啦！豬飛有事先上網爬文，很多網友都推薦照這個點就對了，絕對無雷（笑）。

煙燻鮭魚沙拉 $140

很像一座小花園的煙燻鮭魚沙拉擺盤很美，把鮭魚片捲成花朵造型，搭配清爽的油醋醬汁、洋蔥絲、芝麻葉生菜，是很開胃的一道料理。

透抽冰捲 $190

冰捲鮮度很足夠，吃起來肉質飽滿清甜，脆Ｑ脆Ｑ的。上頭橘色魚卵增加啵啵的口感，彈牙的肉質讓人好喜歡啊！加上一些芥末或是薑片，風味更提升。

紫蘇白帶魚 $170

什麼！這是白帶魚？一上桌有點令人驚艷到！這個白帶魚球已經細心的剔除魚刺，裹上薄薄的麵衣跟紫蘇炸成金黃色模樣，有點可愛，吃起來外酥內軟帶有紫蘇的清香。

泡菜松阪豬 $180

用酸辣泡菜來拌炒松板豬肉片，口味濃厚帶著辣度，超適合配酒。松阪豬肉特有的Q彈，搭配上酸辣清脆的泡菜，是一道邊喊辣又繼續想吃的邪惡料理。

明太子玉子燒 $160

許多居酒屋料理都有的明太子玉子燒，也是一道非常經典的日本料理，煎到軟嫩度剛剛好的蛋捲淋上明太子醬，再稍微炙燒，鹹甜滋味越吃越涮嘴。

左到右：培根蘆筍$59 / 培根干貝$110 / 蔥鹽牛肋條串 $65 / 節瓜 $50

來到居酒屋各種串類肯定不能少，一串一串的看起來就好療癒啊。有厚度的培根包裹著新鮮蘆筍、干貝，呈現出豐富滋味。牛肋條串配上特調鹽蔥，濃濃的牛肉香氣加上清爽鹽蔥醬，可以吃上好幾串。烤節瓜看似普通但能烤到保有水份又剛剛好的熟度，不簡單。

椒麻小甜蝦 $250

J個真的保證你們會愛！拜託！點起來。酥炸的小甜蝦，很像是熱炒店的鹹酥蝦，但口感更優秀。一口一隻小甜蝦，麻辣鹹香，配上生啤最對味。

上到下：蔥鹽豬五花$59 / 蔥鹽雞腿肉串$69

豬五花肥瘦完美交疊的口感配上蔥鹽醬清甜好吃；金黃色的雞皮帶點酥脆，和軟嫩雞腿肉呈現最佳組合。

基隆午仔魚一夜干 $390

居酒屋必點的人氣料理，午仔魚一夜干真的大推耶！肉質細緻、油脂豐富，鮮甜中帶著微微鹹度。

隱居海港刺身 $420

刺身的種類是依照當天進貨的魚獲而定，所以提供的生魚片種類會稍微不同。這次吃到鮭魚、鮪魚、旗魚，鮮度很棒，我喜歡鮭魚搭配紫蘇葉的吃法。

鰻魚茶泡飯 $90 / 鮭魚茶泡飯 $90

很需要主食的漢斯說他要點茶泡飯做結尾，前面的菜色吃下來我跟企鵝媽都很飽足了，再來個茶泡飯主食實在是很飽。清爽的茶湯跟鹹香佐料混搭，簡單而美味。

對了，每個週六晚上8點有撲克牌比大小活動，只要你的點數比店家大，就可以獲得澳洲和牛翼板或是伊比利戰斧豬排。

【隱居居酒屋】台中店的比我預期中來得還要讓我喜歡，餐點選擇很多樣，出餐速度快，加上價格平價，好適合三五好友的聚餐。最喜歡這裡的用餐氛圍了，濃濃的日式風格，充滿歡樂氣息，而且店員親切，在專業度上也有到位。記得先訂位喔，以免生意太好要等候。

隱居いざかや 台中店 ｜ target="_blank">FB

地址：台中市西區忠明里中美街464號

電話：(04)2328-7262

營業時間：日~一 PM5:30~AM12:30／五~六 PM5:30~AM1:30

隱居いざかや 其他分店｜相關資訊

▋隱居居酒屋（府中店）

電話：02-89698260

地址：板橋區東門街30之1號（府中捷運1號出口步行2分鐘）

▋隱居居酒屋（江翠店）

電話：02-22522600

地址：新北市板橋區文化路二段349號（江子翠捷運站6號出口步行2分鐘）

▋隱居居酒屋（永貞店）

電話：02-29235186

地址：永和區永貞路289號（永安市場捷運站出口步行約7分鐘）

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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