台中好精彩！台中「國際花毯節」11月絢麗登場 國際引客力道全開

后豐鐵馬道招牌－花梁鋼橋。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最大的花卉活動「新社花海暨台中國際花毯節」將於11月登場，為吸引更多國際遊客前來探索台中山城魅力，台中市政府觀光旅遊局（簡稱台中市觀旅局）日前特別邀請香港專業攝影師公會與旅行業者參與為期4天的踩線遊程，包括山城自然風光、原住民文化、農遊體驗、市區文青景點、花市參訪、自行車騎乘及飯店主題房型參觀等，主動出擊為大型活動國際引客暖身。

▲台中市政府觀旅局喜迎香港旅行業者於機場。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市觀旅局長陳美秀表示，新社花海暨台中國際花毯節首次規劃國外業者踩線，行程揉合多元風貌，鼓勵旅行社業者積極打造台中魅力遊程，提升台中觀光國際能見度；此外，此次踩線更加贈好樂農莊近期榮獲日本東京國際伴手禮競賽銀獎的藍莓牛軋餅，行銷台中在地農莊美味。

台中市觀旅局說明，踩線遊程首日造訪中社花市，在花香中拉開花毯節踩線的序幕，接著前往山城谷關，沉浸於大自然的壯麗，享受溫泉和美味佳餚，夜宿谷關遠觀飄渺山嵐，感受溫泉水療能量；隔日參觀谷關吊橋及明治溫泉老街，漫步日式風情老街，隨後前往松鶴部落體驗原住民獵人活動及紋面彩繪，午餐品味道地的原住民料理後，參訪位於東勢小山谷的有機農場，聆聽農場導覽並手作蛋捲及水果氣泡飲，享用在地美味與新鮮食材。

▲谷關明治溫泉老街。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

▲審計新村洋溢青年活力與創意力。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

第三日安排前往后豐鐵馬道騎乘自行車，騎經九號隧道、花梁鋼橋等著名景點，體驗台中自行車騎乘環境，接著抵達公老坪感受採果樂趣後，前往花毯節勘察整地情形及聆聽佈展規劃；午餐品味在地特色香菇火鍋料理後，參觀新社花田民宿及體驗香菇園，晚餐在市區復古懷舊餐館享用創意料理，餐後前往中市首座永續性生態工法開發、兼顧美感與儲水灌溉功能的柳川水岸景觀步道夜拍；隔日則前往洋溢童趣、繽紛色彩的彩虹村及充滿文青風格的審計新村取景拍攝，最後一站參訪近年熱門聚客的麗寶福容飯店，為豐富旅程劃上句點。

今年「新社花海暨台中國際花毯節」將於11/11-12/3舉行，為期23天，台中市觀旅局打造優質花卉活動同時，也包裝花毯節遊程，積極推動國內外旅遊市場；香港老字號旅行社永安旅遊已搶先上架季節限定花毯節之旅，另外繼日前國內金質旅行業者踩線後，國內旅行業者也紛紛推出套裝遊程，期待海內外遊客相約台中暢遊花毯節。

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