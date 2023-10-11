台中聚餐首選！古風裝潢氛圍滿點 多樣餐點帶你享受悠閒時光
【左阜右邑 人文食匯－台中JMALL店】位於JMALL商場一樓，在東海大學和澄清醫院中港院區旁，不僅吸引許多饕客專程前往，也吸引了許多逛街的遊客前來嘗鮮。
【左阜右邑 人文食匯-台中JMALL店】店內的品項非常多元，光飲品就有滿滿一整頁可以挑選，餐點除了火鍋、簡餐、咖哩飯，甚至還有燉湯和港式小點，若不知道該如何挑選，直接點店內招牌清蒸香蔥鱸魚、三杯杏鮑蝦、麻辣鴨血和四款新品氣泡飲絕對錯不了！
清蒸香蔥鱸魚
嚴選新鮮鱸魚，不做過多的調味，讓鱸魚的鮮美與Q彈的肉質完美呈現，搭配青蔥一起入口，風味層次十足讓人一吃就愛上。
三杯杏鮑蝦
裹上一層薄薄麵衣的蝦仁，鎖住了蝦仁的Q彈嚼勁，甜美的鮮蝦風味搭配迷人的三杯醬汁，讓口味更加豐富有層次！
麻辣鴨血
店內的麻辣鴨血更是讓人驚豔！Q彈的鴨血吸飽了麻辣醬汁相當開胃，以微辣的口感引出鴨血的風味卻不搶風頭，讓人吃上一口便捨不得放下筷子。
氣泡飲系列
【左阜右邑 人文食匯－台中JMALL店】新推出了四款氣泡飲品，每一款都能品嘗到不同的風味，在炎熱的夏季來上一杯，絕對是一大享受！
在繁忙的日常中，好好坐下來和家人好友一同慢慢吃、慢慢聊，體驗一段難得的時光，【左阜右邑 人文食匯－台中JMALL店】用心把關食材原料，讓你能安心地盡情享受放鬆時光。
店家地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號
店家電話：(04)24631269
營業時間：11:00～21:30（無公休）
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