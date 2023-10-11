台中聚餐首選！古風裝潢氛圍滿點 多樣餐點帶你享受悠閒時光

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【左阜右邑 人文食匯－台中JMALL店】位於JMALL商場一樓，在東海大學和澄清醫院中港院區旁，不僅吸引許多饕客專程前往，也吸引了許多逛街的遊客前來嘗鮮。

▲店內的裝潢富有濃濃的中式風情，從吊燈到擺飾都別具心裁。
▲店內的裝潢富有濃濃的中式風情，從吊燈到擺飾都別具心裁。

▲座位區寬大舒適，一家大小前來用餐也不會感到壅擠，非常舒適。
▲座位區寬大舒適，一家大小前來用餐也不會感到壅擠，非常舒適。

【左阜右邑 人文食匯-台中JMALL店】店內的品項非常多元，光飲品就有滿滿一整頁可以挑選，餐點除了火鍋、簡餐、咖哩飯，甚至還有燉湯和港式小點，若不知道該如何挑選，直接點店內招牌清蒸香蔥鱸魚、三杯杏鮑蝦、麻辣鴨血和四款新品氣泡飲絕對錯不了！

清蒸香蔥鱸魚

嚴選新鮮鱸魚，不做過多的調味，讓鱸魚的鮮美與Q彈的肉質完美呈現，搭配青蔥一起入口，風味層次十足讓人一吃就愛上。

三杯杏鮑蝦

裹上一層薄薄麵衣的蝦仁，鎖住了蝦仁的Q彈嚼勁，甜美的鮮蝦風味搭配迷人的三杯醬汁，讓口味更加豐富有層次！

▲鮮蝦已經貼心的剝好殼，可以輕鬆食用。
▲鮮蝦已經貼心的剝好殼，可以輕鬆食用。

麻辣鴨血

店內的麻辣鴨血更是讓人驚豔！Q彈的鴨血吸飽了麻辣醬汁相當開胃，以微辣的口感引出鴨血的風味卻不搶風頭，讓人吃上一口便捨不得放下筷子。

氣泡飲系列

【左阜右邑 人文食匯－台中JMALL店】新推出了四款氣泡飲品，每一款都能品嘗到不同的風味，在炎熱的夏季來上一杯，絕對是一大享受！

▲酸甜平衡的「西西里咖啡」，不會太甜也不會過酸，可以品嘗到咖啡的香氣，也可以享受到檸檬的清爽。
▲酸甜平衡的「西西里咖啡」，不會太甜也不會過酸，可以品嘗到咖啡的香氣，也可以享受到檸檬的清爽。

▲「百香波波」絕對是夏季的主角，滿滿的百香果肉和柳橙切片，酸酸甜甜的風味不論大人小孩都十分喜愛。
▲「百香波波」絕對是夏季的主角，滿滿的百香果肉和柳橙切片，酸酸甜甜的風味不論大人小孩都十分喜愛。

▲夢幻的「萊姆檸檬」加了藍莓和蔓越莓，口味清涼爽口，想要拍照打卡一定要點上一杯！
▲夢幻的「萊姆檸檬」加了藍莓和蔓越莓，口味清涼爽口，想要拍照打卡一定要點上一杯！

▲「蜂蜜蘋果醋氣泡飲」使用健康的水果醋和蜂蜜製作，不用擔心甜度和熱量，飲品中還加入了新鮮蘋果丁，品嘗飲料也可以很健康。
▲「蜂蜜蘋果醋氣泡飲」使用健康的水果醋和蜂蜜製作，不用擔心甜度和熱量，飲品中還加入了新鮮蘋果丁，品嘗飲料也可以很健康。

在繁忙的日常中，好好坐下來和家人好友一同慢慢吃、慢慢聊，體驗一段難得的時光，【左阜右邑 人文食匯－台中JMALL店】用心把關食材原料，讓你能安心地盡情享受放鬆時光。


左阜右邑人文食匯－台中JMALL店

店家地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號

店家電話：(04)24631269

粉絲專頁：https://bit.ly/3DuZe7o

營業時間：11:00～21:30（無公休）


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