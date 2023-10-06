來台中怎能不體驗絢爛夜生活？6家超人氣台中夜景餐廳、台中居酒屋提案，感受有別於白天的都市魅力

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台中夜生活提案

MITAKA 3e CAFE

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在 MITAKA 3e CAFE 入口處迎接著大家的就是可愛的龍貓畫圖和與動畫中相似的公車站牌，猶如進到了《龍貓》的世界之中。店內的跳箱吐司更是許多人到此必點的特色餐點，在這裡除了可以欣賞到美麗的夜景之外，各式充滿童趣的繪圖和精緻的雜貨也讓人賞心悅目，喜歡吉卜力的你絕對不能錯過！

圖／@julian.hao

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地址：台中市沙鹿區東晉東路731號

營業時間：週二～五 17:00-0:00、週六～日 16:00-0:00

連絡電話：04 2631 8578

眺高 STAY WITH MOUNTAIN

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／@foodie_bettie

常常被包場求婚、慶生的知名景觀餐廳「眺高 STAY WITH MOUNTAIN」就位在台中大坑風景區附近，白天和夜晚分別能夠欣賞到不同的景致。餐廳內有室內和室外的座位可以選擇，天氣好的時候，非常適合坐在戶外區，一邊享用餐點，一邊欣賞夜景，感受味覺與視覺的雙重饗宴。

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地址：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號

營業時間：週一～四 16:00-0:00、週五 16:00-1:00、週六、日 11:30-1:00

連絡電話：04 2439 0886

黑森林景觀咖啡

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黑森林景觀咖啡就在九天黑森林附近，吸引許多人到此拍照、欣賞風景。咖啡廳的建築本身也相當引人注目，三角形的設計搭配上整片的玻璃窗，到了晚上，點亮燈光後更顯浪漫情調。傍晚時分前往的話能夠看到夕陽逐漸西下的天色變化，欣賞白天與黑夜交界的夢幻時刻。

圖／@xuexi__hua_

地址：台中市沙鹿區都會園路2233巷200號

營業時間：週一、三 17:00-0:00、週五 17:00-1:30、週四、六、日 17:00-1:00

連絡電話：04 2631 9588

啡文學 龍井店

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在龍井半山腰上的「啡文學龍井店」營業時間從傍晚一路到凌晨兩、三點，是台中知名的夜景打卡景點之一。店內有提供各式飲品和甜點，不論是想要欣賞夜景、星空，或者是晚上臨時起意想要吃個宵夜、到有情調的地方好好喝杯咖啡，都再適合不過了。

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地址：台中市龍井區中埠路

營業時間：週四～日 18:30-2:30、週五～六 18:30-3:00

連絡電話：0988 002 365

容燒居酒屋 南屯文心總店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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介紹完了以上幾間夜景餐廳，接下來要介紹的是兩間高人氣的居酒屋。首先是在文心路上的「容燒居酒屋」，就在捷運水安宮對面，交通非常便利，不論是下班之後想和朋友小酌一杯，或者是想要吃個宵夜都可以到此。這間居酒屋也是寵物友善的餐廳，有專門給寵物的餐點，可以帶著毛小孩一起到店內用餐！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／@dd_i.eat

地址：台中市南屯區文心路一段530號

營業時間：18:00-2:00

連絡電話：04 2322 3070

虎川千代居酒屋勤美店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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在勤美誠品綠園道附近的「虎川千代居酒屋」從店門口的造型和擺飾就充滿了日式風情，一走進店內，就像是來到了日本的居酒屋，菜單上有串燒、生魚片、烤物、炸物，甚至還有火鍋可以選擇，非常適合下班後搭配一杯啤酒或是清酒，好好犒賞自己！

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地址：台中市西區向上北路156號

營業時間：17:30-1:00

連絡電話：04 2301 1102

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