台中吃得到罕見的越南小吃！「豬腸粥、炸豆腐米線」銅板價必吃 內用還有冷飲喝到飽

台中海線又發現一家特別又好吃的越南小吃，這家新開的"玉絨越南小吃"之前是開在龍井，前陣子才搬到沙鹿這邊，他們家東西真的還蠻有特色的，除了一般越南小吃常見的河粉米線、越式麵包那些，居然還有非常少見的豬腸粥和炸豆腐米線，口味方面相當不錯，價格也非常平價，最棒的是店內還有冷飲喝到飽，實在讓人不得不推薦啊。

店家之前是開在龍井，據說開了一年多，最近才搬過來沙鹿這邊，位置有點隱密，就在舊全聯對面的巨星歐風廣場裡頭。

走進去叉路口右手邊那條往前走就會看到店家了，旁邊就是清一色牛肉麵。

裏頭的空間並不大，沒啥麼裝潢就一般小吃店那樣，環境還蠻乾淨明亮的，而且有冷氣又有電扇，涼爽度很足夠，比起一些越南小吃店來說算是相當舒適。

店內有提供冷飲可以喝，這天喝到的是冬瓜茶，甜度剛好，冰冰涼涼很好喝。旁邊是醬料區，有包含海鮮醬、辣椒醬⋯⋯等多種越南當地的調味醬料，而且還有檸檬塊可以自行取用。

很少看到越南小吃店有賣這麼多東西耶，不只有一般常見的河粉米線、越式麵包，還有非常少見的豬腸粥和Bún đậu mắm tôm，另外店家也有賣一些私房料理和泰式的飯類。價格看下來都蠻平價的，除了私房料理之外幾乎都在100元以下。

旁邊的本子裡面是餐點照片，可以參考一下。

手卷 $7014

裡面有肉片、對切的鮮蝦、米線和生菜，用料紮實飽滿，搭配的魚露醬汁感覺有特別調過，味道沒有那麼重，講白點就是沒那麼臭啦，味道酸酸甜甜的，手卷沾著吃非常清爽。

豬腸粥 $70

豬腸粥是越南特色小吃，在台灣的越南小吃店很少會賣，我也是第一次看到有店家賣。

粥已經煮到十分糜爛，不需要什麼咀嚼，相當好入口，裡面的料多到誇張，有豬血、豬腸和俗稱老鼠肉的豬後腿肉，再加上豆芽、香菜，這樣70元真的很可以耶。

豬血滑嫩嫩的而且完全沒有腥味，豬腸Q彈有嚼勁，豬後腿肉軟嫩可口，每樣配料都各具特色，連同粥一起吃進嘴裡整個口感超級豐富。

粥本身調味比較清淡，推薦一定要加他們的越南辣椒醬，非常的提味，好吃度瞬間飆升。

越南煎餅 $80

這道越南煎餅也是越南的經典小吃，有人還稱它為越南版蚵仔煎，在一般越南小吃店也是很少看到人賣。

外皮是用煎餅粉加上雞蛋和薑黃粉製作而成，裏頭內餡是蘿蔔絲、肉絲和一兩尾蝦子，吃法非常特別，是用旁邊的生菜將煎餅包裹起來吃(煎餅可以先稍微弄成一小塊)，當然啦，也可以直接吃煎餅不鳥生菜，沒有規定必須怎樣吃才行。

加了蘿蔔絲的內餡吃起來格外清爽，口味比較重還可以加點辣椒醬進去，哈，感覺就好像在吃台式蛋餅。

Bún đậu mắm tôm $150

這道看起來像拼盤的料理在menu上只有越南名稱，我有去查了一下好像大部人都叫它"炸豆腐米線"，其中的"Bun"是指米線，"Dau"是豆腐，"Mam tom"是蝦醬，這道也是越南相當有名的平民小吃，據說是街頭路邊都能看到。

整個拼盤包含有像甜不辣的炸火腿、炸豆腐、炸春捲、三層肉、米線加上生菜、羅勒葉，有時還會有豬腸，不一定，看當時有沒有。

中間是蝦醬沾醬，帶有濃濃的蝦醬味，對於較少吃越南小吃的人來說可能會覺得臭臭的，若是不喜歡蝦醬腥味的也沒關係，可以告知店家，也能夠替換成手卷的魚露醬汁。

吃法非常簡單，就是用生菜將肉、米線那些東西全包起來，就像韓式生菜包肉那樣，然後再沾著醬汁吃。我覺得還蠻好吃的，口感非常的豐富，不過記得醬汁不要沾太多，不然會蠻鹹的。

越南咖啡 $50

喝之前記得要先攪拌，不然會甜到嚇死你，不過其實攪拌後也是蠻甜的，但這就是越南咖啡的特色啊，夠甜才好喝啊。

海線有非常多家越南小吃，不過要說很有特色的其實並不多，這間"玉絨越南小吃"我覺得可以算是非常有特色的一家，東西豐富多樣，還有一般越南小吃很少見的東西，口味也相當不錯，然後價格又很平價，喜歡越南小吃的朋友真的一定要去嚐看看啊。

玉絨越南小吃

地址：台中市沙鹿區北勢東路511巷23號

電話：(04)2631-1494

營業時間：09:00-21:00

消費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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