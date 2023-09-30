古早味炒鍋當鍋子！ 台中厲害火鍋「韋爐復刻食鍋」強勢回歸，地點超隱密竟然開在這

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還記得原本在大墩路上的人氣火鍋韋爐復刻食鍋嗎，之前因為疫情關係暫時離開，現在又重磅回歸啦～這次地點開在台中南屯公益路上，跳脫以往復古裝潢風格，以家中圍爐的概念，打造質感又時尚的用餐環境，特別的是還將古早味阿嬤炒鍋當鍋子，整個看起來超霸氣，營造出在家中圍爐的氛圍。

韋爐復刻食鍋台中公益店位置

韋爐復刻食鍋台中公益店位在台中公益路二段與大通街交叉口，靠近惠中路這邊，近林新醫院、台中森林公園、台中捷運水安宮站，附近也有公車站牌及Ubike，附近除了路邊停車格，韋爐復刻食鍋台中公益店最近也有再規畫專屬停車場，交通非常便利。

韋爐復刻食鍋台中公益店有別於其他分店的復古裝潢，這次以家中圍爐的概念，打造質感又時尚的用餐環境，溫馨舒適的氛圍，給大家宛如賓至如歸的感覺。

是說中間台中兩字可是加了小巧思在裡頭，走近仔細一看，發現台跟中裡頭集結了許多小字，台就是代表台灣，而中就是中國的意思，裡頭小字都是台灣及中國當地特色呢。

韋爐復刻食鍋台中公益店環境

韋爐復刻食鍋台中公益店的座位區是採半開放的包廂式座位，有圓桌及方桌，可以坐4-6人，非常適合多人聚餐。

韋爐復刻食鍋台中公益店除了一般開放式的座位區，另外也有提供兩個包廂的座位，可容納10-12人。

韋爐復刻食鍋台中公益店自助餐食區

韋爐復刻食鍋的點餐方式很特別，服務人員會先幫大家點想要的湯頭、肉片及海鮮，而其他的食材是採用自取的方式，就在後方的冰箱櫃裡，冰箱櫃著陳列著各式各樣的新鮮食材，大家拿食材時會發現盤子的顏色不太一樣，而盤子的顏色就代表的價格，抬頭看，上頭有擺放每個盤子的價格，最低29元起。

韋爐復刻食鍋台中公益店醬料區

韋爐復刻食鍋台中公益店的醬料區在門口進來的左手邊，除了個人喜好做調配外，牆面上也有推薦的沾醬方法給大家參考，其中如果有點麻辣鍋的朋友，糖糖超推薦後一種沾醬「麻辣油碟」，是可以讓麻辣鍋吃起來更加順口解膩唷。

韋爐復刻食鍋台中公益店冰品區

韋爐復刻食鍋台中公益店冰品區採自助取用，無限量供應，除了比較傳統式的冰品外，還與台中知名人氣網紅店I’m Talato 塔拉朵義式冰淇淋結合，每天會推出四種口味，口味依現場為主。

韋爐復刻食鍋台中公益店菜單

韋爐復刻食鍋台中公益店的鍋物分台灣道地鍋底與中國正宗湯底，另外除了單一口味的湯底外，也有鴛鴦鍋，一次可以選擇兩種湯底。

韋爐復刻食鍋的鍋子超特別，不是一般外面常見的火鍋鍋子，而是在阿嬤家會看到古早味炒鍋，這個鍋子可是老闆特別去開模訂製的，可以用在一般的瓦斯爐或電磁爐。

石頭鍋 180元 + 49元 蒜苗魷魚

第一次來吃韋爐復刻食鍋的朋友，糖糖推薦他們家的招牌石頭鍋，先加入麻油、魷魚、青蔥、蒜苗及洋蔥爆香，另外可以加點200元的小肥牛或是梅花豬下去爆炒，香氣更加迷人，最後再加入特製高湯。

將小肥牛炒至半熟，等等要吃的時候再輕涮一下就可以享用囉，肉質軟嫩多汁，帶有麻油的香氣。

糖糖超愛韋爐復刻食鍋的石頭鍋，建議還沒下料之前先喝上一碗，湯頭超濃郁，迷人的麻油香，帶著洋蔥的清甜及牛肉的香氣，這就是阿嬤的古早味，光是這湯底就讓糖糖喝了好幾碗去了。

川味麻辣鍋 300元

韋爐復刻食鍋的川味麻辣鍋是採用正宗四川麻辣湯底，約20種香料及高湯熬製而成，辣度固定中辣，香辣帶麻，愛吃辣的朋友會很愛，建議可搭配醬料區推薦的麻辣油碟，風味更讚。

韋爐復刻食鍋的食材非常多樣化，除了肉品、海鮮外，其他食材都是去冰箱櫃自助拿取，除了常見的蔬菜、火鍋料外，還有很多外面比較少見的食材唷。

日本進口帝王蟹肉棒 129元

這應該是糖糖在火鍋店看過最巨的蟹肉棒啦！口感上可與一般小size的蟹肉棒大不同，夾起來肥嘟嘟的，帶有重量的日本帝王蟹肉棒，一口咬下去鮮甜滋味立刻在嘴裡爆開來，口感也相當軟嫩。

阿嬤原味蛋餃 129元

糖糖平時其實是個不會主動點蛋餃來吃的人，but韋爐復刻食鍋的手工蛋餃糖糖吃過一次就整個愛上，這裡的蛋餃可是每天新鮮現做，將蛋皮煎至金黃焦香，再包覆餡料，入口真的可以明顯感受到迷人的蛋香味，裡頭的餡類也很鮮甜超好吃，除了原味蛋餃還有鮮蔬蛋餃、椒麻香筍蛋餃。

起司牛肉丸 129元

丸類部份糖糖超推韋爐復刻食鍋的起司牛肉丸，別看他外表很普通，煮熟後咬下去可是會噴汁爆漿的呢！牛肉香氣濃厚，伴隨著起司的香氣，吃上一顆就會忍不住想再吃第二顆。

基隆手工蛋腸 69元

這個基隆手工蛋腸也超級特別，聽說只有基隆才有的特色名產，在腸衣裡頭灌入蛋液，看起來黃澄澄的，有點像乳酪的感覺，下鍋煮熟後外型變超可愛。

將將～是不是像極了馬卡龍的造型呀，吃起來其實就是雞蛋的味道，帶有腸衣的Q彈，口感還蠻特別的。

牛肉拼盤 1499元

韋爐復刻食鍋的肉品都是採單點方式，如果想要吃到多種肉品的話也有拼盤可以選擇，糖糖選的是牛肉拼盤，裡頭包含A5黑毛和牛、安格斯無骨牛小排、安格斯板腱牛及小肥牛四種肉品共660g，肉盤看起來超大盤，可以2-3人一起分享。

A5黑毛和牛

想吃日本A5和牛在韋爐復刻食鍋也吃得到，有著豐富的油脂，大理紋石油花分布均勻而且細緻，下鍋輕涮3秒鐘，搭配店家附上的松露鹽享用，層次更加豐富。

安格斯無骨牛小排

無骨牛小排建議涮個5秒，約五分熟就可以享用囉，粉嫩的色澤，肉質軟嫩又多汁，富有濃郁的牛肉香氣，讓人越吃越香。

安格斯板腱牛

採用上肩頰板腱肉，特色就是中間有條透明嫩筋，擁有細緻鮮明的油花，只要輕涮幾秒鐘就能入口，肉質軟嫩鮮甜，富含濃郁肉香。

美國小肥牛

選用美國小肥牛，取自牛胸部位，有著豐富油花，油脂風味濃厚，肉質軟嫩不柴，很適合愛吃油花豐富的朋友。

超級無敵海景海鮮盤 1488元

喜歡吃海鮮的朋友點韋爐復刻食鍋這盤超級無敵海景海鮮盤就對啦，裡頭包含鯛魚、鱸魚、明蝦、大草蝦、白蝦、象拔蚌、蛤蜊、日本生食級干貝及小卷。

裡頭光是蝦子就有三種，明蝦、大草蝦及白蝦，蝦子的部份都幫大家去掉蝦腸了，蝦肉肥美彈牙，口感超鮮甜。

其他海鮮類有象拔蚌、北海道生食級干貝、鯛魚、鱸魚及小卷，海鮮類都非常新鮮呢，其中裡頭最特別的就是象拔蚌，吃起來超Q彈，帶有獨特的香氣，如果煮比較久吃起來會比較有嚼勁些。

吃完火鍋還有冰淇淋可以享用，不是手挖而是杯裝的I’m Talato 塔拉朵義式冰淇淋，口味每天有四種可以選，還有其他古早味冰品也都可以無限享用。

韋爐復刻食鍋台中公益店歡慶開幕，於9/20-10/1活動期間內用肉品（所有種類），不限重量，每次單點加贈同商品200g，加入官方LINE、Google評論、FB、IG送蛤蠣一份，每次消費每人限兌換一次，同桌則無上限，這麼好康大優惠，趕緊揪家人來團聚韋爐吃鍋啦

韋爐復刻食鍋 – 台中公益店| FB

地址：台中市南屯區公益路二段387號

電話：04-22526222

時間：11:30~01:00（最後收客24:00）

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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