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加3球柚子冰淇淋也太狂！「莫二 Moer Tea」中秋限定酸甜冰爽「柚香雪酪烏龍」更勝冰淇淋紅茶

柚香魚子醬的蹦蹦跳跳／ 文、圖／柚香魚子醬

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

最近又被魚編挖到一家厲害的台中飲料店啦！2020年創立的手搖飲品牌「莫二玩味烏龍茶」，飲品主打以台灣特色烏龍茶為基底，不但結合台灣在地酪農鮮奶、獨家研製芝士奶蓋，甚至是搭配各類新鮮水果，讓烏龍茶也能激盪出好喝新滋味！其中豪邁加入整整3大球柚子冰淇淋的「柚香雪酪烏龍」，更是中秋限定款飲品，喜歡烏龍茶的朋友一定要試試！

台中飲料｜莫二玩味烏龍茶地點與環境

莫二玩味烏龍茶目前在台中有兩間門市，魚編這天來買的是離家較近的學士總店，紅、白、米色相間的店面外觀鮮明活潑，另外在逢甲夜市裡面也能喝得到！

門口還有各式人氣款飲品的排行榜與介紹，除了在兩大外送平台可以訂購，店家本身也有提供台中全區的外送服務，如果杯數較多，建議你們最好提前一天來電預訂，避免當日久候哦！

外送金額與範圍：1km以內-滿$100元、1.5km以內-滿$150元、2km以內-滿$200元，以此類推。

對了，來店購買不僅有買五送一的優惠，現在還加碼再送限量環保保冰袋，一次剛好可以6杯飲料帶著走，實用又有質感，數量有限，送完為止喲！

台中飲料｜莫二玩味烏龍茶菜單

這裡提供莫二玩味烏龍茶的菜單給你們參考，魚編推薦初次來嚐鮮的朋友，可以試試「烏龍特調」與「濃芝士烏龍奶蓋」兩大招牌系列，另外也有醇茶、奶茶、那堤等基本款系列，以及莫二獨家飲品能夠選擇哦！

莫二玩味烏龍茶｜日本青森蘋果紅烏龍

如果你們喜歡果茶，可以試試這款日本青森蘋果紅烏龍，招牌紅烏龍本身就具有紅茶般的茶韻與香氣，偏厚重的茶質又伴隨著熟果香；甚至更加入了超過半杯的日本青森縣完熟蘋果汁，果香更加馥郁飽滿！

下層是鵝黃濃郁的日本青森縣完熟蘋果汁，上層則倒入了帶有類似紅寶石色澤的招牌紅烏龍，搖晃後會形成美麗的漸層、漸漸融化在一起；帶有厚度的紅烏龍茶感，多了完熟蘋果汁的酸香與甜味，喝起來冰冰涼涼很過癮～

莫二玩味烏龍茶｜柚香雪酪烏龍

不讓一般的冰淇淋紅茶專美於前，中秋限定款「柚香雪酪烏龍」更是衝上店內的熱銷排行榜！光是豪邁地加入整整3大球明治柚子風味冰淇淋就超狂，而且還是帶有柚子果皮口感與香氣的喲～

建議你們剛買好可以馬上喝，可以感受得到細緻冰涼的柚子雪酪冰淇淋口感，香甜帶酸很爽口。

這杯以白烏龍茶作為基底，與明治柚子風味冰淇淋會漸漸融化在一起，最後喝起來會接近鮮奶茶的風味，但是入口卻是意想不到的清爽，完全不顯濃膩厚重，不時還吃得到柚子果皮的顆粒層次，炎炎夏日來上一杯也很消暑。

莫二玩味烏龍茶｜濃芝士烏龍奶蓋系列

有別於某些使用奶蓋粉製作奶蓋的飲料店，必須要說莫二家的用料真的頗為實在！大方以整塊澳洲芝士乳酪加入英國進口鮮奶油，香醇濃郁的微鹹奶香，搭配上滑順綿密的口感，讓身為奶蓋控的魚編完全凍美條啊～

芝士白烏龍以清爽回甘的白烏龍，結合香濃的芝士奶蓋，喝起來不但茶感輕盈，更是與芝士奶蓋的鹹香搭配得恰到好處，誘人芝士鹹香讓人忍不住一口接著一口，魚編覺得微糖的甜度最剛好！

偏好茶感再重一些的話，這款芝士紅烏龍也是不錯的選擇，紅烏龍本身的甘甜茶韻與奶蓋鹹香交織在一起，加入的喜馬拉雅山玫瑰鹽鹹香也表現得很細膩，乳香滑順好喝，很容易不小心順順地就把整杯喝完啦～分享給你們參考喲！

莫二 Moer Tea 玩味烏龍茶學士總店

營業時間：平日09:30-20:30，假日10:00-20:00

電話：04 2235 9719

地址：台中市北區學士路144號

粉絲專頁：莫二 Moer Tea 玩味烏龍茶

莫二 Moer Tea 玩味烏龍茶逢甲文華店

營業時間：週日至週四11:00-22:00，週五、週六11:00-00:00

電話：04 2452 5128

地址：台中市西屯區文華路2-6號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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