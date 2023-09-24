「彰化縣觀光工廠嘉年華」田尾公路花園登場 集章可抽大獎

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣政府日前啟動「彰化縣觀光工廠嘉年華暨行銷計畫」，宣布9/23、9/24在田尾公路花園舉辦「彰化縣觀光工廠嘉年華活動」，現場設置市集及表演活動，活動期間將發放可愛的氣球及消暑的泉芳枝仔冰，數量有限送完為止。彰化縣縣長王惠美表示，彰化縣有15家觀光工廠，數量名列全國第四名，感謝經濟部的支持及輔導，在今年經濟部舉辦2023優良觀光工廠評選，全國165家觀光工廠，入選計有7家，彰化縣就有台灣優格餅乾學院、華新 MASK 創意生活館及緞帶王觀光工廠等3家入選，為全國最多，今年也是彰化建縣300年，感謝觀光旅遊協會及各觀光工廠配合彰化建縣300年，用自家產品號召更多人一起認識彰化、認識觀光工廠。自9/23起有「建縣300彰化博覽會」系列慶祝活動，歡迎遊客來彰化逛觀光工廠、看表演、吃美食，還可抽大獎。

▲彰化縣政府日前宣布「彰化縣觀光工廠嘉年華暨行銷計畫」啟動。 圖：彰化縣政府／提供

經濟部中部辦公室科長陳幸宜表示，今年是觀光工廠計畫的第20週年，並將今年定位為觀光工廠旅遊年，感謝各地方政府及觀光工廠協會，陸續在北、中、南辦了9場嘉年華接力活動，這場彰化是壓軸，彰化縣有15家觀光工廠，3家入選優質觀光工廠，還有4家優良觀光工廠，其中的台灣優格餅乾學院更透過進一步推薦，參加交通部觀光署辦理的優良觀光工廠評鑑，現在也進入最後決選，期待有很好的成果，也期望透過嘉年華辦理，讓遊客了解到觀光工廠是充滿知識與產業文化的新型態旅遊景點，促進觀光產業的生態更多元。

▲「彰化縣觀光工廠嘉年華活動」現場將舉辦集章摸彩活動。 圖：彰化縣政府／提供

彰化有非常多的產業龍頭及隱形冠軍，如水五金、玻璃、橡膠等，世界上很多人都有用過彰化生產的產品，透過經濟部工業局推展觀光工廠計畫，讓彰化的觀光工廠有機會敞開大門。「彰化縣觀光工廠嘉年華活動」除縣內15家觀光工廠、魔菇部落休閒農場以及在地田尾公路花園店家參加外，新北市政府與彰化縣有簽訂觀光旅遊 MOU，也特別邀請新北市產業觀光促進發展協會一同參加市集展售。活動有市集，還特別加碼集章送好禮活動，即日起至10/31為止，到彰化縣內15家觀光工廠知中任意3家觀光工廠消費滿300元就可以集章，集滿3個章，可獲得摸彩券，投入現場店家摸彩箱內，將有機會抽中機票、50吋液晶電視、行李箱等大獎。「建縣300彰化博覽會」系列活動於9/23-10/1在彰化體育場登場，為彰化慶生。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野