快訊

亞運跆拳道／陳歆雅品勢女子個人落居銅牌 發表奪牌心情卻被趕離場

期待值爆表！全球最大「燒肉園區」有新進展 在地人嗨：南部之光

4勇消殉職…明揚董座心情難以平靜 哽咽致歉：想向消防員上香

「彰化縣觀光工廠嘉年華」田尾公路花園登場 集章可抽大獎

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
彰化縣政府將於9/23、9/24在田尾公路花園舉辦「彰化縣觀光工廠嘉年華活動」。　圖：彰化縣政府／提供
彰化縣政府將於9/23、9/24在田尾公路花園舉辦「彰化縣觀光工廠嘉年華活動」。　圖：彰化縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣政府日前啟動「彰化縣觀光工廠嘉年華暨行銷計畫」，宣布9/23、9/24在田尾公路花園舉辦「彰化縣觀光工廠嘉年華活動」，現場設置市集及表演活動，活動期間將發放可愛的氣球及消暑的泉芳枝仔冰，數量有限送完為止。彰化縣縣長王惠美表示，彰化縣有15家觀光工廠，數量名列全國第四名，感謝經濟部的支持及輔導，在今年經濟部舉辦2023優良觀光工廠評選，全國165家觀光工廠，入選計有7家，彰化縣就有台灣優格餅乾學院、華新 MASK 創意生活館及緞帶王觀光工廠等3家入選，為全國最多，今年也是彰化建縣300年，感謝觀光旅遊協會及各觀光工廠配合彰化建縣300年，用自家產品號召更多人一起認識彰化、認識觀光工廠。自9/23起有「建縣300彰化博覽會」系列慶祝活動，歡迎遊客來彰化逛觀光工廠、看表演、吃美食，還可抽大獎。

▲彰化縣政府日前宣布「彰化縣觀光工廠嘉年華暨行銷計畫」啟動。　圖：彰化縣政府／提供
▲彰化縣政府日前宣布「彰化縣觀光工廠嘉年華暨行銷計畫」啟動。　圖：彰化縣政府／提供

經濟部中部辦公室科長陳幸宜表示，今年是觀光工廠計畫的第20週年，並將今年定位為觀光工廠旅遊年，感謝各地方政府及觀光工廠協會，陸續在北、中、南辦了9場嘉年華接力活動，這場彰化是壓軸，彰化縣有15家觀光工廠，3家入選優質觀光工廠，還有4家優良觀光工廠，其中的台灣優格餅乾學院更透過進一步推薦，參加交通部觀光署辦理的優良觀光工廠評鑑，現在也進入最後決選，期待有很好的成果，也期望透過嘉年華辦理，讓遊客了解到觀光工廠是充滿知識與產業文化的新型態旅遊景點，促進觀光產業的生態更多元。

▲「彰化縣觀光工廠嘉年華活動」現場將舉辦集章摸彩活動。　圖：彰化縣政府／提供
▲「彰化縣觀光工廠嘉年華活動」現場將舉辦集章摸彩活動。　圖：彰化縣政府／提供

彰化有非常多的產業龍頭及隱形冠軍，如水五金、玻璃、橡膠等，世界上很多人都有用過彰化生產的產品，透過經濟部工業局推展觀光工廠計畫，讓彰化的觀光工廠有機會敞開大門。「彰化縣觀光工廠嘉年華活動」除縣內15家觀光工廠、魔菇部落休閒農場以及在地田尾公路花園店家參加外，新北市政府與彰化縣有簽訂觀光旅遊 MOU，也特別邀請新北市產業觀光促進發展協會一同參加市集展售。活動有市集，還特別加碼集章送好禮活動，即日起至10/31為止，到彰化縣內15家觀光工廠知中任意3家觀光工廠消費滿300元就可以集章，集滿3個章，可獲得摸彩券，投入現場店家摸彩箱內，將有機會抽中機票、50吋液晶電視、行李箱等大獎。「建縣300彰化博覽會」系列活動於9/23-10/1在彰化體育場登場，為彰化慶生。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光工廠 市集 餅乾

延伸閱讀

深夜排隊也要吃！「腳筋飯搭配半熟蛋」、爌肉飯、蒸蛋湯，想吃要趁早來

縣長選舉延長賽？彰化普通統籌分配稅款 王惠美、黃秀芳論戰

月餅成本攀升！彰化喜樂保育院堅持用國產蛋製餅 銷售量回溫

影／彰化市長諷國民黨提名立委「阿沙布魯」 藍批：民進黨不罵人不會選

相關新聞

加3球柚子冰淇淋也太狂！「莫二 Moer Tea」中秋限定酸甜冰爽「柚香雪酪烏龍」更勝冰淇淋紅茶

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 最近又被魚編挖到一家厲害的台中飲料店啦！2020年創立的手搖飲品牌「莫二玩味烏龍茶」，飲品主打以台灣特色烏龍茶為基底，不但結合台灣在地酪農鮮奶、獨家研製

在百年古蹟吃fine dining！台中「說故事的人」上新菜

師承義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori、今年初進駐有112年歷史的台中市役所二樓之義式fine ...

深夜排隊也要吃！「腳筋飯搭配半熟蛋」、爌肉飯、蒸蛋湯，想吃要趁早來

udn走跳美食／Kiwi 彰化美食宵夜場，這家爌肉飯很有戲！彰化在地人吃的爌肉飯阿正爌肉飯一到夜晚就在彰化市永福街熱鬧起來，排隊人潮也太多！只要提到彰化宵夜美食時彰化控肉飯地圖一打開，上面密密麻

登完山吃美食超過癮！個人也能享用宴席料理 獨創菜色美味不單調

打卡美食餐廳再添一！不只色相好美食實力更是滿點，「禾作食堂」好看好吃好好拍，老闆及大廚合力將中式餐點推廣到生活之中，不僅推出單人餐點更以中餐作為基底，獨家發展出更多新穎的製作方式，讓傳統美食味道更加不一樣！

重新開業了！百年歷史「福人街無名麵店」記憶中的老味道，自製豆瓣醬還是最耀眼的主角

udn走跳美食／ShengYao 沙鹿福人街麵店重新開店啦～這家有著超過百年歷史，傳承到第五代的古早味麵店可以說滿載沙鹿人的回憶，不少沙鹿人都是從小孩子吃到變成大人甚至變成老人。店家之前因為老闆

台中甜點控聖地！頂級流心巴斯克奶香誘人 細緻綿軟一吃愛上

「甜點是精神的食糧」不論何時來上一份美味的甜點，絕對能一掃你內心的不愉快，而【查壹茶Charlie Tea & Coffee】更是許多甜點控的天堂，以誘人的巴斯克蛋糕與各種甜食飲品，療癒著每位顧客的心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦