起司瀑布比人高！ 「肉部長韓式烤肉鍋物」超浮誇平價料理、免服務費還有自助吧吃到飽

台中平價韓式料理/台中平價韓式鍋物/台中平價韓式烤肉推薦

開在學區附近的餐廳真的很超值~肉部長韓式平價烤肉鍋物新推出金磚起司部隊鍋有夠浮誇～厚厚的起司金磚可以拉出比人高的瀑布牽絲，畫面太吸睛了一定要記錄一下！平價韓式鍋物烤肉140元起就能吃到，肉部長高工店免服務費還有自助吧吃到飽，用餐空間寬敞舒適，聚餐選這裡很不錯。

肉部長地點交通

肉部長目前台中有兩家分店，我們之前吃過一中店就覺得不錯，這次到高工店用餐環境更舒適。肉部長高工店位在南區高工路與美村南路路口，隔壁就是統一超商地點很好找。路邊有停車格、斜對面也有收費停車場，假日也可以停在附近的僑泰中學週邊，路邊免費停車很方便。

肉部長高工店環境

肉部長高工店用餐空間比一中店大很多，有單人吧檯座位也有4~6人方桌，一個人或者多人聚餐都沒有問題。桌面大用餐舒適，走道寬敞即使客滿也不會覺得擁擠。

座位中間是自助區，取餐動線規劃的還不錯。

自助吧東西不少，氣泡飲、冰沙、汽水、咖啡、霜淇淋、爆米花、吐司、白飯、麵食通通有，還有火鍋沾醬、餐具、加湯也在這裡自助取用。

這一區有各種韓國飲料、韓國啤酒、燒酒、蜂蜜柚子茶、人蔘精華液、以及韓國海苔酥，排列整齊都有標示價格，現場加點或者外帶回家都可以。

肉部長菜單

肉部長菜單上餐點以韓式鍋物、韓式燒肉為主，可以單點鍋物、燒肉；也有套餐選項，口味非常多元。每人低消一份主餐（烤肉或鍋物），點餐都有附自助吧無限吃到飽，高工店免服務費、用餐時間90分鐘。

看好菜單再到自助點餐機點餐，接著等候餐點送上桌即可。

肉部長推薦餐點

肉部長真的很適合多人用餐，我們點了牛豬雙人套餐859元再加點一些單品，一整桌好豐盛。

金磚起司部隊鍋 2-3人份 599元（每日限量20鍋需電話預約）

部隊鍋的內容不少，韓國魚板、年糕、水煮蛋、德國脆腸、丸子、以及菇類、泡菜、韓國泡麵等基本元素通通有，加上大塊的金磚起司，整鍋鹹香滋味超濃郁，視覺味覺都滿足。

這一道新菜色最大亮點就是超大塊金磚起司！看起來很像一整塊豆腐，但其實是香濃滑順的厚厚起司塊，加熱後可以拉出長長牽絲，畫面好吸睛～

起司瀑布好驚人~站起來還不夠，我們直接挑戰站到椅子上！

看看這起司瀑布有多驚人多浮誇！！！夾著金磚起司，慢慢往上真的可以拉出超過身高的長長牽絲，起司控一定要來挑戰一下。一鍋大約2-3人份，好吃好玩又好拍，推薦必點。

馬鈴薯豬骨湯 288元

這道也是新菜色，大塊的豬龍骨燉煮到非常軟嫩，用筷子一夾就能輕鬆剪開，吸飽微辣的醬汁整個好入味。

鍋裡還有大白菜及馬鈴薯，都燉煮的非常通透軟綿好好吃，愛吃韓式料理的朋友，很推薦這道馬鈴薯豬骨湯，沒空到韓國也能享受道地美味。

厚切豬五花 159元

一大塊厚切的豬五花肉，厚度高達1.2公分，完全無添加、無醃製，吃的是新鮮原肉的香甜滋味。

在烤盤上烤到兩面微焦再剪成小段，一邊烤一邊飄來陣陣香氣，真的很過癮。

豬五花搭配肉部長特調沾醬，再加上泡菜、豆芽等小菜，包在生菜裡捲起來吃是最佳美味。五花肉口感Q彈肉汁香甜，越咬越出汁，我超愛這種口感，大口吃肉好過癮啊～

豬牛2人套餐 859元

蔥鹽五花牛肉盤+五色豬五花肉盤+鍋物任選一鍋+韓式蒸蛋糕+海苔拌飯，2人套餐內容好豐盛。

光是五色豬五花肉盤就份量十足，辣味豬五花、味噌豬五花、義式香料豬五花、咖哩豬五花、BBQ煙燻豬五花等5種口味一次滿足。旁邊還有附洋蔥、泡菜、豆芽菜3種小菜，吃不夠可以免費續點一次，相當有誠意。

我個人最愛辣味豬五花，整個相當入味。口感嫩中帶有脆度，香甜帶辣的肉汁越咬越香好好吃喔～

義式香料豬五花也很正點，韓式烤肉加上義式香料調味味道特別香。5種豬五花肉各有特色，單點烤豬五花盤只要299元也很超值。

韓式烤肉除了包生菜葉之外，我們也試了很多網友推薦的新吃法，就是自助吧的烤吐司鋪上韓式烤肉再加上泡菜、豆芽菜等小菜一起吃，滋味超讚而且很有飽足感，吐司無限供應吃到飽，大胃王絕對能夠飽足。

另一盤蔥鹽五花牛肉盤份量也不少，粉嫩的五花肉排列整齊，加上滿滿的蔥鹽看起來就很迷人。

牛五花的油脂比較多，烤的時候就能聞到陣陣香氣。直接包捲泡菜、洋蔥、豆芽菜就很好吃，軟嫩的牛五花肉汁在嘴裡噴發真是過癮！同桌無肉不歡的朋友直誇好吃，在這裡大口吃肉超滿足～

韓式海苔拌飯 可選辣或不辣

香酥的海苔與米飯攪拌後味道非常香，敢吃辣的朋友推薦點辣味吃起來比較美味，一口接一口很涮嘴，一下子就被吃光。

韓式蒸蛋糕

這道是人氣招牌，滑嫩的蒸蛋像舒芙蕾一樣膨起，光是看就很迷人，口感超嫩又有甜甜的蛋香，真的像蛋糕一樣好吃。特別提醒這一道要趁熱吃，否則冷掉塌下去口感就沒有那麼蓬鬆了。

套餐鍋物可任選口味（155元以下）

我們點韓國大醬豆腐鍋，這一鍋韓國大醬非常濃郁湯頭超好喝。基本鍋沒有肉片但有蝦子及一些火鍋料，我們超愛滑嫩豆腐口感一級棒，以155元的平價鍋物就有這麼好喝的湯頭，真的有超值。

原味韓式炸雞239元

除了原味，還有辣味等多達6種口味可選，一大盤炸雞之外還有炸年糕，肉部長的韓式炸雞份量很有誠意。大塊去骨雞腿肉外酥內嫩又多汁，淋上甜甜醬汁大人小孩都喜歡。

辣炒年糕 160元

韓式魚板跟年糕在韓式辣醬中拌炒，非常入味好吃。這一道不只很下飯，也是一道下酒菜，搭配韓國啤酒一起吃超對味～

（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首爾人蔘糯米雞鍋 398元

這一鍋吃的到一整隻雞，用料很實在。雞肉裡頭塞滿了韓國人蔘、糯米及藥材，經過4小時慢火熬煮肉質非常軟嫩，用筷子輕輕一夾就骨肉分離。

整隻雞的骨頭像是中了化骨綿掌般，完全可以咬碎，滿滿膠原蛋白與鈣質精華都融入湯汁中，味道甘甜好喝，這一鍋人蔘雞很補啊，大推～

肉部長優惠活動

壽星優惠：當月壽星出示證件即可招待拉絲熱狗一份。

最後來看一下我們用餐時隨手拍的影片，也歡迎加訂閱喔～

肉部長韓式平價烤肉鍋物評論

我們這次到肉部長高工店用餐，座位寬敞舒適又好停車，點牛豬2人套餐份量就很澎湃，再加上單點菜色大家都吃得好開心。

尤其是新上市的金磚起司部隊鍋，超大塊的金磚起司可以拉出比人還高的起司瀑布，視覺味覺都大滿足!肉部長價格真的很平實，鍋物140元起附自助吧無限吃到飽還免服務費，要約聚餐選這家很可以，一定要收入口袋名單。

肉部長韓式平價烤肉鍋物

肉部長高工店｜FB

地址：台中市南區高工路355號

電話：04 22605252

營業時間：週一~週六11:30~21:00、週日11:30~22:00

肉部長一中店｜FB

地址：台中市北區三民路三段96號2樓

電話：04 22221119

營業時間：平日11:30~14:00 17:00~20:30、假日11:00~20:30

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康