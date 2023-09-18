重新開業了！百年歷史「福人街無名麵店」記憶中的老味道，自製豆瓣醬還是最耀眼的主角

沙鹿福人街麵店重新開店啦～這家有著超過百年歷史，傳承到第五代的古早味麵店可以說滿載沙鹿人的回憶，不少沙鹿人都是從小孩子吃到變成大人甚至變成老人。店家之前因為老闆身體不好、人手問題歇業很長一段時間，最近才終於又重新開張，賣的東西和以前一樣都沒變，還是簡單的麵類、肉羹湯、餛飩湯加上滷味小菜，其中最多人推薦的應該就是乾麵了，倒也不是因為乾麵非常特別，而是店內有提供一種自製豆瓣調醬，淋上去後會讓原本普通的乾麵瞬間變成好吃的炸醬麵，相當花一碗麵的錢可以同時吃到乾麵和炸醬麵兩種麵，還蠻有意思的。店家剛重新營業生意非常好，晚上6點用餐時段店內幾乎擠滿了人，不想等候太久建議可以早一點去喔。

店家位置沒變，還是在老地方，福人街上，"佳音樂器"的對面，GOOGLE營業時間寫下午5點半開始，但其實4點他們就開門了，不少老客人也都是5點不到就來吃了。

沒有店名也沒店招牌，遠遠看猶如一般民宅住家，門口屋簷上方有掛了一個像水桶形狀的燈籠，也因為如此，有人叫他們"燈籠麵店"。

住家式店面，還有神明桌，座位不多，想吃要提早一點，我5點不到就來了，店裡已經有兩組客人，大概6點左右全部就坐滿了。

每張桌上都有擺著兩樣調味料，一個是辣油，另一個是他們最重要的豆瓣醬，這個算是店內的"神醬"，幾乎每個客人都會淋上好幾勺。

記得很久以前去吃是阿公負責煮麵，不過阿公去年已經做仙了，現在是換成阿嬤的妹妹在煮。

這個切滷菜的就是阿嬤本人了。

最早期點餐是看著牆上價目表點，現在是改成用紙本菜單劃單點餐了，賣的東西和以前一樣都沒變，還是簡單的麵類、肉羹湯、餛飩湯和一些滷味小菜，當然啦，價格有稍微調漲一點點。

餛蛋麵加大 $90+10

老顧客才知道的餛蛋麵，餛飩麵和蛋包麵的綜合體，同時吃得到餛飩和蛋包，可以選擇要湯的或是乾的，我是做成乾的，另外還加10元升級成大碗的。

店家肉燥看起來相當有古早味，現在已經很少見到這種肉燥了。

蛋包是半熟狀態，有點像是溫泉蛋那樣。

麵條類似細版的陽春麵，沒有煮得太軟爛，口感還不錯，肉燥的部分聞起來香香的，不過味道和以前一樣沒變，還是那樣的偏淡。

這時就是要出動桌子上的豆瓣醬啦～～淋上豆瓣醬後味道真的有提升非常多，而且他們的豆瓣醬並不會很鹹，所以我都是一次淋很多勺，直到麵條整個都變成黑色的⋯⋯哈～～感覺已經變成炸醬麵了，不過味道真的還不錯呢。

餛飩是店家自己包的，小小顆，裏頭是油蔥豬肉餡，還不錯吃，相當具有古早味。

肉羹湯 $40

湯頭喝起來滿滿的蘿蔔清甜味，裏頭的肉羹塊和蘿蔔絲給得好多，肉羹塊是傳統那種裹太白粉的瘦肉，搭配爽脆的蘿蔔絲一起吃，口感形成強烈對比。

炒手 $50

忘了餛蛋麵已經有餛飩，不應該點炒手的，不過他們家的炒手我覺得還不錯吃啦，上面有淋了醬油膏和少許香油，還可以自己加豆瓣醬或是辣油上去。

豆干 $30

豆干本身口感不賴，但是醬油膏淋太少，吃起來感覺少了個味，我是自己再加豆瓣調醬和辣油去提味。

豬頭皮 $50

豬頭皮又嫩又脆，不過感覺有比較肥一點，有幾塊我都不敢吃。

重新營業這幾天生意都非常的好，用餐尖峰時段店內都是人，儘管有一些人來幫忙阿嬤，但感覺還是忙不過來。

說真的，店家的東西味道並沒有很特別的與眾不同，最大特色主要還是在於豆瓣調醬，一般麵店很少會有提供這樣特殊的拌麵醬，更何況還是每桌都會有，讓你盡情的加，乾麵沒有摻豆瓣醬和摻了豆瓣醬我覺得差別真的很大，簡單講，如果沒有加那個豆瓣醬的話大概只是普通再稍微好吃一點點的等級，但是加了豆瓣醬就變成很好吃，另外個人也推薦肉羹湯，湯頭好喝，料也給得很多，給我印象很深刻。

福人街無名麵店

地址：台中市沙鹿區福人街5號

電話：(04)2662-9230

營業時間 ：16:00-24:00（賣完提早打烊）

店家臉書粉絲頁：無

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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