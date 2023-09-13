海線火鍋新高度！ 台中清水超強「爽爽涮涮鍋」 自助吧+低消328元不收服務費，試營運至9月底湯底一律免費

台中海線出現神級的火鍋店！！這間新開的"爽爽涮涮鍋"簡直可以用"橫空出世"來形容，真的是一直到試營運前幾天大家才知道有這麼一間火鍋店，店家據說是來自馬來西亞的火鍋品牌，清水店這間是全台第一間，所以和台北那家已經歇業的爽爽涮涮鍋是沒有關係的（雖然同名）。整間店的裝潢非常有質感，以號稱"綠寶石之王"的祖母綠為主要色系，帶有點歐式風格的感覺，火鍋採一人一鍋，湯底有很多種可以選，肉品和海鮮種類也相當多樣，而最厲害的是他們的自助吧，絕對算得上是海線火鍋天花板級別的，不但有雞汁飯、藜麥飯、星川米飯三種白飯，還可以搭配黑咖哩牛、經典滷肉和白醬豬肉三種醬汁，蔬菜也是採時下正夯的野菜吧自取方式，有多達50種食材，其中還包含蝦滑、花枝滑、虱目魚滑、鱈魚滑；飲料方面則是有五、六台機台讓你喝到飽，還有超新奇的投幣式葡萄汁、葡萄酒機；最後是冰品，有好時冰沙加上唐寧伯爵茶口味的霜淇淋機以及Niseko和布拉芙兩種品牌冰淇淋櫃，也是相當豐富。消費出乎意料的平價，低消只需328元，重點是內用還不需服務費，真的很佛心，店家目前在試營運，到9月底以前湯底全部都免費，喜歡吃火鍋的可以去嘗鮮看看。

"爽爽涮涮鍋"位置在大勇路上，旁邊是7-11，對面就是遠雄之星的住宅區，這邊算是清水比較偏僻的地方，不過等以後那些住宅蓋好後，就會越來越熱鬧了，開車來的可以直接停路邊，後方好像也有個停車場。

店面非常大一間，裝潢看起來很有質感，門口兩旁還立了根柱子擺上小小的獅子雕像。目前試營業時間是從中午11點開始，到晚上10點，中間無休息。

店內裝潢也是非常漂亮，我覺得有點歐式風格的感覺，搭配上鵝黃色的燈光，氣氛真的是相當不錯，冷氣也很夠力，在裏頭只有舒適涼爽可以形容了。座位一共有86個，以雙人桌、四人桌為主，沒有六人桌或是包廂房。

店家的自助區非常強大，除了有時下流行的火鍋料野菜自助吧，還有多種飲料和冰沙，而且其中很多東西都非常新奇。

醬料區，種類非常的多樣，也包含一些很新奇的醬料，像是柚香生橘、蕃茄花生⋯⋯等，比較特別的是沒有醬油。

主食飯類區，白飯提供雞汁飯、藜麥飯和星川米飯三種，醬汁也是有三種，分別是黑咖哩牛、經典滷肉和白醬豬，彼此可以自由組合搭配。

火鍋料+蔬菜的自助吧，應該算是海線火鍋最豐盛的，食材有超過50種，而且居然有蝦滑、花枝滑、虱目魚滑、鱈魚滑四種滑耶！！太強了。

每一種滑都是真材實料的喔。

飲料區，有五、六台機檯，不只有ASIA FARM蔬果汁，還有黑面楊桃汁和超級新奇的投幣式葡萄汁、水果酒機。

飲料區背面是冰品區，有好時冰沙加上唐寧伯爵茶口味的霜淇淋機以及NISEKO（北海道十勝）和布拉芙兩種品牌冰淇淋櫃。

火鍋湯底一共有十種可選，肉品海鮮種類也很多樣，有選擇困難的可以直接點單/雙人套餐，成人低消是328元，特殊假日、國定假日、連假至少須點一份套餐，用餐時間90分鐘。

和一些知名連鎖火鍋店一樣，加入LINE會員有送肉品、海鮮⋯⋯等。

狠肉肉雙人爽套餐 $988

我們這次點的是988元的雙人的狠肉肉雙人爽套餐，另外單點了一份85元的金幣蝦排。

三種飯加三種醬汁我都拿了，都蠻有特色的，黑咖哩牛是用牛五花，咖哩味道很濃郁，白醬豬是玉米濃湯的味道，肉也不錯吃，最推的是滷肉飯，滷肉滷到軟軟爛爛，滷汁很夠味又不會很死鹹，我後來還去裝了一碗。

金幣蝦排 $85

泰式的那種金錢蝦餅對切，橫切面可以看到真正是有蝦肉的，咬下去外酥內嫩，超級好吃，有附泰式酸甜沾醬，不知道是不是他們自己調的，感覺辣味和酸甜味層次感格外鮮明，味道實在不錯，不過還是建議先單吃再嘗試沾醬。

火鍋湯底我們選了阿嬤雞湯和南洋咖哩，畢竟湯底目前都免費，當然要點原單價高一點的啦。

阿嬤雞湯 $58

湯頭雞味香醇濃郁，加上裏頭還有洋蔥和碎蒜，喝起來又多了些許鮮甜味和蒜香味，層次感豐富，非常順口好喝。

南洋咖哩 $68

南洋叻沙風味湯底，帶有很輕微的辣味，不會像泰式火鍋店那樣的重口味，和阿嬤雞湯相比的話會比較推薦阿嬤雞湯。

野菜自助吧我們拿了不少火鍋丸餃，他們的火鍋丸餃都蠻新鮮，而且有一些是一般火鍋店較少見的。

雙人套餐肉品是用雙層架盛裝，一共有六種肉，上層的是梅花豬、雞柳、雞腿，下層的是伊比利豬五花、牛胸腹、安格斯雪花牛，份量兩個人絕對綽綽有餘。

肉我就不一一介紹了，基本上六種肉都各有特色，品質也很不錯，連感覺普通的豬梅花、雞腿、雞柳都很好吃，更別說好一點的伊比利豬梅花和安格斯雪花牛了，推薦可以搭配胡麻醬一起吃，實在超對味。

蝦滑、花枝滑、虱目魚滑、鱈魚滑四種滑我們都拿了，煮的時候好像有點混到，不過味道都吃得出來，每一種滑都很真材實料，尤其是蝦滑，蝦子整個都露出來了，超狂。

加湯時可以選擇要加對應的湯頭或是原湯（怕湯頭太鹹），這點還蠻不錯的。

吃完火鍋後也去嘗試了投幣式的葡萄汁、葡萄酒機，這個要先去跟店家結帳，也可以透過掃碼支付，一杯98元、兩杯172元，店家會給你一個專門用的酒杯，然後就可以去裝了，如果有要開車的，建議喝無酒精的葡萄汁就好，開車千萬不能喝酒喔。

最後當然少不了要來幾球冰淇淋了，他們家的NISEKO和布拉芙的冰淇淋都蠻好吃的喔。

霜淇淋也很特別，有香草口味和超少見的唐寧伯爵茶口味，推薦一定要吃看看這伯爵茶口味霜淇淋，淡淡的佛手柑香氣，味道甜甜的不會苦澀，比什麼泰奶的好吃多了。

這間毫無疑問應該就是目前海線最強的火鍋店了，無論是裝潢還是自助吧，我覺得都是天花板級別的，當然火鍋本身表現也是可圈可點，湯頭和肉品我們都覺得很不錯，另外店家服務態度也是不得不提，有需要加湯、收盤子說一下就會過來幫忙了，重點是這沒收服務費啊～～～，硬要說美中不足的，大概就是地點比較偏遠，還有就是店內廁所只有一間沒分開男女，此外其他真的沒啥挑剔的了。

爽爽（Shuang Shuang Shabu）

地址：台中市清水區大勇路22.26.28號

電話：(04)2658-3299

營業時間 ：試營運期間11:00-22:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：爽爽（Shuang Shuang Shabu）

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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