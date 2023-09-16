最美茶屋！ 貯木池變身優美生態池 南投車埕超美湖畔日式老茶屋
【圖／文：行遍天下】
這棟奢侈坐擁絕美湖光山色的日式茶屋，是間極富韻味的50年老房子。當年的貯木池被整理為環境優美的生態池，並將日式水上屋重新規劃為如今的面貌，結合南投茶文化，提供茶、茶點和輕食簡餐，入坐其間，細品台灣高山茶，靜賞時而煙雨迷濛，時而碧空晴日的森情水韻。
空間規劃有靜和室、隱和室、室內及戶外桌椅區，其中，最搶手的靜和室為日式水上屋最美的空間，內有6張方木桌，三面臨湖的木檻玻璃窗，將湖光山色引進屋內。
隱茶嚴選來自奇萊山脈產銷履歷無毒青心烏龍茶，由茶葉烘培師精心烘培製成。青心烏龍有「詩人」和「智者」兩味，輕發酵、輕烘焙的金萱茶「音樂家」則備受女生喜愛。網美最愛在IG狂曬的美圖當屬隱茶特色飲品，亮黃色的「百香蜂蜜檸檬明列子」和粉藍色的「夏日的天空」都是高人氣網美飲品。輕食有麵食和厚片吐司，人氣茶點有馬卡龍小餅乾和以在地茶葉製作的烏龍茶梅和茶香豆干。
店家資訊
隱茶STEAM
地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號
電話：04-9277-6471
時間：平日10:00-18:00，假日10:00-18:30(週二休)
消費：每人低消一份飲品，靜和室區每人低消為350元(兒童身高未達110公分免低消)
注意事項：開放14天內預約，無法指定區域與桌次，用餐時間90分鐘，以現金、台灣Pay支付。攜帶寵物煩請繫繩、裝籠、推車，座位安排於戶外座椅區。隱茶無特約停車場，車埕老街、車站設有多處公／私有停車場，停車費100元。
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