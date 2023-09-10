穿和服美拍！ 南投超美「鳥居喫茶食堂」免門票日式園區 夢幻下午茶、聚餐約會好去處

南投埔里景點「鳥居喫茶食堂」日式庭園超美的！還能來這裡做浴衣體驗，大人、小孩尺寸通通有，還有美食餐廳，也能吃夢幻下午茶，假日埔里一日遊可來鳥居喫茶食堂這裡玩哦～

鳥居喫茶食堂最新日式商店

鳥居喫茶食堂越來越美，最近我們又來玩了！因為免門票，有來南投埔里旅遊，有經過想來就能來～戶外又好停車。

就是這個南投埔里鳥居喫茶食堂最新的日式商店，也太可愛了啦！上次來還沒完工，這次總算可以來拍照打卡了。

一旁就是鳥居喫茶食堂的超巨大千紙鶴，可是大家來訪必拍的場景。

可可愛愛的日式氛圍，讓我們這次來訪又多了好多的打卡紀念照了。

仔細看了看，這棟日式商店不只有一樓，二樓也是可以上去的哦！

哇～一進來首先感受到超強的冷氣，瞬間身體都降溫了，這裡賣的東西也好可愛喔！

就連茶包也有那麼多種造型，我還是第一次看到這種魚呀，貓咪、兔子跟千紙鶴造型的茶包耶~~鳥居喫茶食堂也太會了啦～

來到二樓就可以俯視整個園區的景觀，巨型的千紙鶴顯得更巨大了。

樓上超有和風氛圍～彩色的風鈴好美好好拍。

這一區是小風車耶～

室內用餐座位區這次剛好人比較少，就能將整個場景拍給大家看看，假日用餐的人潮是真的蠻多的，想在這邊吃飯得有耐心等待哦～

在鳥居喫茶食堂還能租浴衣來的體驗拍照，這裡的裝備可是很齊全呢！小西瓜之前就有體驗過，到戶外拍照真的好有ｆｕ～

哈哈，這次看到這杯子好想買喔！以下是前不久來拍的詳細介紹，場景真是太美了～

鳥居喫茶食堂介紹

最近又來鳥居喫茶食堂了，免門票景點可以一直來，真好～

園區的日式氛圍真的是讓人感到放鬆，大大小小繽紛的千紙鶴超好拍照

最大隻的千紙鶴是來到鳥居喫茶食堂必拍打卡點哦！這隻比人還高呢！

水池庭園像是來到日本神社，還有河童在釣魚。

各種可愛的神社意境造景，讓遊客拍好拍滿，建議大家有時間的話可以租借和服來穿，然後到庭院拍照，更是有fu。

主建築裡面有餐廳，也是租借和服的地方。

價格的部分我覺得還蠻OK的，大人$200／小孩$150，而且可以穿一個小時哦～完全不用擔心做造型或是拍照時間會不夠用。

上回來有讓小西瓜穿和服，這樣一整最造型滿分，超可愛的。

現在後院還多了新的紙傘造景，夢幻繽紛，好浪漫喔～～

還有這個可愛的彩色燈籠，不論怎麼拍都美。

新造景真是太好拍了，大家又可以再規劃來走一趟囉～

之前的遊記在下方，詳細資訊大家自行參考哦～

看到這鳥居就知道到達目的地了，路邊可以停車。開車來訪倒是不太需要擔心會找不到車位。

很多遊客租借浴衣之後都會穿著到戶外的日式庭園以及鳥居這邊來拍照，我剛好找到一個空檔，趕快拍下這美麗的畫面跟大家分享。

鳥居喫茶食堂免收門票，如果沒有入內用餐的話是不用再另外花錢的哦！但若要用餐的話則需注意供餐時間，午餐、午茶、晚餐都有固定的時段。

一旁還有可愛小屋子造型的牌子，告訴大家鳥居的意義。

庭園裡設置了不少休憩座位，提供了許多讓遊客坐下來休息的地方，只是來到南投遊玩真的建議大家穿著薄長褲，才不會因為在戶外拍照或是坐下休息時被小黑蚊叮得很慘。

除了在草皮上的紅色巨型千紙鶴，在水池邊也有其色顏色的小隻千紙鶴，真的超好拍照～

我們前陣子才到日本大阪去旅遊，所以小西瓜看到手水舍就很興奮的跑過去淨手，小朋友來到這裡都可以體驗看看。

巨型千紙鶴不論什麼角度拍都還蠻好看的，而且就擺放在草皮上，紅色加上綠色的搭配讓色彩更加繽紛。

往步道裡面走，就會看見鳥居喫茶食堂。

當天假日用餐的人真的超多，還看到不少遊客都在外面等著候位。提醒大家，如果規劃要在這邊用餐或是下午茶，可以事先預約訂位比較保險。

另一個用餐區全是透明玻璃圍繞，一邊用餐還能欣賞戶外的景色，感覺真的很不錯。

這間裡面除了賣飾品，想要體驗浴衣也是在這兒做租借，看照片就知道浴衣款式有夠多，而且不但男生、女性的款項都有提供。大人、小孩、寵物的尺寸也通通有，頭飾、道具、鞋子都能自行挑選來做整體造型搭配。

小西瓜挑的這件好適合她，不過店家說這件是算大人的價格。

穿著服裝會由工作人員來幫忙，她們動作超熟練的，一下子就穿好了。至於鞋子、飾品的搭配就看個人喜好，場內有提供的都可以使用。

媽媽我用快狠準的速度，幫小西瓜把整體造型給搞定，手上有小提包然後再換上木屐，造型更加的完整。

這些配件真的很重要，讓你更能融入這個氣圍，而且拍照時才不會覺得畫面很乾或是不搭調的感覺。

小西瓜穿著這套，自己一直尋找想合影的場景，看她臉上笑容真的是覺得很開心呢！還好我們來訪這天不會太熱，不然可能只穿一下子就會受不了，真是太幸運啦！大家如果想要來訪體驗浴衣，建議可以規劃在春天、秋天或冬天的時候。

從這個角度就可以看到小西瓜頭上的超誇張頭飾，其實這裡的頭飾選擇真的超多，女生只要綁個辮子再扎起來～或是綁丸子頭，再來搭配頭飾，就會很好看哦！

換下衣服之後才發現，原來走到建築後方還有一個休憩拍照區，這裡也很適合穿著浴衣來拍照耶～

地址：南投市埔里鎮公誠路86號

電話：04 9299 1882

營業時間：11:30~21:00

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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