新開幕超浮誇冰店！台中吃得到「韓國雪花冰、日本空運來台冰淇淋」，還有仙氣飄飄「冰淇淋火鍋」不限時優雅吃

台中浮誇冰店再添一間！！豐原火車站附近新開了一間非常非常特別的冰店，這間"冫光 Ice Light"（唸音：冰光）賣的不是雪花冰，也不是刨冰，而是韓國雪冰，據說是以100% 純鮮乳用獨特瞬凍超低溫技術製作而成的，比起一般雪花冰更加細綿，更加有入口即化的感覺，另外他們店還有日本空運來台的冰淇淋，可以說這邊的冰都是一般冰店所吃不到的，冰品造型也十分酷炫，分成了蛋糕雪冰、鐵盒雪冰和火鍋雪冰三種系列，其中最最特別就是火鍋雪冰，容器用的居然是煙囪銅鍋，裡面放了5球日本冰淇淋與甜筒，基底則是大馬士革玫瑰花茶雪冰加上珍珠、oero餅乾粉..等小配料點綴，上桌時店家會在煙囪口放入乾冰，整個仙氣裊裊的畫面實在有夠浮誇的，店內裝潢很網美風，環境相當明亮，非常適合拍照。

"冫光 Ice Light"的位置就在博愛街，旁邊是豐原火車站，出火車站走路過來大概10分鐘吧，店面剛好在角間處，算是還蠻顯眼的。

店內空間不會很小，裝潢很網美，白色加上粉紅色的粉淺色調搭配看起來相當清新，最裡面還有打卡牆，可以和熊熊一起拍照。

他們家的冰淇淋都是來自日本的，口味一共有十種，部份口味是一般冰店從沒看過的。

旁邊櫃子內是搭配冰品的小配料，也相當豐富多樣。

主打韓式雪花冰(雪冰)，分成蛋糕雪花冰、鐵盒雪花冰和火鍋雪花冰三種系列，種類相當豐富多樣，另外也有賣飲品和日本冰淇淋，低消每人100元。

每一種冰品都有照片可以參考，真的是太用心啦～～。

日式草莓鮮奶蛋糕雪花冰 $180

外觀造型相當特別，中間的冰體就像是個小蛋糕，上面淋了一層奶蓋還有一球冰淇淋，再加上覆盆莓碎果乾、脆笛酥、五彩圈餅乾和莓果燕麥球⋯⋯等配料點綴，弄得真的是很漂亮，害我都捨不得吃了。

拍沒一會，上方的冰淇淋就開始融化了，要拍照的動作一定要快啊。

蛋糕造型冰體用的就是他們的雪冰，細米狀結構我覺得有點像是泰國米，口感非常的細綿，剛放進口中的瞬間感覺就融化掉了，完全可以用入口即化來形容。口味是草莓鮮奶，吃得到草莓酸味以及濃郁奶香，搭配奶蓋和草莓蛋糕口味的冰淇淋以及其他配料一起吃口感超豐富，真的是好好吃啊，最後我連盤底那些融化的冰淇淋都通通喝掉了～哈哈。

冰淇淋火鍋 $390

這個冰淇淋火鍋真的是太太太浮誇了，居然拿木炭煙囪銅鍋來當作容器，上面擺滿了冰淇淋以及甜筒，實在有夠酷，上桌時店家還會在煙囪口放入乾冰，整個霧氣噴發的畫面讓人感覺好仙啊～～。

上面放了一共五大球的冰淇淋，口味是店家配給我的，據櫃台妹妹說口味通常都是他們會幫忙配好，不過如果有特別想吃啥也可以直接指定，我覺得能讓客人自己選會比較好啦，畢竟這一鍋不便宜，當然要選自己想吃的。

彈珠汽水

由三種口味的日本ramune汽水糖製作合成，味道有點像台灣的冰淇淋汽水，很有古早味。

藍莓起司

藍莓起司口味沒有在menu上，藍莓味道鮮明，起司味道也很重，形成強烈的酸鹹交錯層次感。

濃醇巧克力

使用明治嚴選可可原料，巧克力味道十分濃郁，苦味不重，我對巧克力並沒有特別喜歡，但他們這巧克力口味我覺得還蠻好吃的。

炫彩大理石

香草、草莓、蘇打三種冰淇淋融合而成，味道酸酸甜甜的，因為有在其他品牌吃過這種口味，所以沒有覺得很特別，但還是不錯吃的。

麝香葡萄

亞歷山大麝香葡萄製作而成，葡萄味道濃郁鮮甜，一般冰淇淋非常少見的口味，算是這五球當中個人最喜歡的。

將冰淇淋挖進甜筒就是一支完整的冰淇淋了，一口冰淇淋一口脆皮甜筒，和直接挖著冰淇淋吃又是不同的感覺喔。

還以為冰淇淋火鍋只有5球冰淇淋加上甜筒，沒想到基底還有雪冰，口味非常特別，是大馬士革玫瑰奶茶，淡淡的玫瑰香氣十分迷人，上面還有點綴了珍珠、OREO餅乾粉和五彩圈餅乾，口感吃起來非常豐富，一點也不會膩。

冰淇淋火鍋份量設定雖然是2-3人份，不過其實一個人吃完應該是沒問題，但就在於我又點了其他冰，所以最後真是吃到有點厭世了⋯⋯。

啤酒雪花 $160

喜歡拍照的也不能錯過這個啤酒雪花，用啤酒杯當容器，裏頭雪冰做成啤酒泡沫，遠遠看就好像一杯滿滿泡沫的啤酒，超有趣。

雪冰是啤酒口味的，沒有酒精成分，不用擔心吃了沒法開車，啤酒氣味鮮明，但是沒有酒的苦味，裡面還有加了跳跳糖增添整體的層次口感，最底下則有綠茶凍以及汽水糖，十分有創意的一款冰品。

除了冰品好吃，櫃檯服務生妹妹也很漂亮喔（尤其口罩脫下更漂亮）。

為了這間冰店特地大老遠來到豐原，結果也沒讓人失望，店家的冰真的很厲害，要造型有造型，要口味有口味，店內裝潢也十分用心，還不限時間，可以很舒服很舒服吃著美美的冰，價錢雖然不是那麼的親民，不過說真的現在一些造型雪花冰也都是動輒150以上，想一想其實也可以接受啦，更何況他們的冰還是一般台灣冰店所沒有的，anyways，有興趣的朋友可以去嘗鮮看看。

冫光 Ice Light（冰光）

地址：台中市豐原區博愛街112號

電話：(04)2515-1515

營業時間：星期一二三四12:00-21:00、星期五六日11:30-22:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：冫光 Ice Light （冰光）

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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