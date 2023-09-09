在地60年老店！彰化「 番薯市八寶圓仔冰」料好實在 傳統古早味燒麻糬、八寶圓仔冰超佛必吃

這家如果開在北部有多好，肯定三不五時就來吃！畢竟燒麻糬跟八寶圓仔冰都是我的愛，尤其這價格真的是有夠俗，超過8種配料，圓仔、蜜餞、水果等滿滿一碗料只要35元，重點是老店還很親切，讓常被老店兇慣的我們覺得大大加分，這種CP值還不吃爆。

番薯市八寶圓仔冰｜交通位置

員林第一公有市場周邊美食，位於員林市光明街，在惠來街與光明街交叉口。這裡停車不容易，我們是停附近沿著市場一路逛過來的。

這外觀就很復古，很有年代感，老店果然是老店，一賣就是一甲子。

現在不知道傳承到第幾代，總之看現場工作人員都不老就是了。

還有賣果汁，滿滿復古冰果室的裝潢氛圍。

座位還蠻多的，但假日來可能要等一下，只是翻桌率比較高，就算等也不用等太久，畢竟一碗冰是能吃多久啦。

番薯市八寶圓仔冰｜MENU

來這裡招牌是八寶圓仔冰跟燒麻薯，還有其他傳統剉冰、果汁之類的，竟然還有四果冰，好懷念。

除了果汁以外還有水果切盤，感覺真的是很復古的那種傳統冰果室。

燒麻糬｜一份35元

共有花生、芝麻兩種口味，不管是春夏秋冬 四季都能吃。

泡著糖水，白泡泡幼綿綿的燒麻糬看起來好吸引人。

直接點一份綜合，只要35元兩大片，就是很傳統古早味，建議搭配八寶圓仔冰一起吃比較解膩。

非常軟Q不黏牙，就是中規中矩的傳統古早味。

而且真的很大一片，兩片才35元。

八寶圓仔冰 ｜ 一碗35元

本以為頂多8種料，結果沒想到蜜餞＋綜合水果＋圓仔真的超過8種配料，滿滿料一大碗才35元簡直不要太划算了！搭配古早味剉冰很解渴也解膩，夏天吃真的會飽而且冰涼爽口。

配料每個都是店家親自熬煮，很古早味。

老店一般態度都蠻差的，尤其是生意好的那種老店，但這一家的態度很好，看我們拍照也很配合不排斥，喜歡。

真的是太想念這一盤了！有我愛的圓仔＋蜜餞＋綜合水果，然後再淋上小碎冰跟糖水，超級古早味，如果帶我爸媽來他們肯定會愛死。

這蜜餞是不是很久沒吃過了，傳統四果冰常見的配料，超傳統的有沒有。

冰鎮過的圓仔會比較Q，我喜歡。

當季綜合水果加進去，整碗就變的很繽紛豐富，在北部這一碗沒賣50元以上根本不可能。

這家我可以N訪數次沒問題，每次去彰化員林都要給他吃爆！

店家招牌 黃金搭配這兩樣，又燒又冰，冷熱融合，既解膩又管飽。

番薯市八寶圓仔冰

地址：彰化縣員林市光明街216號

電話：04-8336245

時間：12:00–22:30

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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