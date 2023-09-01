「彰化一甲子老店」甄選開跑 消費者齊來推薦！9/10截止報名

udn走跳美食／涼子是也 竹之鄉風味餐廳創立於1983年，算是台中大坑美食的老字號了，不過我一直以為竹之鄉是合菜餐廳不適合人少用餐，就沒有特別留意它。直到竹之鄉風味餐廳入圍台中米其林必比登推薦，

2023-08-25 16:00