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「彰化一甲子老店」甄選開跑 消費者齊來推薦！9/10截止報名

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「彰化一甲子老店」的甄選開跑，即日起開放報名到9/10為止；圖為楊家香肉鬆。　圖：彰化縣政府／提供
「彰化一甲子老店」的甄選開跑，即日起開放報名到9/10為止；圖為楊家香肉鬆。　圖：彰化縣政府／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化一甲子老店徵件開始囉！徵件到9/10止，只要在彰化經營60年以上，有固定營業店面，且有提供銷售與服務者，皆可提出申請。縣長王惠美表示，彰化有許多頗具盛名且歷史悠久的老店，肩負著傳統的字號，歷久彌新的在各鄉鎮紮根茁壯，一個品牌能經營60年以上，凝聚數代人的心血，今年適逢建縣300，特別舉辦「2023彰化一甲子老店甄選活動」，將選出最具代表彰化60間一甲子老店，由各機關團體、公、協會及全國消費者推薦，或符合資格店家主動提出報名。

▲阿章肉圓。　圖：彰化縣政府／提供
▲阿章肉圓。　圖：彰化縣政府／提供

彰化縣縣長王惠美表示，一個品牌能在地經營60年以上，代表著數代人心血的累積，為肯定老店的價值，本次甄選出最具代表彰化的60間一甲子老店，將製作彰化老店故事專書，並因地制宜於每一店面設置故事牆、致頒證明榮耀的匾額，後續也有電子集章消費活動，讓遊客透過實地體驗消費，感受彰化老店獨特的魅力，並有機會獲得拍攝宣傳影片與縣內、外展覽活動等機會。

▲鄭興珍餅舖。　圖：彰化縣政府／提供
▲鄭興珍餅舖。　圖：彰化縣政府／提供

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，本次徵選的老店，須為經營60年以上，且擁有固定店面提供銷售及服務者，須檢附相關合法設立文件、店面仍持續於彰化營業，才符合申請資格，報名截止日為9/10，歡迎有興趣的店家報名或消費者推薦。

▲永香民俗小吃。　圖：彰化縣政府／提供
▲永香民俗小吃。　圖：彰化縣政府／提供

本次評選分兩階段，第一階段／初審－將進行書面審核，第二階段／複審－則由執行單位至老店進行短影片拍攝後，再由專家進行綜合性評分，選出最具代表性的「彰化一甲子老店」，甄選結果將於9/30公布；活動詳情請參閱：https://changhua60years.oppa.tw/

▲錦香園李老城肉舖店。　圖：彰化縣政府／提供
▲錦香園李老城肉舖店。　圖：彰化縣政府／提供

▲彰化木瓜牛乳大王。　圖：彰化縣政府／提供
▲彰化木瓜牛乳大王。　圖：彰化縣政府／提供

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