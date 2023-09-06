中部代表性小吃！南投市特色蚵嗲，仙女託夢指導的「包葉扣仔嗲」

包葉扣仔嗲 | 南投市小吃，炸嗲在中部真的是很受歡迎的小吃，將各種食材裹上麵衣，油炸到香酥薄脆，幾乎無人能抗拒這種炸物魅力，位於南投市的包葉扣仔嗲，獨創地瓜葉加鮮蚵的包葉蚵嗲受到在地民眾喜愛，常常需要等待半小時以上才能吃到。

這家位於南投市的包葉扣仔嗲真的挺特別，第一次吃到用地瓜葉包著蚵仔的蚵嗲，而且一份6個才賣35元，連食尚玩家都特別介紹過兩次，起源是店主某天午睡夢到仙女託夢指導在地瓜葉裡包蚵仔油炸，簡直就是真實版的仙女下凡來來解答，也成為全台首創的包葉扣仔嗲。

從紫南宮求發財金後，朋友說來去包葉扣仔嗲看看，之前曾經撲空過一次，所幸這回趕上傍晚時段，光是等待這盤炸嗲就等了近半小時。

包葉扣仔嗲目前傳承到第三代，這家小吃店其實蠻隱密的，比較會是在地人的隱藏美食，鄰近中興新村，菜單賣著各種炸物10元起，蚵嗲40元，以物價飛漲的年代還講真的是相當佛心的價格。

內用有提供醬汁請自行取用，白色的是米漿、紅色則是帶著一點辣味。

包葉扣仔嗲菜單

不少品項都是10元的銅板價格，點上一大盤也只要一百多元，這裡還有炸香菜跟青蒜。

耐心等了半小時我們點的炸嗲終於上桌，這也一大盤最後結帳是120元，讓我跟朋友都相當驚訝。

包葉扣嗲（6個）35元。使用地瓜葉包覆韭菜末、蚵仔、肉末的組合，吃起來相當酥脆，炸的火侯很厲害，不會感覺到油膩或者麵糊沒有熟。

包葉扣嗲外型呈現扁扁的三角形，地瓜葉的外層裹粉漿，裡面包著碎肉和鮮蚵下鍋油炸，吃起來很酥脆，光是這六個吃完真的有飽足感。

酥脆的炸香菜10元，是很有特色的品項，吃起來酥酥香香，香菜入口後香氣迷人。

蚵嗲40元。皮脆內餡飽滿，蚵仔肥美、韭菜細緻，吃起來酥脆可口，沾上米醬+醬油膏，非常對味。

炸蘿蔔糕15元，不是純白色的蘿蔔糕，加入炒香過的油蔥酥，吃起來味道更香。

另外朋友還有點米血跟豆干，第一次吃炸蚵店還有這樣的品項，雖然環境可能比較簡陋點，但是是在地人氣小吃攤位，喜歡吃蚵嗲的人可以來嘗試看看這裡的包葉扣仔嗲，的確很有特色。

包葉扣仔嗲

營業時間：10:00~18:00（週一公休）

電話：04-9232-9011

地址：南投縣南投市南營路717號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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