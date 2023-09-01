亞洲最大親子寵物景點！「HiONE啵比星球」改造廢棄樂園 打造食宿遊全包式寵物天堂

HiONE 啵比星球有各種互動體驗，讓小朋友能盡情放電。 圖：HIONE 啵比星球／提供

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】將閒置已久的廢棄樂園改造，搖身一變成為亞洲最大寵物樂園，海灣國際集團在2018年斥資20億將約2萬坪的空間重新打造，成為人與寵物廣闊的遊憩場域「HiONE 啵比星球」，2022年重新發想樂園主題，將恐龍元素納入園區規劃，提供親子或寵物遊玩的廣大空間。

▲園區內附設寵物專屬超大泳池「水世界」。 圖：HIONE 啵比星球／提供

廢墟再重建 打造亞洲的寵物天堂

「HiONE 啵比星球」前身是過去中台灣十分知名的東山樂園，歷經921大地震重創過後即荒廢多年，成為一處了無生息的廢墟。直至以建設起家的海灣國際集團買下，最初計畫規劃成別墅區或溫泉度假村，歷經與設計團隊討論，看準少子化趨勢帶來的養寵商機，遂將園區重新改建成專屬寵物的友善空間，並在2020年始正式營運。園區腹地廣大，讓寵物可以充分活動的空間，還設有專屬寵物的超大型泳池「水世界」、寵物旅館「寵物皇宮」與寵物放風區等豐富體驗園區，還特別為寵物制定專屬餐點，食宿遊全包的樂園堪稱寵物天堂。

▲腹地廣大擁有充足活動空間，適合寵物奔跑嬉戲亦能舉辦犬聚活動。 圖：HIONE 啵比星球／提供

開幕即逢疫情 全新主題豐富園區

從廢墟改建為亞洲最大寵物樂園，嶄新的環境與主題卻不敵突如其來的疫情肆虐，導致試營運不久即休館近2個月，HiONE 啵比星球負責人劉玟君表示，疫情期間經營十分艱辛，人員與客群都發生極大轉變，園區再重新開放之時，為讓遊客能有更安全的遊玩環境，營業模式採以人流控管與餐廳食物外帶等措施，並在入園售票處加裝次氯酸噴霧防疫隧道、定期於每週三公休日消毒園區，靠著團隊與員工一起努力，終於共度疫情考驗，開始迎來新的旅遊潮。

▲設有多種與恐龍互動環節，增添活動多樣性。 圖：HIONE 啵比星球／提供

隨著疫情逐漸趨緩，園區亦思考加入新的主題模式，有效利用園區土地資源，恰逢知名電影「侏儸紀世界」即將上映，團隊投資將恐龍納入樂園主題，並增制成為親子與寵物都能共遊的樂園，而園區亦猶如加入新寵般，各處擺滿了上百隻會叫、會動的恐龍，並不定時更換每隻恐龍的位置，讓回流的客人時常能保持新鮮感，此外還會舉辦吉祥物見面會及互動式恐龍劇場等多種體驗，成為親子旅遊極佳的放電去處。

規劃３大主題 ４星主廚特調美式料理

雖以樂園為名，HiONE 啵比星球卻有別於一般大型樂園，不以刺激的遊樂設施為主軸，而是以寵物旅遊、親子育樂、休閒去處3大主題，規劃出給親子遊玩的沙坑、旋轉木馬、恐龍車等不受身高限制、能盡情放電的區域，並將寵物與民眾由玩區域分開，避免相互驚擾更能安心遊玩。園區內擁有多樣餐時選擇：恐龍冰、恐龍肉、各式小吃攤販、主題餐廳以及寵物專屬餐廳，其中美式餐廳還特別聘請海灣國際集團旗下餐廳4星主廚特別調製，引進路易斯安那州的美式手抓海鮮，顛覆以往樂園的餐食體驗。

▲恐龍造景讓民眾猶如進入侏儸紀世界的場景。 圖：HIONE 啵比星球／提供

除遊樂及吃食方面提供多元選擇，另外還提供休憩的地點「雷龍充電小屋」，民眾可以透過預定並以小時計費，配有冷氣的包廂式環境讓遊客能在園區放電完後稍做休息，充飽電繼續暢玩樂園其他還未探索的角落。

保留東山樂園造景 與旅行社合作吸引國際客

HiONE 啵比星球雖是將廢棄樂園重建，但許多造景仍是經過修補粉刷保留下來，期望藉此重現許多父母記憶中的東山樂園，並連結現在孩子對於啵比星球的印象，在重溫的同時共創親子間對於樂園全新的美好回憶。

▲美式餐廳由4星主廚執掌，給予遊客不同的樂園美食享受。 圖：HIONE 啵比星球／提供

未來樂園盼能與旅行社配合吸引國際客群，並盼讓廣大及多元化主題的園區能充分利用，舉辦寵物犬聚、學生團或企業家庭日等活動，透過持續更新及維護園區內軟硬體設備，期望能打造成遊客來台中必玩景點。有鑑於園區內的恐龍吉祥物都交由美國娛樂公司設計團隊所發想，因此園區亦期望藉此與國外廠商或恐龍相關主題合作，創造出更多元的主題企劃同時將品牌向國際推展。

◎ HiONE 啵比星球

．地址：台中市北屯區東山路二段151-2號

．營業時間：10:00～18:30

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