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台灣之光！台灣現代「音樂鈴博物館」 為人們轉動幸福樂章

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圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

▲18音動態音樂盒－知音。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲18音動態音樂盒－知音。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】您知道日本小樽音樂盒博物館的音樂盒機芯，其實是台灣做的嗎？您有想過音樂盒上面的小飾品為何會轉動嗎？其實音樂盒的設計藏有大學問，其中精巧的音樂鈴機芯正是讓音樂盒動起來的關鍵，而製造機芯的工廠正是在台中霧峰的「協櫻精密工業股份有限公司（以下簡稱：協櫻）」，並在2019成立「台灣現代音樂鈴博物館」，轉型觀光，結合古典收藏、奧菲斯影音劇場、珍貴特展與專業導覽、手作課程，同時保存音樂鈴在台歷史脈絡，成為旅客陶冶心靈藝術的好場所。

▲（左起）協櫻精密工業＆台灣現代音樂鈴博物館總經理黃龍溪、臺中市產業故事館發展協會理事長吳姵娜。　圖：臺中市產業故事館發展協會／提供
▲（左起）協櫻精密工業＆台灣現代音樂鈴博物館總經理黃龍溪、臺中市產業故事館發展協會理事長吳姵娜。　圖：臺中市產業故事館發展協會／提供

結合古典收藏、奧菲斯影音劇場、珍貴特展與專業導覽、手作課程

同時保存音樂鈴在台歷史脈絡　成為旅客陶冶心靈藝術的好場所

日本三協跟台灣三櫻技術合作　傳承 Sankyo 一流之精密技術

協櫻精密工業＆台灣現代音樂鈴博物館總經理黃龍溪表示，1970年代台灣工業化經濟發展快速，促成很多家庭代工與小工廠如雨後春筍，其中日本進口的音樂鈴，在當時需求量大，在台灣1年需要2到3千萬台，全世界則超過1億台。因此，日本5家主要工廠根本供不應求，其中最大的工廠叫做「三協」，佔據95％的產能，而其他4家工廠為搶攻市場，決議聯合來台設廠。為了出奇制勝，三協與1家在中壢三櫻電機技術合作，搶先其他4家工廠，合資設廠，用日本三協跟台灣三櫻，各取一個字，命名為「協櫻」，設廠在台中霧峰。

因此，協櫻正式成為台灣第一家傳承日本三協（Sankyo）一流之精密技術的公司，並以先進專用之機械設備，生產發條機械式音樂鈴與電子式音樂鈴，供音樂盒使用，並且可依客戶企畫案之需求，代客設計並生產相關之產品。黃龍溪指出，自己是在35歲左右於台灣三櫻擔任技術課課長，之後去日本實習，回台協助「協櫻」在台中霧峰建廠，至今已經45個年頭、近80歲，還始終保有對音樂鈴的熱情與願景。

▲2019年滿40週年的協櫻，轉型成為音樂鈴博物館。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲2019年滿40週年的協櫻，轉型成為音樂鈴博物館。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

協櫻40週年成立音樂鈴博物館　獨家收藏百年皇家音樂盒

2019年滿40週年的協櫻，轉型成為音樂鈴博物館。觀光工廠除了自家與日本共同開發的頂級音樂盒。從迷你型到72音的高精密音樂鈴。更有耗資百萬的大型音樂劇院坐鎮—「奧菲斯劇場」多層次的樂音，迴盪在空間中，種種的感動等著旅客來「共鳴」。同時，也獨家收藏百年皇家音樂盒，找來歐洲百年前工藝家手工打造的古董收藏，更有協櫻近40年中與各家廠商共同開發的音樂盒紀錄收藏。

黃龍溪表示，協櫻決心成立博物館有2個主要原因，第一是因為協櫻主要客人都是專業工廠，包括塑膠、陶器、木盒、娃娃等工廠，隨著大陸改革開放之後，很多客人都因為價格因素跑去大陸採購，如果要從台灣運送到大陸銷售，除了大陸幅員廣闊、運費成本高外，還常有貨物寄送遺失的損失，加上超過30～40％的關稅壓力，根本不是大陸廠商的競爭對手。因此決定在2001年將生產主力線搬去東莞，台灣變成產品開發與重要零件的生產地，多餘的廠房因此空洞化，漸漸變成閒置空間。

第二個原因是協櫻並沒有一般消費者客戶，很多人都不知道舉世聞名的音樂鈴，居然來自台中霧峰，甚至霧峰農會、霧峰林家花園這些深耕在地的人士也不知道。為了讓更多人認識音樂鈴的歷史、生產、結構，因此決定成立博物館，從製造業轉變成觀光旅遊，並加入霧峰文化觀光協會、臺中市產業故事館發展協會，希望大力推廣宣傳，讓音樂鈴的香火在台灣延續傳承。

留美博士共同開發智慧型音樂盒　音質好、歌曲容量無限制

音樂鈴以18音產量最大，是12音＋6個半音和弦音，也最為廣泛使用，另外還有20、22、30、32、50、72、80、100、160音，最大一台就是160音，由兩個80音加在一起，音階與音高都不同，重達95公斤，目前台灣只有2至3台，其中1台就展示在博物館。黃龍溪指出，音樂鈴分為發條式、手搖式與動力馬達，利用齒輪減速器發出各種音樂。發條式的18音轉1圈15秒，只能節錄歌曲部份精華，22音也頂多25秒；日本5年前開發電子機械鈴，可以播放300首歌曲，價格高達69萬日幣，限定在日本販售。

協櫻近年來，特別與美國留學回來的馮博士，共同開發智慧型音樂盒，耗時3年，終於在2022年初開始生產，除了內建30首歌之外，如果聽膩了還可以自己編曲，甚至利用雲端APP下載歌單，轉換成音樂盒的音質，完全沒有歌曲容量限制，還可以預設時間聽歌，變成另類的起床鬧鐘。黃龍溪表示，當初日本商不看好，也認為不會成功，協櫻不但做到了，音質還更加出色，價格卻只要1萬2千元，將有望成為音樂盒市場的新寵兒。

▲160音碟片式大型可換曲音樂盒。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲160音碟片式大型可換曲音樂盒。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

▲20音碟片式可曲音樂盒。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲20音碟片式可曲音樂盒。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

▲50音精品音樂盒。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲50音精品音樂盒。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

▲無限首曲目智慧音樂盒。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲無限首曲目智慧音樂盒。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

百坪園區設有蒸汽小火車　提供旅行社專案特殊價

「台灣現代音樂鈴博物館」除了博物館外，百坪的園區內，有大片的綠地與戶外空間（寶樂園），各式遊憩設施（草皮滑梯、彩色攀岩石、樹屋、彈跳床、搖搖蟲等），更有大小朋友都愛的蒸汽小火車可以搭乘，有大小朋友的爸爸、媽媽，可以帶著寶貝來一趟音樂鈴饗宴輕旅行，好好放電。

黃龍溪表示，博物館成立後當年就遇到疫情，3年來經營相當辛苦，年入園量約6萬人，平均1個月2千人，比預期的目標只達成30％左右。因此博物館在以後也期望能與旅行社合作，推出專案特殊價格，包括博物館的導覽，以及DIY手作課程（幼幼版手搖音樂盒或機芯組立發條音樂盒）、寶樂園，讓不同族群的旅客都能各取所需。如果你是音樂盒的愛好者，千萬不能錯過這樣寓教於樂的博物館，來訪一趟，保證視覺與聽覺雙重滿足！

▲音樂盒技術的細節與眉角，也將在展覽中解密，帶大家認識小小機芯中的大學問。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲音樂盒技術的細節與眉角，也將在展覽中解密，帶大家認識小小機芯中的大學問。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

▲草皮滑梯是小朋友最愛的樂園。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲草皮滑梯是小朋友最愛的樂園。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

▲園區戶外有寶樂園及蒸汽小火車讓孩子們好好放電。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲園區戶外有寶樂園及蒸汽小火車讓孩子們好好放電。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

▲1981年日本三協高層人員巡視協櫻生產現場，由時任技術課課長的現任總經理黃龍溪（左3）接待說明。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲1981年日本三協高層人員巡視協櫻生產現場，由時任技術課課長的現任總經理黃龍溪（左3）接待說明。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

▲1981年日本三協高層人員訪問協櫻公司時留影。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供
▲1981年日本三協高層人員訪問協櫻公司時留影。　圖：台灣現代音樂鈴博物館／提供

台灣現代音樂鈴博物館

．地址：台中市霧峰區豐正路405號

．開館時間：週三～週五（10：00～17：00）

　　　　　　週六、週日及國定假日（09：00～17：30）

．休館日：每週一、二（接受團體預約）

　寒暑假及春節請依網路及現場公告為準。

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