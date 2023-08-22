來台中該吃什麼？一級戰區公益路商圈餐廳六選，沒吃到真的不甘心！

想到台中吃美食，最先想到的就是餐廳美食的一級戰區「公益路商圈」。公益路上有許多知名人氣餐廳，常可以店外大排長龍的景象，熱門時段更是一位難求。這次要介紹給大家的六間餐廳，有日式、粵式、中式等，讓人看了食指大動，有機會到台中時絕對不要錯過

台中美食推薦：公益路商圈

無為草堂

圖／IG@juo_yesterday_eat

位於熱鬧的公益路上，無為草堂就像是繁忙都市之中的世外桃源，一走進去，讓人有如置身中式庭院。曾獲法國米其林綠色指南推薦的無為草堂，提供了嚴選的台灣茶，讓到訪的人們能夠啜飲好茶，用餐時間也有提供精緻的套餐、鍋物，套餐搭配飲茶還有特別的優惠，想要靜下心來喝一杯好茶、吃一頓飯，無為草堂絕對會是很棒的選擇。

圖／IG@juo_yesterday_eat

地址：台中市南屯區公益路二段106號

營業時間：10:30-21:30

連絡電話：04 2329 6707

刁民酸菜魚 公益店

圖／IG@fooodie__0921

從中午一路開到凌晨的刁民酸菜魚公益店，時常可以看到用餐時段店外大排長龍的景象。將酸菜魚改良成適合台灣人的口味，提供中盛、大盛、特盛等不同分量的「秘罈酸菜魚」，如果不能吃辣，也可以點「初戀番茄魚」。不論是午餐、晚餐還是消夜，都可以到這間餐廳打打牙祭！

圖／IG@fooodie__0921

地址：台中市南屯區公益路二段637號

營業時間：11:30-2:00

連絡電話：04 2380 5222

一笈壽司

圖／IG@wendy_chewy_diary

灰色調的清水模建築和周圍種植的竹子營造出了靜謐的氛圍，在車水馬龍的公益路上相當引人注目。以高CP值聞名的「一笈壽司」有各種壽司可以選擇，還有提供丼飯、炸物等，天氣太熱，不想吃火鍋、燒肉的時候，不妨到輕井澤品牌旗下的「一笈壽司」享用日式料理吧！

圖／IG@ping_eats_for_life

地址：台中市南屯區公益路二段25號

營業時間：11:00-23:00

連絡電話：04 2320 6368

茶六燒肉堂 公益店

圖／IG@4fen.food

說到台中燒肉，一定不能漏掉與屋馬燒肉齊名的「茶六燒肉堂」。茶六燒肉堂公益店從建築本身到餐廳內部都洋溢著日式風情，用餐空間舒適，是許多人聚餐慶祝的首選，到此用餐的客人絡繹不決。想要到公益店用餐的話，務必要提早預訂，以免向隅。

圖／IG@4fen.food

地址：台中市西區公益路268號

營業時間：11:00-02:00

連絡電話：04 2328 1167

俺達の肉屋

圖／IG@poposfoodstory

選用頂級食材的「俺達の肉屋」曾獲米其林指南一星推薦，嚴選日本和牛的各個部位，由專業的服務人員代烤，無須自己動手，就能夠享用到剛烤好的美味。就算沒有時間飛到日本，也能在「俺達の肉屋」品嘗到頂級的日本和牛燒肉。

圖／IG@cc_cho_

地址：台中市西區公益路194-1號

營業時間：週四～二 17:00-23:00

連絡電話：04 2325 0588

与玥樓頂級粵菜餐廳

圖／IG@ariellovestoeat

以粵菜料理聞名的「与玥樓頂級粵菜餐廳」提供許多經典的粵菜、港點、港式燒烤等料理，在高級舒適的環境之中用餐，更是提升了整體的用餐體驗。想和一群親朋好友聚在一起吃一桌好菜，或是婚禮宴客、尾牙聚餐，都非常適合到「与玥樓」！

圖／IG@may.c0201

地址：台中市南屯區公益路二段783號

營業時間：11:30-14:30，17:30-21:30

連絡電話：04 2382 9128

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