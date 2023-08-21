可惜胃不夠大！位於精華地段的超隱密「潮樂潮式港點」50多種道地港點好吃不油膩，大人小孩都超愛

是說愛吃港式點心的強生與小吠只要得知台中只要有新開幕的港式點心，我們幾乎都會來給他報到一下呀！這家新開幕的▸潮樂潮式港點◂主廚是前神旺大飯店的主廚，經驗豐富且專門就是做港點出身的，目前來到潮樂大展身手，當天用餐也有幸遇到主廚本人，非常謙虛，也和我們分享他會做港點也是因親戚是香港人，所以從小也常吃到港式點心，讓他奠定了對港式料理的熱愛哦～

藏身在七期精華地段的潮樂潮式港點2023.06才開幕，店面在晚上尤其不太好找！這天也是花了點工夫才找到入口～

潮樂潮式港點│地理位置

導航潮樂的地址似乎還會導到別的地方真是太隱藏版了吧，但如果說到市政路的星巴克大家應該就有印象。

星巴克的隔壁二樓處就是潮樂潮式港點哦！

如果找不到路邊停車格可以停這裡的City Parking費停車場（無合作）。

從星巴克那邊走過來，就可以看到招牌。因為開車從市政路那邊過來是完全看不到招牌。所以只要鎖定星巴克或是金礦928即可哦，停車好再走過來就是了。

潮樂潮式港點│用餐環境

潮樂就在2樓，晚上來真的好美哦！連在候位區都可以看到七期美麗的大樓景色～

可能因為新開幕的關係晚上平日來人潮還不多，用餐環境很不像傳統的港式點心店呀！

茶水和醬料自助區。

醬料區的芥末還有醬油自取。

潮樂潮式港點│菜單資訊

潮樂潮式港點菜單如下，主要都是以單點的點心為主，但從粥、飯、麵主食都有，再來就是炸、蒸、烤等做法都有，花工夫的煲湯也是也有提供哦！

潮樂潮式港點│餐點表現

出菜速度蠻快，師傅手腳很快，而且每道上來品相都是很漂亮、口味也到位，完全是已經準備好的港式料理餐廳，完全沒有剛開幕的手忙腳亂感哦。

鮮蝦腐皮卷

這個是我們常在港式料理餐廳會吃的港點之一，但最怕就是炸的很油膩，潮樂的點心主打就是不油膩、口味棒且價格不貴

裡面可以吃到蝦漿和蝦子本人融合在一起的美妙組合，外皮酥脆好吃整體不會太鹹。

百花絲瓜卷

這個用的是來自澎湖的角瓜，非常脆口好吃耶！看起來有點勾芡，但實際上不會有厚重感，裡面還有加上海苔包起來，非常香也很清爽。

絲瓜本人就被完整的包在裡面，這道很特別！來潮樂必點的現蒸點心。

黑金鮮蝦餃

這道上桌後直接讓我們驚呼耶！竟然是黑金色的也太美～以竹炭還有食用金箔作為外皮的食材，整個吃起來Q彈好吃，想知道裡面有什麼嗎？

答對了！也是新鮮的蝦子混合蝦漿，還有一點筍子很脆口耶。在百花絲瓜捲後接著吃這個一樣有驚艷感～

潮州蒸粉粿

這個裡面包的東西也是別有來頭，可以這樣綜合起來還那麼好吃，主廚真的很厲害！

咬下一口還要拍照有點忙，裡面有豬肉、香菜、花生、洋地瓜。整體吃起來脆口好吃又有彈性。

帶子蒸燒賣

上面有干貝，底下是台灣豬肉混合香菇做成的燒賣，很好吃也很新鮮。海陸的結合巧妙在於它的味道，好吃！

來個斷面秀，是不是超讓人流口水的。

鮮蝦豆苗餃

這個包成這樣本來想說他到底是什麼，結果讓我們意外覺得驚喜！看看上面師傅巧妙雙手折成的痕跡還有線條，金箔劃過成為一個X，是不是讓人看了覺得可口又精緻。

裡面除了鮮蝦以外，還有包著豆苗，海味還有豆苗的清脆全部融合在嘴內，外皮也彈牙，好吃沒話說呀。

咖哩牛腩燴飯

主廚和我們說在香港的茶餐廳除了大家喜歡吃的公仔麵外，如果喜歡吃飯的也很多人會點咖哩燴飯來吃，尤其是香港是大融合的社會，來自印度或是馬來西亞的香料引進後，讓香港做出的咖哩香氣濃厚，增添好吃的風味。

蘿蔔絲燒餅

如果你沒有胃口，那可能真的要稍微訓練一下哦！因為潮樂的蘿蔔絲燒餅超好吃！端上來就很香，熱熱的很燙口要小心。

裡面有蘿蔔絲混合豬肉，巧妙的結合表皮的酥脆，一時之間很像叉燒酥的錯覺。

蜜汁叉燒酥

這個也是讓我們很愛的點心，不過晚餐吃這麼多真的好有罪惡感，可是又那麼好吃，實在很兩難呀～ 叉燒酥裡面的蜜汁讓我們口齒留香，好吃又不會甜過頭。

XO醬煎腸粉

這個腸粉這樣煎真的很好吃，外皮帶點焦脆的口感，更何況主廚用了XO醬來煎辣度有點明顯，上面再用新鮮的蔥花和花生點綴，簡直太開胃啦！

喜歡吃腸粉，和你們說一個秘密，直接兩個疊起來吃，超Q彈的好嗎！

起司烤白菜

份量好大！是說前面已經吃了很多，胃口還有空間嗎？告訴你，快沒了！焗烤過後的起司香氣太過於誘人了，裡面到底藏了什麼好吃的呢？

挖下時候還有一點硬，不過底下帶水份白菜馬上湧上，達到完美的融合。裡面竟然還有蟹肉以及干貝耶，這道很適合多人分享，尤其小朋友也會很愛耶。

法蘭西多士 & 冰火菠蘿油

是說以上再如何邪惡，也沒有這兩個甜品邪惡吧。到底要先吃左邊還是右邊呢？兩個都有邪惡又可怕的奶油。

答案揭曉，左邊法蘭西多士除了奶油還有帶顆粒的花生醬在裡面，煎得香香的是鹹鹹甜甜的組合！冰火菠蘿油要趁熱吃，是外酥內軟加上化開的奶油真的是又忍不住想吃光光，可惜胃的容量真的不夠大只能打包啦～

鮮蝦雲吞湯麵

來港式料理怎麼不吃公仔麵，可是這個雲吞數量還有size實在大呀～還用碗公裝呀。

雲吞紮實好吃沒話說，公仔麵從香港來的細中仍帶彈性～

加點辣椒醬料，讓整個味道更上升。

潮樂是近期吃到好吃的港式點心餐廳，而且地點坐落在七期的精華地段區域，不管是商業聚餐或是家庭、朋友聊天喝茶吃東西都很適合。飲茶就是如此，三五好友吃著美食聊天，再美好也不過。以上食記給大家參考，有空可以來去坐坐吃港點囉～

潮樂潮式港點

地址：台中市西屯區市政路569號2樓

電話：04 2254 5222

營業時間：11:30-21:00（週一公休）

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091982024442

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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