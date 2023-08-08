夏季煙火in彰化！ 2023王功漁火節2天1夜 煙火、風景、美食、人文與古蹟應有盡有

跟著 白日夢情侶檔 於 2023-07-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 彰化火車站、北門口肉圓、臺鐵彰化扇形車庫。

隨著夏季的到來，台灣也開始煙火百花齊放，談起幾大重點絕對少不了「2023王功漁火節」，算是中部的盛事之一，由於Eason從來沒有在彰化過夜，這次決定隨著漁火節，好好探索彰化好吃好玩的地方，發現彰化的景點非常多元，除了煙火本身外，西部海岸線也是觀夕聖地，也因為鄰近海邊，媽祖文化又相當盛行，搭配百年車庫、及小吃評選第一的泉控肉，簡直可以說彰化應有盡有，讓Jennifer去過後都想住在這裡，這次就跟著我們的腳步帶你認識不一樣的彰化!

第 1 天

彰化火車站 | 幾秒

第一次坐火車到彰化車站才發現他很可愛，上頭有非常多小夥伴在為我們招手歡迎我們，讓我們對彰化留下了非場好的第一印象

北門口肉圓 | 30 分鐘

✔北門口肉圓

講到彰化美食，大家應該第一個就想到肉圓吧？而在市區可是有好幾家名店，Jennifer可是密集的把他們都吃了一遍，所以第一站抵達彰化市區就是去衝肉圓店啦！北門口目前有三間分店，我們吃的是中正路總店，店面很有歷史感但沒有冷氣吹，相對阿三來說北門口的皮比較厚一點，口味上也比較淡一些，其他都大同小異，大家可以都吃看看比較一下，價位跟品項也差不多。

【餐點資訊】

地址：彰化縣彰化市中正路一段494號

營業時間：週一 12:00-19:00、週二至週日 11:00-19:00(賣完為止)

臺鐵彰化扇形車庫 | 2 小時

✔扇型車庫

吃完肉圓之後，不要忘記來旁邊的扇形車庫走一走！這裡是台鐵停放火車頭的車庫，興建於民國11年、歷史竟然已經超過百年，主要透過扇形鐵軌轉盤轉動的構造，讓車頭停靠進12個車庫之中，還有人暱稱它為「火車頭旅館」而之前復駛成功的兩具蒸氣車頭也停靠在這邊，而在扇形車庫旁還有三層樓高的觀景台，登上觀景台就可以觀賞到車庫及旋轉盤全貌，而近距離跟火車頭拍照也是可以的，但不可以攀爬及觸摸，因為這邊仍在營運中，參觀的時候一定要注意現場的指示跟號誌唷！我們甚至還看到了火車頭調度的畫面，回來才知道不是常常看得到，實在是太幸運了。

【景點資訊】

地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

營業時間：週二至週五 13:00-16:00、週六至週日 10:00-16:00（週一公休）

阿泉焢肉飯 | 30 分鐘

✔泉控肉飯

趕在關門之前，我們速速拍完照來吃早上限定的控肉飯，食物還沒上桌之前，Jennifer甚至有點懷疑早上吃這個不會太油膩嗎？沒想到一入口驚為天人，連不喜歡吃肥肉的Jennifer都為之折服，完全不會有噁心感，皮軟爛得恰到好處，調味上也不會像傳統控肉容易過鹹！店家已經有近90年歷史，用的是溫體豬後腿，以滷汁現煮2到3個小時，而且為了確保品質，會在一鍋賣完後才再推出一鍋，非常的注重品質。而在最近公布的第一屆「500」碗比賽中，他們家更是以跟第二名差距遙遠的票數奪冠，連江振誠、陳耀訓、洪愛珠等名人都大力推薦。

【餐點資訊】

地址：彰化縣彰化市成功路216號

營業時間：週一至週日 07:00-13:30

建華芙蓉園 | 2 小時

✔建華芙蓉園

吃飽喝足之後，我們隨興的去到在IG上很夯的景點芙蓉草園，但完全不知道要預約就前來(論事前做功課的重要性！)，照理來說是撲空了，不過！很幸運地遇到老闆在整理園區，他人超級無敵好的讓我們進去拍照到他整理好要離開，甚至我們要給他門票錢他也不收，這麼好的老闆哪裡找！一定要幫他大推薦！（不過這邊應該已經紅到不用我推薦了吧我想）看到整片圓滾滾的小白球真的超級療癒的~

【景點資訊】

地址：彰化縣田尾鄉彰141鄉道210-224

營業時間：平日需電話預約，假日8:00-17:00但必須先電話詢問是否仍然開放唷

門票：50元

王功小型風力發電廠 | 2 小時

✔王功風力發電機

隨著時間漸晚，我們趕在傍晚前抵達了王功，因為距離晚上的活動還有一些時間，就先到旁邊的風力發電機拍照。王功風力發電機座落在魚塭之間，不僅有水面映照、周圍更是滿滿的向日葵，看了就很心曠神怡，而它奇特的造型也讓這裡有外星人的秘密基地與外星人打蛋器之稱，這裡的發電機主要是蓄電用的風車，形狀為三葉式造型，隸屬於台灣電力公司的風力發電站，這裡是台灣電力公司所推動之「風力發電十年發展計畫」中的第三期風力開發工程，整片約有400多座，是新高能源科技公司研發生產的小風力發電機，更是目前全世界唯一獲得認證的垂直軸小風，但因執照與各種因素，目前尚未開始運轉。

【景點資訊】

地址：【Google Map座標】23.984039,120.336577

王功蚵田 | 30 分鐘

✔王功蚵田夕陽

原本在距離風力發電機不遠的蚵田這裡還有水牛挖蚵的活動，因為芳苑鄉擁有特殊的潮間帶生態與濱海蚵田，所以擁有百年以上歷史的海牛採蚵文化，水牛會拉著車帶領蚵農走進蚵田耕作，是極為特別的景象。目前隨柴油三輪車越來越多、有在進行耕作的水牛數量已經非常的少，這裡也轉向偏觀光性質的活動了，遊客可以配合漲退潮時間，搭乘三輪鐵牛車去採蚵、並且現烤現吃，我們這趟時間剛好搭不上就沒玩到了。不過在海堤上看到蚵棚搭配夕陽美景，也是平常少見的景象呢！

芳苑燈塔 | 2 小時

✔王功漁火節

接下來就是這趟旅行的重頭戲啦！王功漁火節已經連續舉辦19年，每年會透過祈福儀式選定舉辦的日期，並且安排從白天一路玩到晚上的各式活動，包含祈福嘉年華、海洋音樂會、地方美食市集等等，今年更為特別的是恰逢彰化建縣300年，所以今年的高空煙火秀特別還搭配了無人機展演，當無人機一直切換隊形時，現場無論老少都很期待會看到怎麼樣的圖案，我們看到包含福海媽祖、建縣300年的Logo，還有當地最有名的蚵仔，十分有趣，而煙火因為有設置立地發射裝置，所以高中低空同時有許多的煙火綻放，不用疊圖就可以輕鬆拍出滿版煙火！另外晚間登場的海洋音樂會也邀請許多著名歌手，包含陳勢安、戴愛玲、閻奕格等等，是中部暑假不能錯過的盛事之一。

【活動資訊】

活動日期：7/15、7/16

活動時間：10：00～21：00

地址：彰化縣芳苑鄉王功地區

鹿港安順19旅居 Anson 19 | 1 小時

✔安順19

拍完煙火後我們便前往今天的住宿，這次選擇的是住在鹿港市區，因為交通比較方便、也比較好找宵夜啦！安順19是沒有櫃檯服務的，住宿費也是採匯款辦理，完成後會取得大門跟房間的密碼，可以簡單入住不用擔心check in時間，非常的方便。另外因為鹿港地區水質偏硬，所以這裡還特別裝設了軟水設備，洗完澡之後會覺得全身的皮膚都滑滑的，像是沒洗乾淨😆，但其實是是正常的現象，軟水器可以作為皮膚保濕及改善皮膚乾癢的問題，所以對肌膚及髮質都有保養效果！

【住宿資訊】

地址：彰化縣鹿港鎮安順街19號

第 2 天

鹿港肉焿泉 | 30 分鐘

✔鹿港肉焿泉

第二天一早我們就來跟當地人擠、準備吃吃最道地的早餐啦！而鹿港美食集散地莫過於鹿港第一市場，這裡到處都可以看到五六十年甚至破百年的老店，最有名的包含麵線糊、肉焿等料理，而我們這次也選擇了老店來吃吃看。Jennifer大推的就是招牌的肉焿湯啦！雖然是叫做肉焿湯，但裡面的料可是超級豐富的，包含肉焿、魷魚、豬肉炸、香菇、筍絲等等，料放得超級滿，可以想像我們點的只是小碗嗎？？？豬油炸應該算是北部少見的食材，吃起來有豬油的香氣帶一點瘦肉，超級適合配湯配飯。

【餐點資訊】

地址：彰化縣鹿港鎮公園一路41號

營業時間：週一至週五 06:00-14:00、週六至週日 06:00-18:00

電話：(04) 775-5553

鹿港天后宮 | 1 小時

✔天后宮

都來到鹿港了，不可能錯過天后宮的吧！鹿港天后宮興建於西元1591年，是全臺灣唯一奉祀湄洲祖廟開基聖母神像的廟宇，此尊湄洲島天上聖母（開基二媽）是清代福建水師提督施琅將軍迎奉來台，也是世界僅存的湄洲開基天上聖母神尊，迄今已逾四百多年，目前由中華民國文化部評定為國定古蹟，每逢農曆一月至三月間的進香旺季，這裡總是被全台各地的香客擠得水洩不通。而附近也形成了商圈，販售各種小吃及紀念品，讓參拜的遊客可以吃飽喝足。

【景點資訊】

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

營業時間：週一至週日 06:00-22:00

電話：(04) 777-9899

錦炸物 | 30 分鐘

✔錦炸物

天后宮附近有許多小吃可以選擇，而不得不提的就是鹿港有名的蝦猴酥，有許多店家都有販賣，我們挑選的是有多種品項可以選擇的錦炸物，有三拼、五拼、八拼，甚至十四拼，分量種類大小都可以客製化，完全解決選擇障礙之人的苦！而且因為靠海所以海鮮都很新鮮，再搭配上洋蔥跟大蒜，吃起來真是太快樂了！

【餐點資訊】

地址：彰化縣鹿港鎮中山路439號

營業時間：週一至週五10:00-18:00、週六至週日10:00-20:00

臺灣玻璃館 | 2 小時

✔玻璃媽祖廟-台灣護聖宮

鹿港還有一家有名的媽祖廟你不能錯過，那就是台明將企業打造、全球唯一的玻璃廟，於2007年動土興建、2012年3月31日入火安座，歷時五年、至少用7萬片玻璃打造，甚至連廟宇屋頂的「燕尾」部份，也是用玻璃打造，總共耗資上億元，將過去用在傳統廟宇上的木材、石材改為玻璃建材，連門神都是玻璃深雕的立體彩繪，並且結合本土文化雕上了招潮蟹、芳苑海牛等，而最特別的莫過於廟裡供奉的媽祖神像也是由玻璃打造而成！這裡還有開到晚上的時間，所以白天可以看到陽光灑落，晚上則可欣賞五顏六色的燈光，將媽祖廟變身五光十色的霓虹感，十分特別。

【景點資訊】

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號

營業時間：週一至週五08:00-20:00、週六至週日08:00-21:00

電話：(04) 781-1209

秀水龍騰公園 | 1 小時

✔秀水龍騰公園

在回彰化市區的路上，我們順路繞到秀水龍騰公園看看可愛的龍雕像，因為長得太ㄎㄧㄤ而在網路上爆紅，意外成為IG拍照景點，公園裡有兩座巨大的金龍圍成一圈，中間還有一顆龍珠，形成雙龍搶珠的模樣，而且兩座金龍的形狀是以太極生兩儀之易經概念為出發點，所以看起來也像是太極圖案。

【景點資訊】

地址：彰化縣秀水鄉西銘巷42號

老担阿璋肉圓 | 30 分鐘

✔老担阿璋肉圓

今天的任務當然還有再吃幾家肉圓做比較啦！相比阿三跟北門口，阿璋肉圓的皮口感Q彈、是傳統的油泡肉圓，使用生粉跟熟粉調整粉水比例，再搭配傳統淋醬(醬油、蒜泥、辣醬)，內餡則包裹調味的豬後腿肉、香菇、筍塊，在這裡Jennifer要跟大家分享一個中部人的特殊吃法，那就是先把皮吃掉，留下內餡跟醬料去加店家提供的免費清湯，就會是超級濃醇的精華湯頭！他們的清湯使用大骨跟香菇蒂熬煮、還有加蘿蔔增加甜度，如果想喝別的口味也有幾種湯可以選，Eason就點了龍骨隨湯，湯底用大骨跟蛤蜊熬煮，豬脊椎骨抽出的骨髓加上蒸蛋，處理得很好沒有怪味，是北部少見的湯品，有來可以試試看。老担阿璋肉圓創立於民國37年，連蔡英文都曾公開表示自己愛吃，而且九把刀電影作品《那些年，我們一起追的女孩》也有來取景拍攝，現場甚至還有人形立牌可合影。

【餐點資訊】

地址：彰化縣彰化市長安街144號

營業時間：週一至週日 09:30-22:30

電話：(04) 722-9517

阿三肉圓 | 30 分鐘

✔阿三肉圓

吃了幾種小吃已經有點飽了，但還是想多吃一家肉圓(Jennifer是超級肉圓控)，所以又去吃了也同樣很有名的阿三，順便說一下其實北門口跟阿三是有關係的，阿三肉圓是由北門口創始人的女兒所創立、師出同門，而且建議大家在非用餐時間來訪，主要是因為生意實在太好了，用餐時間排隊可都要排超級久，菜單很簡單、肉圓分大小兩種，另外還有五種湯可以選，但味道卻不簡單唷！Eason跟Jennifer分別點了龍骨髓湯跟金針湯，還有大肉圓，大小的差別在裡面的料、大顆的可是有包北海道干貝！而外皮則是被炸得酥酥脆脆，湯頭也很鮮美、食材新鮮，難怪總是大排長龍。

【餐點資訊】

地址：彰化縣彰化市三民路242號

營業時間：週二至週日 10:30-19:00（週一公休）

電話：(04)724-0095

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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