台中西區超人氣日料！浮誇系丼飯、職人級烤物帶你秒飛日本
【將將燒日式料理】就位在台中市西區美村路一段上，藏身於勤美商圈內巷弄裡，鄰近誠品綠園道、科博館、廣三SOGO百貨、美術館，可說是台中人逛街、看展必吃的美食！
一到店外便能感受到濃濃的日式氣息撲面而來，老闆以門簾、盆景、木製窗框、注連繩等元素打造出一個濃厚日系元素的店面，走進店內後更是彷彿到了日本一般，牆上的風景拼圖、架上的梅酒、碗盤、筷架，每個細節都能感受到老闆對於日式料理的熱愛與堅持。
※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。
店裡提供了各式丼飯，小菜、湯物、煮物、烤物，甜品、飲料也應有盡有，酒類更是十分豐富，除了常駐的菜單之外，黑板上還會每日更新限定菜色，讓饕客每次前來都能有滿滿的驚喜。
│丼飯套餐
在酸中帶甜、粒粒分明的醋飯上，鋪上新鮮的特選海鮮，搭配小黃瓜、海苔、薑片，最後撒上滿滿的魚卵和玉子燒，口感豐富、鮮味十足，饞得許多饕客每每來到店內必來上一碗。
│單點
烤午仔魚一夜乾
下酒的最佳良伴，店裡的烤午仔魚與一般烤魚的口感不同，是有如清蒸般的Q彈口感，滿滿的鮮美湯汁都被鎖在魚肉之中，簡單沾點椒鹽就很美味，搭配檸檬的酸甜層次更是讓人捨不得放下筷子。
三鮮湯
店裡的人氣招牌單點，使用了干貝、蛤蜊、鮮蝦等「三鮮」熬煮湯頭，味道以濃郁的蝦味為主，加上干貝與蛤蜊的鮮味，讓人彷彿喝進整片大海一般，鹹鮮味十足！
店家主打豐富的職人日式料理，以匠心獨具的餐點與精緻的裝潢，給予顧客最完美的「偽出國」體驗，下次來到勤美商圈附近逛街、看展的話，不妨把【將將燒】也納入行程，一起來感受日式美食的魅力吧！
【將將燒日式料理】
店家地址：台中市西區美村路一段236巷3號
店家電話：0423050695
營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00；週六11:00–14:30、17:00–21:00
※公休日依粉絲專頁公布
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