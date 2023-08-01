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台中西區超人氣日料！浮誇系丼飯、職人級烤物帶你秒飛日本

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【將將燒日式料理】就位在台中市西區美村路一段上，藏身於勤美商圈內巷弄裡，鄰近誠品綠園道、科博館、廣三SOGO百貨、美術館，可說是台中人逛街、看展必吃的美食！

一到店外便能感受到濃濃的日式氣息撲面而來，老闆以門簾、盆景、木製窗框、注連繩等元素打造出一個濃厚日系元素的店面，走進店內後更是彷彿到了日本一般，牆上的風景拼圖、架上的梅酒、碗盤、筷架，每個細節都能感受到老闆對於日式料理的熱愛與堅持。

▲日系風格的玄關的添加了注連繩、植栽、日系清酒等元素，使得環境更有日式氛圍。
▲日系風格的玄關的添加了注連繩、植栽、日系清酒等元素，使得環境更有日式氛圍。

▲浮世繪風格的風景拼圖。
▲浮世繪風格的風景拼圖。

▲道地的日式梅酒、水果酒這裡通通有，也有無酒精的日式汽水等。
▲道地的日式梅酒、水果酒這裡通通有，也有無酒精的日式汽水等。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

▲還有闆娘珍藏的盤子，與各種可愛的筷架可以購買。
▲還有闆娘珍藏的盤子，與各種可愛的筷架可以購買。

▲用餐環境以單人的吧台區為主。
▲用餐環境以單人的吧台區為主。

▲多人用餐則是規劃了榻榻米包廂區，推薦打電話提前預訂。
▲多人用餐則是規劃了榻榻米包廂區，推薦打電話提前預訂。

店裡提供了各式丼飯，小菜、湯物、煮物、烤物，甜品、飲料也應有盡有，酒類更是十分豐富，除了常駐的菜單之外，黑板上還會每日更新限定菜色，讓饕客每次前來都能有滿滿的驚喜。

▲丼飯還可以升級套餐，可另外享有小菜、沙拉、前菜、味噌湯、甜點。
▲丼飯還可以升級套餐，可另外享有小菜、沙拉、前菜、味噌湯、甜點。

▲套餐內的前菜便是這碗不平凡的茶碗蒸，高湯與蛋液完美融合，吃進嘴裡濃郁蛋香撲鼻而來，各式配料襯托出茶碗蒸的濃郁，令人回味無窮。
▲套餐內的前菜便是這碗不平凡的茶碗蒸，高湯與蛋液完美融合，吃進嘴裡濃郁蛋香撲鼻而來，各式配料襯托出茶碗蒸的濃郁，令人回味無窮。

▲甜點為甜美的紅豆抹茶布丁，也可以替換成紅豆湯。
▲甜點為甜美的紅豆抹茶布丁，也可以替換成紅豆湯。

│丼飯套餐

在酸中帶甜、粒粒分明的醋飯上，鋪上新鮮的特選海鮮，搭配小黃瓜、海苔、薑片，最後撒上滿滿的魚卵和玉子燒，口感豐富、鮮味十足，饞得許多饕客每每來到店內必來上一碗。

▲炙燒干貝+星鰻丼可是店內招牌丼飯之一，鮮嫩的星鰻與厚實的干貝經過炙燒處理，刷上特製的醬料後，鹹香滋味讓人忍不住一口接一口。
▲炙燒干貝+星鰻丼可是店內招牌丼飯之一，鮮嫩的星鰻與厚實的干貝經過炙燒處理，刷上特製的醬料後，鹹香滋味讓人忍不住一口接一口。

▲綜合特選海鮮丼則是選用當日的時令魚種做搭配，鮭魚、鮪魚、天使紅蝦、干貝等海鮮齊聚一堂，光看就讓人口水直流，不敢吃生魚片的饕客，店家也可以將海鮮炙燒處理。
▲綜合特選海鮮丼則是選用當日的時令魚種做搭配，鮭魚、鮪魚、天使紅蝦、干貝等海鮮齊聚一堂，光看就讓人口水直流，不敢吃生魚片的饕客，店家也可以將海鮮炙燒處理。

│單點

烤午仔魚一夜乾

下酒的最佳良伴，店裡的烤午仔魚與一般烤魚的口感不同，是有如清蒸般的Q彈口感，滿滿的鮮美湯汁都被鎖在魚肉之中，簡單沾點椒鹽就很美味，搭配檸檬的酸甜層次更是讓人捨不得放下筷子。

三鮮湯

店裡的人氣招牌單點，使用了干貝、蛤蜊、鮮蝦等「三鮮」熬煮湯頭，味道以濃郁的蝦味為主，加上干貝與蛤蜊的鮮味，讓人彷彿喝進整片大海一般，鹹鮮味十足！

店家主打豐富的職人日式料理，以匠心獨具的餐點與精緻的裝潢，給予顧客最完美的「偽出國」體驗，下次來到勤美商圈附近逛街、看展的話，不妨把【將將燒】也納入行程，一起來感受日式美食的魅力吧！

【將將燒日式料理】

店家地址：台中市西區美村路一段236巷3號

店家電話：0423050695

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00；週六11:00–14:30、17:00–21:00

※公休日依粉絲專頁公布

粉絲專頁：https://bit.ly/3Q6l7kP


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日式料理 饕客 丼飯

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