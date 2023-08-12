驚喜連連！ 台中無菜單日料「椿彩割烹壽司」 老饕大讚一套20道美味獨家料理

台中無菜單套餐/台中無菜單日本料理/台中日本料理推薦！精明商圈超低調的日本料理~椿彩割烹壽司。主廚阿寶師超過30年日料經驗把稀有食材透過獨特料理手法，板前料理每一道都有驚喜，每次來都吃到不一樣的美味，今天再度回訪板前料理無菜單套餐一整套超過20道菜色，一路吃下來讚不絕口。愛吃日本料理的老饕，這一家絕對可以滿足值得去品嚐，記得先預約喔。

椿彩割烹壽司地點交通

椿彩位在精明一街徒步區裡頭，就在春水堂對面，外觀相當低調容易錯過，記得往春水堂戶外座位區走，就會看到椿彩的招牌。

椿彩割烹壽司環境

椿彩主要用餐區在一樓。L型板前席一共有十個座位，一邊欣賞阿寶師廚藝一邊享受極致美味，還能聽阿寶師介紹食材的獨特之處，在這裡用餐不僅很享受也能增進日本料理的知識。因座位不多，記得先預約才不會撲空，如有團體用餐可以安排2樓包廂，也是要提前預約。

椿彩割烹壽司菜單

椿彩割烹壽司菜單上品項不多，以無菜單板前料理為主，分三種價位每一套都有20道左右菜色。另外還有午間限定套餐，用餐不限時、加收10%服務費。

菜單看起來選擇不多，但是每天新鮮進貨，即使天天來也會吃到不一樣的菜色。主廚阿寶師多年日料功力非常厲害，在椿彩可以吃到市面上少有的新鮮食材，加上料理手法充滿驚喜，不同於一般日料手法，老饕吃過都說讚。

這裡也有飲料酒水，日本清酒、啤酒通通有。可以自帶酒水只酌收開瓶費100元/人，不論喝多少瓶只收一次相當有誠意。

（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

椿彩割烹壽司推薦餐點

我們今天回訪選主廚特選3080元，一道一道慢慢品嚐非常享受，食材用料非常頂級，這樣的內容如果在台北吃大概要5000才吃的到，這裡只要3080很超值啊～

入座後先奉上日本棒茶，有別於一般日本料理店提供麥茶，日本棒茶喝起來茶香十足，低咖啡因很耐喝。

岩手大干貝

現在正是岩手干貝最肥美的季節，我們第一次吃到這麼大的新鮮干貝。岩手縣冰鮮超大干貝體格好驚人！目測直徑超過5公分，特地拿10元硬幣比對拍給大家看，比平常吃到的2L還要大很多，真的是椿彩才吃的到啊～岩手干貝又Q又嫩，綿密的口感味道無敵甜啊～鮮甜的海味沾點醬油就是極品，第一道就讓我們讚不絕口。

日本椿魚佐馬糞海膽

日本椿魚進貨後再經過5-7天熟成處理，口感更軟嫩味道更甜！阿寶師說直接捲起來吃，不必沾醬就是最佳美味。上頭還有昆布鹽及馬糞海膽，中間昆布鹽不僅提味，還把椿魚及海膽的鮮味做區隔，昆布鹽的香氣與熟成椿魚、馬糞海膽的甜味一起拉升，整個堆疊的美味很有層次感真的很滿足!

日本象拔蚌

一整條日本象拔蚌阿寶師只取中段部位，而且切的有點厚度，口感比較紮實。QQ脆脆越咬越香甜，好新鮮啊～

日本黑鮪魚

黑鮪魚刺身部位不一定，今天我們吃到是大腹部位，有刻花去筋處理吃起來非常順口。一咬立即噴發油脂香氣，味道超級香！老饕們超愛的黑鮪魚，就是要吃這個油脂香氣，天啊～好滿足。

熟成金目鯛佐海藻鹽、拇指檸檬

金目鯛也有經過5-7天熟成處理， 口感軟嫩帶點Q度，味道也很甜。比較特別的是少見的拇指檸檬，不會很酸味道很清香，與海藻鹽融合在一起組合剛剛好，把金目鯛的甜味襯托出來，不必沾醬就很好吃。只有在椿彩才吃的到絕妙組合，多層次的味覺享受真是讓人驚喜！

辣味噌炙燒尖梭魚

日本尖梭魚油脂比較多，口感嫩中帶一點Q度，炙燒後味道特別香。再加上辣味噌、蝦夷蔥，整個吃起來相當濃郁，不必沾醬油就很好吃。

鮟鱇魚肝

這一道是阿寶師的拿手菜，鮟鱇魚肝處理得很乾淨沒有腥味，經過長時間燉煮相當入味。軟嫩綿密又細緻的鮟鱇魚肝簡直像奶酪的口感，我們上次吃過就愛上，這次來吃依然是極品!!真的只有在椿彩才能吃到這麼好吃的鮟鱇魚肝～

手作小菜 小菜嫩薑

中場休息來盤嫩薑緩一緩味覺。酸酸甜甜的嫩薑相當入味，口感嫩又帶點脆度而且不會辣很爽口。阿寶師介紹說這個南投小農嫩薑產季只有一個月，而且必須是前半個月採收的嫩薑口感才最棒，一年只有製作一批賣完就沒了，運氣好才能吃到。

北寄貝握壽司

新鮮的北寄貝口感嫩中帶點微微的脆度，上頭像雲朵般的部位口感很特別，吃起來軟軟的像棉花一樣。一片北寄貝就有多種口感，再加上赤醋飯微微酸甜的滋味，非常好吃。

富山白蝦海膽壽司

椿彩的醋飯選用北海道七星米製作，再用木桶保溫的赤醋飯，吃起來粒粒分明口感很Q，比一般日本料理白醋飯好吃許多。

富山白蝦又稱水晶蝦，是海中的白寶石在日本富山縣相當知名，以前去立部黑山吃過生鮮剝殼後做成的生白蝦壽司，一份要價不便宜。今天在椿彩也能吃到這麼肥美的富山白蝦有夠讚，加上馬糞海膽以及赤醋飯攪拌後再吃，雙重甜味融合一起味道超讚！！

鰻魚手捲

阿寶師進貨一整尾鰻魚自己手工拔刺相當費工，先蒸後烤的鰻魚肉質軟嫩，魚皮帶有Q度，搭配赤醋飯以及香酥海苔一起吃味道很甜，尤其是油脂香氣好迷人啊～

手作小菜 柚子蘿蔔

接下來是爽脆的柚子蘿蔔，甘甜的滋味很爽口，順便把前一道鰻魚的滋味隔絕開來，迎接下一道美味料理。

烤烏魚子野生紅鯸

野生紅鯸夠大隻才有這麼軟嫩的口感以及豐富的油脂，上頭滿滿烤過的烏魚子碎粒，整個非常香酥無敵好吃!這道烏魚子烤魚也是阿寶師的拿手功夫菜，我們上次吃過就愛上，這次來又吃到好開心。

沙丁魚卷壽司

這一道卷壽司主角是去皮沙丁魚，加上白芝麻、紫蘇葉、以及薑末包捲起來，一入口紫蘇的味道比較明顯，接著是壽司薑的風味，紫蘇和壽司薑組合起來意外的好吃耶～沙丁魚軟嫩的口感與沙沙的芝麻融合，越咬越香！這道捲壽司也是有著豐富的多層次美味，不得不說阿寶師太厲害了，每一道都讓我們驚喜連連～～

黑鮪魚握壽司

這道黑鮪魚中腹部位油花也是非常漂亮，口感軟嫩接近入口即化，搭配Q彈的赤醋飯非常好吃，油脂香氣太迷人了～不必沾醬吃原味就很讚！

鰤魚握壽司

日本鰤魚口感好嫩，味道非常甜。最特別的是上頭搭配海苔醬，竟然非常對味！鹹與甜絕妙組合滋味一級棒～又是一道驚喜的美味。

酥炸松葉蟹鉗

松葉蟹鉗的肉質相當飽滿，鎖住肉汁海味十足。比較特別的是外層炸粉有加了柿種米果，非常香酥好吃很加分耶～

手作小菜梅漬蕃茄

阿寶師的手作小菜大約有5種輪番出場，每一種都很清爽好吃又開胃。

磯煮鮑魚散壽司

磯煮鮑魚滷的非常入味，口感又Q又嫩味道很甜，搭配鮑魚肝醬一起吃美味更上一層樓。

原本以為鮑魚肝醬會比較腥，結果完全不會還很甜。香Q赤醋飯搭配濃郁的鮑魚肝醬一起吃，味道非常香海味十足，我個人很喜歡。

鮭魚卵海膽壽司

馬糞海膽味道超甜的，加上鮭魚卵的鮮甜海味，兩種甜度交疊在一起，吃起來好過癮啊～

海菜味噌湯

有別於一般日本料理味噌湯，椿彩的味噌湯用白味噌加澎湖海菜口感很不錯。裡頭還有象拔蚌內臟，吃起來完全沒有想像中的內臟腥味，意外的好吃。

夏雪芒果冰淇淋

這裡的甜點竟然是有芒果界LV稱號的夏雪芒果手作冰淇淋！芒果香氣與甜度兼具還帶有濃厚的奶香，冰淇淋裡頭還吃的到夏雪芒果果肉，連甜點都很厲害阿寶師太強了！

椿彩割烹壽司評論

椿彩無菜單套餐板前料理一路吃下來超過20道美味驚喜連連！不僅食材新鮮好吃，料理手法更是一絕，還有一般日本料理吃不到的稀有品項，吃完一道就很期待下一道上桌，高潮迭起讓人驚艷一整套吃下來非常滿足。阿寶師的料理功夫真不是蓋的，完全不同於一般日本料理的套餐，很推薦常吃日本料理的老饕們一定要試試椿彩充滿驚喜的板前料理。

椿彩割烹壽司

粉絲團：椿彩割烹壽司FB

地址：台中市西區精明一街62號

電話：04 2326 2389

營業時間：11:50~14:00 17:50~21:30 週一公休

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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