南投火鍋鎮名不虛傳！整尾鮮魚霸氣上桌 「頭目鍋物」原民特色食材入湯

親自走一趟南投的「火鍋鎮」，真的不誇張，每隔一兩條街就能看到一間鍋物店招牌！開業2年多的頭目鍋物，憑藉著真材實料的食材以及自熬特色湯頭在競爭激烈的市場中嶄露頭角。

頭目鍋物位於草屯知名的敦和宮附近，店內主廚的來頭可不小！曾獲世界廚藝金牌殊榮的洪主廚，擁有30多年的餐飲經驗，除了熟悉研發創意料理，也熱衷於中式餐食，還曾開過中式餐館，將累積多年的好手藝延伸至火鍋界。

洪主廚對於餐食最基本的要求就是「讓大家吃得健康」，也因此，頭目鍋物的每款湯頭不假他手，都是主廚每日使用新鮮蔬菜、大骨等天然食材熬製成湯底，再一一打造出酸甜辣清淡等各個風味。

▲店內無過多的華麗陳設，簡約、充滿著小清新氛圍；用餐區寬敞舒適，而且非常乾淨。

▲一旁設有簡易自助吧供客人自取醬料、飲品、冰淇淋

頭目鍋物的海鮮品項是饕客們的最愛，食材新鮮、品質穩定，而且東西又給得很澎派！若是2人以上來訪，推薦來份雙人套餐。雙人套餐中CP值最高的步步高升海陸套餐，由7-8種尚青海鮮搭上兩款肉品拼盤，吃完讓你大大的滿足，有物超所值的感受。

▲雙人套餐有三款選擇，均附1款海鮮盤、2盤菜盤，可任選兩款湯頭、肉品，並選擇兩種副食。

▲步步高升海陸套餐的海鮮盤，包含海鱸魚、扇貝、澎湖中卷、透抽等鮮味(海鮮會因應季節食材做變化)

這款海鮮盤在其他處幾乎看不到！霸氣擺盤源自於老闆的創意與真誠，連皮帶肉一整尾的海鱸魚，一上桌立刻吸引眾人目光，開吃前也必定要開拍一波！

主廚強調頭目鍋物精選新鮮電宰的漁獲，肉質吃起來不會腥且帶多一些甜味，再選擇時令海鮮做搭配，因此海鮮盤的品項不會固定，時時保有新鮮感。

▲肉品拼盤為七選二，有板腱牛、沙朗牛、雞肉、小肥牛、梅花豬、豬五花、牛小排(+100)可以挑選。

▲左：蒜香蛤蜊湯底；右：東北麻辣湯底

蒜香蛤蜊湯底、東北麻辣湯底為店內人氣湯頭口味，喜歡吃辣的人直覺選擇麻辣湯底就對了！湯底使用東北辣椒與多種辛香料熬製，香氣濃郁，且麻而不嗆辣；入喉溫潤順口，不會有太過刺激的辣感，這款同時也是冬天的熱門選項，有去寒的效果。仔細觀察湯底選項，可以發現主廚悄悄加入食療的概念，讓大家喝湯時能夠有潤喉、去寒、溫補的效果。

▲老菜脯雞湯採用10多年的老菜脯去熬製湯頭，滋味甘甜順口帶點薑的香氣，是老少咸宜的古早味湯頭，忠實粉絲可是不少呢！

許多人吃火鍋時，大多是湯底煮滾後，就會直接下全部食材煮熟，餐廳人員也分享煮鍋物的小撇步，建議湯頭一上桌煮滾後，先舀一碗湯，感受使用新鮮食材熬湯的純粹滋味，接著放入菜盤中──根莖葉的蔬菜，讓蔬菜中的甜味釋放在湯底中，最後才下想吃的食材入鍋煮熟。

頭目鍋物除了既有的12款湯頭，近期再推出頭目暴力雞鍋、紅藜小米香菇雞鍋2款新鍋物口味，品項不時推陳出新，讓客人時時保有新鮮感，進而培養出頭目的忠實粉絲。

頭目暴力雞鍋

由老闆精心研發的頭目暴力鍋，先將帶皮的雞骨頭烤至金黃色，再和馬告、桂筍一起慢火熬湯，雞表皮烤得焦香，淺嚐一口，香氣點綴著湯頭，喝著喝著有如夏天喝著筍子湯搭配甕仔雞的絕妙體驗。

紅藜小米香菇雞鍋

選用原住民傳統作物紅藜、小米與仿土雞進行熬湯，紅藜具有「穀類中的紅寶石」美稱，雖無特別的香氣，但營養價值極高，這款湯頭相較於店內大多數湯底清淡許多，喝起來帶有淡淡甜味，雞肉肉質軟嫩，且帶有嚼勁，不同於過往喝到的香菇雞湯，別有一番感受。

火鍋店鮮少看見的創意料理，可是頭目鍋物的秘密武器，黃金燒餅肉夾饃是洪主廚的最新力作，黃金燒餅上桌時，記得趁熱夾著涮熟的肉品與主廚自製黃金泡菜一起入口，才能享受到最佳的風味。

▲黃金燒餅肉夾饃。香酥餅皮、香甜泡菜、香嫩肉片，讓3種口感一次在口中併發，吃起來很特別，層次極為豐富！





頭目鍋物

商家地址：南投縣草屯鎮仁愛街180號

商家電話：0987008099

營業時間：11:00-14:00；17:00~22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3Obdt7j





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