沒預訂吃不到！ 草屯「娜娜」濃濃泰式風情餐廳 小火慢烤泰式烤春雞
娜娜泰式時尚料理老闆在泰國師傅身邊學習多年，帶著十餘年的料理手藝先後在南投埔里、南投草屯設點開店。娜娜泰式料理草屯店位在草鞋墩夜市附近，雖位處郊區，但較市區的餐廳來說停車更為方便些。
一推開門，便能感受到滿滿異國風情！店內每一處充滿著泰國元素，使用大量壁畫、燈籠擺件做點綴，讓人不用出國，就有置身在泰國的感覺。
店內空間寬闊，放置多張圓桌，且另設有包廂，追求用餐隱密性的客人，可事先詢問預定。
娜娜泰式時尚料理使用的原料均是從泰國進口，再自行調醬做變化，考量台灣人飲食習慣，老闆特別將正宗泰料風味稍作改良，如使用九層塔、長豆及四季豆取代打拋豬裡的打拋葉、酸豆，調和成台灣人較習慣的味道，也因此這裡的泰料會讓大家覺得與在泰國當地吃到的口味有所不同。
滑蛋咖哩大蝦是店裡相對味道較清淡一點的料理，可做不辣與辣的口味，選用大蝦入菜，肉質較扎實，沾裹著南洋咖哩與滑蛋，和泰國香米一起入口，非常下飯，滋味老少咸宜，九成的客人都會點這道菜。
當然，經典泰菜絕對不能錯過月亮蝦餅，這盤一端上桌，眾人就會被它的厚度給吸引目光！娜娜泰式料理的月亮蝦餅厚度可足足有5元硬幣之厚，內含98%的蝦肉成分，裡頭盡是真材實料，讓你每咬一口，都能吃到蝦仁，有著超值感受。
娜娜泰式料理草屯店桌菜菜單中才有提供的泰式依傘烤春雞、南洋烤沙嗲雞肉串是娜娜的招牌料理，其中泰式依傘烤春雞光是備料流程就非常繁瑣！除了需要先醃製3-4小時，上菜之前，還要以小火慢烤1小時，才能吃到風味最佳的烤春雞。
南洋烤沙嗲雞肉串
選用雞腿肉部位進行烤製，再刷上自製的咖哩醬，整體香茅味偏重，雞肉串吃起來軟嫩，南洋咖哩香氣濃郁，不管是單吃或是搭配白飯都極為推薦。
桌菜部分另有提供泰國香米、泰式奶茶一壺，若是單點菜餚的客人，也可另外單點加購白飯與泰奶。
從開胃前菜、涼菜至肉類、海鮮類、蔬菜類、湯品以及超下飯的泰式咖哩，娜娜泰式時尚料理皆有販售，饕客最愛的飯後飲品以及點心也有多款選擇，在南投地區的泰式料理中，屬於選擇性較豐富的餐廳，是節日聚餐聚會的不二首選。
同時娜娜泰式料理草屯店也有與外送平台foodpanda、Ubereats做配合，平時中午想來點泰式料理解解饞，又不方便外出的話，也能直接透過手機下單享用美味餐點。
▲餐廳斜對面有處免收費停車空地
娜娜泰式料理 草屯店
商家地址：南投縣草屯鎮御富路240號
商家電話：0492569299
營業時間：上午10:00-14:30，下午17:00-21:30(周二公休)
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