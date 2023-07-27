沒預訂吃不到！ 草屯「娜娜」濃濃泰式風情餐廳 小火慢烤泰式烤春雞

娜娜泰式時尚料理老闆在泰國師傅身邊學習多年，帶著十餘年的料理手藝先後在南投埔里、南投草屯設點開店。娜娜泰式料理草屯店位在草鞋墩夜市附近，雖位處郊區，但較市區的餐廳來說停車更為方便些。

一推開門，便能感受到滿滿異國風情！店內每一處充滿著泰國元素，使用大量壁畫、燈籠擺件做點綴，讓人不用出國，就有置身在泰國的感覺。

店內空間寬闊，放置多張圓桌，且另設有包廂，追求用餐隱密性的客人，可事先詢問預定。

娜娜泰式時尚料理使用的原料均是從泰國進口，再自行調醬做變化，考量台灣人飲食習慣，老闆特別將正宗泰料風味稍作改良，如使用九層塔、長豆及四季豆取代打拋豬裡的打拋葉、酸豆，調和成台灣人較習慣的味道，也因此這裡的泰料會讓大家覺得與在泰國當地吃到的口味有所不同。

▲配合近年國人飲食健康習慣，白飯殺手打拋豬肥瘦比例3:7，口感不會過於油膩，鹹香醬濃沒三兩下就能清空碗底。

滑蛋咖哩大蝦是店裡相對味道較清淡一點的料理，可做不辣與辣的口味，選用大蝦入菜，肉質較扎實，沾裹著南洋咖哩與滑蛋，和泰國香米一起入口，非常下飯，滋味老少咸宜，九成的客人都會點這道菜。

▲滑蛋咖哩大蝦

當然，經典泰菜絕對不能錯過月亮蝦餅，這盤一端上桌，眾人就會被它的厚度給吸引目光！娜娜泰式料理的月亮蝦餅厚度可足足有5元硬幣之厚，內含98%的蝦肉成分，裡頭盡是真材實料，讓你每咬一口，都能吃到蝦仁，有著超值感受。

▲月亮蝦餅

▲一旁的自製沾醬使用梅子下去煉製2-3小時，滋味酸甜，可以沾裹享用，讓蝦餅更添一層風味。

娜娜泰式料理草屯店桌菜菜單中才有提供的泰式依傘烤春雞、南洋烤沙嗲雞肉串是娜娜的招牌料理，其中泰式依傘烤春雞光是備料流程就非常繁瑣！除了需要先醃製3-4小時，上菜之前，還要以小火慢烤1小時，才能吃到風味最佳的烤春雞。

▲為方便食用，上桌前餐廳人員會先貼心將烤雞剁成塊。

▲烤春雞的香料濃郁，雞肉表層會再刷上自製泰式醬，醬料口味偏甜，帶有一點酸辣感，是其他處較少能嚐到的烤春雞風味。這道菜必須提前預訂，想要嘗鮮的人千萬別錯過！

南洋烤沙嗲雞肉串

選用雞腿肉部位進行烤製，再刷上自製的咖哩醬，整體香茅味偏重，雞肉串吃起來軟嫩，南洋咖哩香氣濃郁，不管是單吃或是搭配白飯都極為推薦。

桌菜部分另有提供泰國香米、泰式奶茶一壺，若是單點菜餚的客人，也可另外單點加購白飯與泰奶。

▲招牌泰奶可單點瓶裝或壺裝，雖然口味已比市售泰式奶茶不甜一些，但建議不太喝甜的客人不要去冰。

從開胃前菜、涼菜至肉類、海鮮類、蔬菜類、湯品以及超下飯的泰式咖哩，娜娜泰式時尚料理皆有販售，饕客最愛的飯後飲品以及點心也有多款選擇，在南投地區的泰式料理中，屬於選擇性較豐富的餐廳，是節日聚餐聚會的不二首選。

同時娜娜泰式料理草屯店也有與外送平台foodpanda、Ubereats做配合，平時中午想來點泰式料理解解饞，又不方便外出的話，也能直接透過手機下單享用美味餐點。

▲餐廳斜對面有處免收費停車空地





娜娜泰式料理 草屯店

商家地址：南投縣草屯鎮御富路240號

商家電話：0492569299

營業時間：上午10:00-14:30，下午17:00-21:30(周二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3NLL9au





延伸閱讀>>南投x草屯一日遊｜到中興新村大拍意境美照！順遊6處人氣景點

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」