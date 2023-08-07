無法一口掌握！台中「阿賢姐越南麵包」料多味美，還有意想不到的口味～

台中又多一間厲害的越南麵包啦～這間位在台中東區的阿賢姐越南麵包，開幕至今一直廣受好評，Google評論更是高達4.8顆星，嚴選食材，用料實在，口味更是獨特，除了常見的火腿、燒肉外，還有土魠魚及鹹蛋黃獅子頭口味，每日也會不定期推出特餐，像是越式米線、涼拌蝦仁春捲、南亞打拋豬等道地越南料理～

阿賢姐越南麵包位置

阿賢姐越南麵包位在台中東區大勇街上，近台中Lalaport、台中火車站、大魯閣新時代購物中心、台中家商、忠孝夜市，亮紅色的扛棒相當顯眼，以外帶為主，沒有提供內用的座位區

阿賢姐越南麵包的越南麵包目前有六種口味，除了牆面上的五種口味，還有打拋豬夾心麵包，每款越南麵包裡頭都包含豬肝醬、酸甜蘿蔔、小黃瓜及香菜。

阿賢姐越南麵包的法國麵包也是老闆娘自己製作，出餐時會再用烤箱回烤加熱。

不只法國麵包，其他配料也幾乎都是老闆娘手工製作，像鹹蛋黃獅子頭、沙嗲牛肉都是當天新鮮製作，數量有限，賣完就沒了，還有豬肝醬也是老闆娘採用新鮮豬肝，將其洗淨後並以優質鮮乳浸泡去腥，讓豬肝醬吃起來綿密香濃沒有腥味。

酸甜的醃蘿蔔也不馬虎，以RO水洗淨、手工去皮再剉籤，最後再以特製醬汁醃製調味。

瞧瞧這鍋香噴噴的滷肉就是阿賢姐越南麵包的招牌燒肉，採用台灣現宰溫體豬肉，以獨門秘方下去滷製，香氣非常濃厚呢。

瞧瞧阿賢姐越南麵包的料包的多紮實，整個把料塞的滿滿的，糖糖在一旁看得垂涎三尺，忍不住想要咬一口啦。

阿賢姐越南麵包菜單

招牌總匯夾心麵包 85元

想要一次吃到多種食材的朋友，可以點阿賢姐越南麵包這款人氣招牌總匯夾心麵包，裡頭除了老闆娘現滷的燒肉外，還有越南火腿，搭配自製的豬肝醬、酸甜蘿蔔、小黃瓜及香菜，將麵包對半切，瞧瞧這剖面圖，裡頭的配料相當紮實呢，就算糖糖將嘴巴張到最大也無法一口咬到全部的料，不僅內餡飽滿實在，外頭的麵包也烤的相當酥脆可口呢。

鹹蛋黃獅子頭夾心麵包 100元

這口味也太特別了吧！竟然將中式料理獅子頭融入越南麵包中，採用台灣溫體豬肉手工製作而成獅子頭的模樣，並鑲入鹹蛋黃，搭配豬肝醬、酸甜醃蘿蔔、小黃瓜及香菜，搭配豬肝醬及特製醬汁，喜歡吃辣的朋友可以加辣更夠味，糖糖還蠻喜歡阿賢姐越南麵包的鹹蛋黃獅子頭，口感綿密紮實，吃起來不會有腥味，伴隨著鹹蛋黃的鹹香，層次非常豐富呢

燒肉夾心麵包 90元

最後這款燒肉夾心麵包裡頭的肉品是單純只有燒肉，裡頭的燒肉有手撕狀及整塊的燒肉，搭配豐富配料，口感十足，隨然招牌總匯夾心麵包可以一次吃到火腿跟燒肉兩種肉品，不過燒肉夾心麵包更深得糖糖心，燒肉份量十足，滷的相當入味，肉質也軟嫩不柴，好吃。

台中好吃越南麵包再添一間，位在台中東區的阿賢姐越南麵包，擁有4.8顆星的Google好評，食材及配料幾乎都是老闆娘自己每天新鮮製作，豬肉部分也都是使用台灣現宰溫體豬肉，新鮮手作，份量實在，會廣受好評不是沒有原因的，除了越南麵包，每日還會不定期推出限定特餐唷～

阿賢姐越南麵包

電話：04-22803213

地址：台中市東區大勇街165號

時間：10:00~19:00；週一店休

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100088320558396&locale=zh_TW

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」