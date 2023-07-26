深藏不露的宵夜神店！ 台中「肉燥兄弟 魯肉飯」一星期只賣4天 肉燥飯、爌肉飯和排骨飯全都超推

這家"肉燥兄弟 魯肉飯"是吃貨好友推薦給我的，看網路上都沒有人分享過還以為是很平凡普通的宵夜小吃店，沒想到居然是一間深藏不露的神店，不但"玖壹壹"以及網路知名作家"藤井樹"都曾來吃過，甚至也有外地觀光客整團過來吃的，真的有夠厲害。餐點賣的是老闆家鄉台南口味的肉燥飯，切成角塊狀的帶皮滷肉整個滷到黝黑發亮，光看就讓人流口水，另外他們10元硬幣厚的爌肉和軟爛入味的滷排骨也都很推薦，湯類方面絕對必點綜合湯，滿滿的湯料整個令人傻眼，堪稱是史上最強綜合湯了。店家早期是以餐車販賣，現在已經有了正式店面，對於想吃的朋友來說真的方便許多，以後就不用再擔心因為下雨而吃不到啦~~。

店家位置在中清路三段，靠近環中路二段叉路口，對面是八角花市，停車可以停在對向路邊，不會太難停。

店面是由鐵皮屋搭建而成，這裡以前好像是他們的中央廚房，現在升級變成正式店面了，營業時間從下午5點半到凌晨3點，妥妥的宵夜專賣店。

店內包含路邊共有4桌座位，用餐環境就和一般小吃攤無異，看起來算蠻乾淨的，裏頭沒有冷氣只有風扇，不過幸好是營業晚上到深夜，這時間其實也不會說太熱。

內用外帶菜單稍有不同，外帶賣的是便當型式，內用就是一般小吃那樣，內用飯類有爌肉飯、排骨飯和家傳肉燥飯，其他就是湯類和一些單點，價格看下來都還蠻平價的。

和友人兩個點了滿滿一桌。

家傳肉燥飯(大) $55、家傳肉燥飯(小) $45

份量有大小碗可選，配菜一樣都有辣蘿蔔和香菜，香菜不想加可以告知店家，特別的是小碗會有酸菜，但是大碗沒有，不知道是店家忘了給還是怎樣，我回家後才發現的。

老闆本身是台南人，賣的這個是台南口味的肉燥飯，在北部中部就是稱做魯肉飯。

切成丁狀的帶皮滷肉滷到整個黝黑發亮，光看就令人垂延三尺，是說在台北好像也有人稱這個是黑金滷肉飯。

魯肉軟嫩到無需咀嚼就直接化開了，幾乎感覺不到肥肉的油膩感，味道上帶有淡淡的甜味，果然是台南口味沒錯XD，米飯方面煮得也很剛好，攪拌過後粒粒分明帶點微微濕潤的口感讓整個肉燥飯更加無懈可擊了。

辣蘿蔔爽脆夠味，單吃好吃，配飯更讚，神配菜無誤。

無辣不歡的人一定要摻他們自製的小魚乾辣椒，裏頭有加了小魚干和豆豉，鹹香帶辣，十分夠味，如果不太敢吃辣的奉勸別加一點點就好，因為真的蠻辣的。

招牌爌肉飯 $70

他們家的爌肉飯也十分受歡迎，爌肉相當大一塊，配菜方面搭配的是筍絲和酸菜，如果外帶的話就會做成便當，配菜還會更多一些。

這爌肉真的很有份量，不但大塊，厚度也很扯，居然和10元硬幣直徑差不多了。

用筷子插了一下，好軟Q的感覺啊，色澤看起來應該也是滷到非常久，只不過對於爌肉這種肥肉我始終還是無法接受，所以最後就交給愛吃肥肉的友人解決了。

綜合湯 $50

湯類絕對必點這個綜合湯，雖然一碗50元比起一般魯肉飯、麵攤的綜合湯要貴上5-10元，但是你看這個料，滿滿的，這樣50元真的是不貴啊。

跟大家說裡面有啥料，光白蘿蔔就有好多，然後還有一般綜合湯很少見的油條，再加上貢丸、魚丸、油豆腐、碰皮⋯⋯，食量不大的估計這碗湯吃完應該就半飽了吧。

湯頭也沒讓人失望，喝得到蘿蔔的清甜味，加上香菜、薑絲的提味，相當好喝。

滷筍絲 $40

筍絲口感細嫩，還有加了酸菜，微微酸味，味道更加豐富，整個滷得油油香香的，配飯吃相當不錯。

招牌豆包 $45、滷貢丸 $25/2顆

酥酥的炸豆包滷過後又是不同的口感，我覺得真的是好吃，尤其咬下去滷汁還會從豆包間隙泌出，十分過癮。

這個滷貢丸是老闆推薦的，口感紮實之外，滷得也是超入味，的確不錯。

滷排骨 $60

排骨是先炸過後再滷，已經滷得十分軟爛，筷子一挾就化開了，吃起來非但不會很鹹，反而帶有一種香香的味道，不知道是不是滷汁的味道，真的很好吃啊，怪不得那麼多人推薦他們家的排骨。

這家肉燥兄弟真的讓我一吃就愛上了，不只是魯肉飯很好吃，其他像是滷排骨、炸豆包、綜合湯也都超厲害，整體表現我覺得完全可以打趴許多類似店家了，真要說唯一缺點大概就是離馬路太近，有時車流量大都會有吸到廢氣的感覺，不過到晚一點車子較少就沒這感覺了，喜歡吃消夜的朋友推薦可以去嘗鮮看看，說不定還會遇到名人喔。

肉燥兄弟 魯肉飯

地址：台中市西屯區中清路三段15號

電話：0970-250919

營業時間：星期二三四五17:30-03:00(星期六日一公休)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：肉燥兄弟 魯肉飯

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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