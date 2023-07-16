毛孩自由奔跑的天堂！ 豐原「彼岸森林」寵物餐聚好所在 暖心生命禮儀倍伴最終章
位於台中豐原山區的「彼岸森林」，綠意盎然的園區讓人感到溫馨自然，還有大草皮以及寵物餐館可以讓毛小孩們盡情在園區內玩耍，不定期還會舉辦寵物餐聚，讓飼主們可以在優質的環境下交流；假如有寵物禮儀需求，園方也有提供完善的禮儀服務流程，讓寵物飼主能夠與家中寶貝好好告別。
精心規劃的寵物餐廳，不僅腹地廣闊，獨特且豐富的餐點也吸引了民眾特地前來，寬敞的用餐環境適合舉辦派對與聚會，純白色的裝潢搭配綠植、火爐等元素更顯溫馨，除了用餐環境讓人印象深刻外，寵物們進入餐廳裡面，也能將毛小孩放置在一旁寵物籠內，讓寶貝們陪你一同享用美食。
店家餐點品項繁多，從明太子燉雞、泰辣松坂義大利麵、阿芙佳朵、厚片、芋泥派、飲品一應俱全，也有寵物專屬的餐點可供選擇。
想要寧靜的享受用餐時光嗎？園區還有另一處日式餐廳可以用餐，各式鹹食、甜點、飲品一樣都點的到，在清幽的日式木屋環境下用餐，別有一番風味。
面對如同家人般的毛小孩離世，通常都會徬徨無助感到不知所措，「彼岸森林」以專業服務提供完整的生命禮儀，留意禮儀流程上每個橋段，給予毛小孩者體面的儀式，從接到毛小孩開始，進行清潔與冷凍保存，儀式當天會請家屬為毛孩簽上經文以方便祭祀，最後回到地藏王面前為毛孩祈禱。
祭祀完接著移動到告別廳，讓家屬與毛孩見最後一面，在告別廳會給家屬與毛孩單獨相處的時間，家屬可在此期間拾取毛髮作予紀念，最後將其送入焚化廠後，家屬可一起參與撿骨、磨骨過程，最後回到地藏王面前稟報儀式完成。
園方希望透過完善的儀式流程，讓親人能全心全意祈福送行，除了傳統的紀念方式外，園方也有設計多款商品，讓離去的毛孩們以另一種方式長伴在你身邊。
專為毛小孩規劃的【彼岸森林】，寬敞的腹地可以讓家中毛小孩盡情玩耍、吃美食，成為中部寵物餐聚的首選。專業的生命禮儀服務也讓飼主可陪伴毛孩最後一程，藉由端莊的告別式規劃與安排，送別最重要的「家人」。
【彼岸森林】
店家地址：台中市豐原區東陽路獅座巷7號
店家電話：0425280013
營業時間：10:00–17:00，星期二、三公休
延伸閱讀>>晶品港式茶餐廳｜香港來的大廚 在豐原就能吃道地港式美食！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言