快訊

黃健瑋遭控下藥人妻滾床單 爆料者：他300萬談和解卻找黑道賴帳

好多人寫不完！112分科數甲解答看過來 108課綱新單元首度入題

遭質疑湮滅證據 檢方還原板橋私幼餵藥案「拆監視器」原因

人氣加盟茶飲品牌！道地馬祖風味「漸層手搖」 酸甜口感超迷人

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

分店遍布全台的馬祖奶茶】品牌擁有超高人氣，店內主打各式充滿馬祖在地風格與特色的手搖飲，尤其是帶有美麗漸層的「馬祖藍眼淚」更是來店必喝！店裡堅持使用天然的原料調製飲品，讓手搖控能有消暑又相對健康的沁涼體驗。

馬祖藍眼淚

▲以藍柑橘與雪碧調製，營造出藍眼淚般的夢幻配色。
▲以藍柑橘與雪碧調製，營造出藍眼淚般的夢幻配色。

「馬祖藍眼淚」是店內的招牌品項，以雪碧作為基底，加入酸甜的藍柑橘、雪梅、檸檬原汁調味，酸甜的風味加上雪碧的氣泡感，讓人彷彿身在夏日的馬祖海邊一般，相當迷人。

海燕窩奶茶

「海燕窩奶茶」會先將精選紅茶與紐西然特濃6.8%牛乳結合，再加入由天然珊瑚草萃取的「海燕窩」，喝起來茶香馥郁、奶香醇厚，啜飲中還能嚐到Q彈迷人的海燕窩，口感層次豐富，是店內的超人氣品項。

綠茶好樂多

「綠茶好樂多」嚴選台灣的高級茶葉，搭配最新職人製茶工法，讓茶葉釋放完整清香；養樂多的甜美與綠茶的甘甜在口中完美融合，恰到好處不膩口，尾韻還帶著茶葉的芬芳，跟一般的多多綠十分不同。


憑藉新鮮的用料與美味的餐點成功從攤車展店上百家的【馬祖奶茶】，除了提供了顧客豐富的天然飲品之外，老闆更希望幫助有夢想的人一個創業圓夢的機會，透過品牌嚴謹完善的教育課程，與用心的品牌堅持，近年來持續招募許多夥伴一起為品牌打拼，共同創造雙方的最佳利益。

加盟店成立前須經過嚴謹的培訓課程，為了讓培訓的成效加倍，老闆甚至在總點設置了培訓基地與實習攤位，讓每位小老闆都能接受到更完整、具體的訓練。這樣不僅能讓他們更加熟悉經營方式，也能讓他們對於品牌有更多的信賴，一同為老闆創立品牌的初衷而努力，而此舉也可感受老闆對於加盟店的用心照顧，讓無論青年、中年，甚至是退休後想創造事業第二春的朋友，都能安心地看著一個夢想的誕生。

▲總部內有完整的培訓基地，讓課程更加直觀，小老闆們也能擁有實戰經驗。
▲總部內有完整的培訓基地，讓課程更加直觀，小老闆們也能擁有實戰經驗。

教育訓練的內容不僅有教導配料、飲品的製作流程，更會協助小老闆了解往後可能會遇到的問題狀況，與遇到後的解決方法，從作業準備到營業方式的課程一應俱全，其中相關設備、器材、原料等都會由總部幫忙規劃，讓加盟主不必費心在後勤方面，而是可以專心為自己的夢想奮鬥。

▲教育訓練時有專業的老師一對一教導，並有規劃完整的課程，幫助小老闆一步步了解經營方式。
▲教育訓練時有專業的老師一對一教導，並有規劃完整的課程，幫助小老闆一步步了解經營方式。

對於同樣懷抱夢想的小老闆們來說，需要同時學習餐點加工與經營模式可說是一大難題，藉由完善的課程規劃與專業導師的教導，便能讓加盟主們輕鬆了解箇中道理，一步步朝著目標前進。

【馬祖奶茶】堅持以純天然的原料製作美麗的漸層風飲品，在給顧客健康甜美體驗的同時，也以精心規劃加盟的課程與完善的制度，成為加盟主們的強力後盾，也讓馬祖在地滋味飄香全台各地。


馬祖奶茶

店家地址：台中市潭子區潭富路一段117-1號

店家電話：0425343921

營業時間：10:30–19:30，週六日公休

粉絲專頁：https://bit.ly/3MeSs9N


延伸閱讀>>史堤克先生潭子店│在豪華歐式裝潢大啖美味平價牛排！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

馬祖 奶茶 藍眼淚

延伸閱讀

人氣療癒角色「PINK & VEN」快閃新光三越南西店 打卡免費送台灣限量小禮

喚起少女心！迷客夏「樂桃農場」粉嫩新登場，打造４款水蜜桃果茶飲，加碼再推無負擔新配料

東莒鄉親撞傷眼球出血 馬祖海巡緊急救援後送

影／大陸漁船越界到馬祖捕魚抗登檢 海巡送法辦

相關新聞

人氣加盟茶飲品牌！道地馬祖風味「漸層手搖」 酸甜口感超迷人

說到漸層風手搖飲，當然不得不提超人氣的【馬祖奶茶】！店內招牌「馬祖藍眼淚」的迷人風味更是擄獲了一群鐵粉，美到讓人捨不得喝！有著每日一杯手搖飲習慣的你，不用每天報到，直接加盟省更多！加上完善的教育訓練與整套設備，讓你輕鬆當老闆！

台中必吃推薦！少見鵝白湯鮮香醇厚又有滿滿膠質，煙燻鵝肉更是內行老饕必點

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 最近又吃到一家厲害的台中鵝肉專賣店！隱身在逢甲夜市巷內的「彭記鵝肉大王」，不但選用當日現宰溫體鵝，還能吃得到鹹水鵝肉與市區少見的煙燻鵝肉，最驚豔的是有著以鵝

生魚片厚的誇張！ 台中海線平價壽司「阿文壽司生魚片專賣店」 食材新鮮、料多實在大推薦

udn走跳美食／糖糖 這間位在台中海線的阿文壽司生魚片專賣店可是在地經營超過10年的人氣平價壽司、生魚片專賣店，不僅食材新鮮，料多實在，價格也不算太貴，除了握壽司、軍艦壽司、花壽司、卷壽司、手捲

9間「台中人氣宵夜」精選！爆漿炸鴨蛋魯肉飯、無菜單串燒、10元生魚片盡收

有不夜城之稱的台中，當夜幕低垂，城市的燈光開始點亮，台中的宵夜文化也逐漸展開了它獨特的魅力，照顧著每個渴望以美食來撫慰心靈的朋友們。

彰化福興美食推薦「老宅餐館」：無菜單料理，只營業週六日、需提前預約

udn走跳美食／Kiwi 林厝頭位在彰化福興，近御國香麻辣臭豆腐鹿港店、福鹿大橋、鹿港文武廟、鹿港老街周邊美食，林厝頭是個特別的老宅改建的小餐館，裡面有單車與老物件，整個招牌設計很讓人很懷舊

員林小吃食堂推薦！「姍不嘸食」滿載人情味 營造家的味道

鄰近員林國宅的「姍不嘸食」，以獨家自製的台日式小吃擄獲許多饕客的胃，老闆之前經營的關東煮店也是許多在地人心中的美食名店之一，因應疫情搖身變成截然不同的小吃店家，憑藉著一身好廚藝順利開拓出美食新世界！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦