人氣加盟茶飲品牌！道地馬祖風味「漸層手搖」 酸甜口感超迷人

分店遍布全台的【馬祖奶茶】品牌擁有超高人氣，店內主打各式充滿馬祖在地風格與特色的手搖飲，尤其是帶有美麗漸層的「馬祖藍眼淚」更是來店必喝！店裡堅持使用天然的原料調製飲品，讓手搖控能有消暑又相對健康的沁涼體驗。

馬祖藍眼淚

▲以藍柑橘與雪碧調製，營造出藍眼淚般的夢幻配色。

「馬祖藍眼淚」是店內的招牌品項，以雪碧作為基底，加入酸甜的藍柑橘、雪梅、檸檬原汁調味，酸甜的風味加上雪碧的氣泡感，讓人彷彿身在夏日的馬祖海邊一般，相當迷人。

海燕窩奶茶

「海燕窩奶茶」會先將精選紅茶與紐西然特濃6.8%牛乳結合，再加入由天然珊瑚草萃取的「海燕窩」，喝起來茶香馥郁、奶香醇厚，啜飲中還能嚐到Q彈迷人的海燕窩，口感層次豐富，是店內的超人氣品項。

綠茶好樂多

「綠茶好樂多」嚴選台灣的高級茶葉，搭配最新職人製茶工法，讓茶葉釋放完整清香；養樂多的甜美與綠茶的甘甜在口中完美融合，恰到好處不膩口，尾韻還帶著茶葉的芬芳，跟一般的多多綠十分不同。





憑藉新鮮的用料與美味的餐點成功從攤車展店上百家的【馬祖奶茶】，除了提供了顧客豐富的天然飲品之外，老闆更希望幫助有夢想的人一個創業圓夢的機會，透過品牌嚴謹完善的教育課程，與用心的品牌堅持，近年來持續招募許多夥伴一起為品牌打拼，共同創造雙方的最佳利益。

加盟店成立前須經過嚴謹的培訓課程，為了讓培訓的成效加倍，老闆甚至在總點設置了培訓基地與實習攤位，讓每位小老闆都能接受到更完整、具體的訓練。這樣不僅能讓他們更加熟悉經營方式，也能讓他們對於品牌有更多的信賴，一同為老闆創立品牌的初衷而努力，而此舉也可感受老闆對於加盟店的用心照顧，讓無論青年、中年，甚至是退休後想創造事業第二春的朋友，都能安心地看著一個夢想的誕生。

▲總部內有完整的培訓基地，讓課程更加直觀，小老闆們也能擁有實戰經驗。

教育訓練的內容不僅有教導配料、飲品的製作流程，更會協助小老闆了解往後可能會遇到的問題狀況，與遇到後的解決方法，從作業準備到營業方式的課程一應俱全，其中相關設備、器材、原料等都會由總部幫忙規劃，讓加盟主不必費心在後勤方面，而是可以專心為自己的夢想奮鬥。

▲教育訓練時有專業的老師一對一教導，並有規劃完整的課程，幫助小老闆一步步了解經營方式。

對於同樣懷抱夢想的小老闆們來說，需要同時學習餐點加工與經營模式可說是一大難題，藉由完善的課程規劃與專業導師的教導，便能讓加盟主們輕鬆了解箇中道理，一步步朝著目標前進。

【馬祖奶茶】堅持以純天然的原料製作美麗的漸層風飲品，在給顧客健康甜美體驗的同時，也以精心規劃加盟的課程與完善的制度，成為加盟主們的強力後盾，也讓馬祖在地滋味飄香全台各地。





馬祖奶茶

店家地址：台中市潭子區潭富路一段117-1號

店家電話：0425343921

營業時間：10:30–19:30，週六日公休

粉絲專頁：https://bit.ly/3MeSs9N





延伸閱讀>>史堤克先生潭子店│在豪華歐式裝潢大啖美味平價牛排！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」