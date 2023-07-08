生魚片厚的誇張！ 台中海線平價壽司「阿文壽司生魚片專賣店」 食材新鮮、料多實在大推薦

這間位在台中海線的阿文壽司生魚片專賣店可是在地經營超過10年的人氣平價壽司、生魚片專賣店，不僅食材新鮮，料多實在，價格也不算太貴，除了握壽司、軍艦壽司、花壽司、卷壽司、手捲外，還有新鮮現切的生魚片，生魚片更是厚到一個不行，喜歡吃壽司、生魚片的朋友一定要筆記起來～

阿文壽司生魚片專賣店位置

阿文壽司生魚片專賣店位在台中沙鹿北勢東路上，近靜宜大學，大大的白色扛棒招牌相當顯眼，目前阿文壽司生魚片專賣店以外帶回主，沒有提供內用的座位區唷！

櫥窗上陳列著各式各樣的壽司，有單一口味也有綜合的，讓大家一次可以吃到多種口味，花壽司、卷壽司、軍艦壽司、握壽司通通有，都是當天新鮮製作。

另外如果要聚餐需要較多數量壽司的朋友，阿文壽司生魚片專賣店也有推出超大壽司拼排，有經典特盛跟豪華大盛，需事先提前預訂唷！

除了櫥窗上的壽司外，阿文壽司生魚片專賣店還有炙燒生魚片握壽司系列，都是現點現做。

阿文壽司生魚片專賣店菜單

鮭魚生魚片 160元／5片

瞧瞧阿文壽司生魚片專賣店的鮭魚生魚片，這厚度會不會給他太誇張了，一片相較於外面的兩片啦！富含豐富油脂的鮭魚，肉質軟嫩冰涼，配上蘿蔔絲及芥末，真的太讚啦！

鮪魚生魚片 125元／5片

不只鮭魚生魚片超厚切，鮪魚生魚片也切得相當厚，有著鮮紅色澤，肉質軟嫩鮮甜，冰冰的好好吃。

鮭魚卵軍艦握壽司 100元／2貫 ＆ 炙燒鮭魚肚握壽司 100元／2貫 ＆ 炙燒比目魚握壽司 120元／2貫 ＆ 炙燒蒲燒鰻握壽司 100元／2貫

這盒炙燒握壽司看起來挺厲害的，裡頭包含至燒鮭魚肚握壽司、炙燒比目魚握壽司及炙燒蒲燒鰻握壽司，都是現點現做，上頭的魚肉的相當大塊，直接擋住了底下的醋飯，用料相當實在，還有鮭魚卵軍艦握壽司糖糖也很推薦，滿滿鮭魚卵，咬下去還會爆漿，吃起來不會太過鹹膩。

大綜合1 160元／12入

阿文壽司生魚片專賣店的大綜合1壽司裡頭包含花壽司9入，有龍蝦沙拉、干貝唇及肉鬆三種口味，還有鮮蝦握壽司、蒲燒鯛握壽司、起司燒握壽司，糖糖最愛裡頭的龍蝦沙拉花壽司。

小綜合 60元／9入

如果吃不了大綜合壽司，阿文壽司生魚片專賣店也有販售小綜合壽司，裡頭包含蒲燒鯛海苔壽司、肉鬆海苔壽司及稻荷壽司各三入，海苔壽司內餡非常紮實，蒲燒鯛海苔壽司鹹香迷人，肉鬆海苔壽司紮實不乾柴，稻荷壽司吃起來帶有豆皮的香甜。

寶袋壽司 180元

這份寶袋壽司可是隱藏版菜單，只有假日才有販售，一盒八入裝，基底是豆皮壽司，口味有玉米、干貝唇、干貝、蒲燒鯛、鮪魚、龍蝦沙拉、芥末魚子、紅魚子，口味豐富多樣化。

魚骨味噌湯 65元

瞧瞧阿文壽司生魚片專賣店的魚骨味噌湯用料有多實在，用湯匙一撈，裡頭滿滿都是料，採用蘿蔔、洋蔥、魚骨、魚肉、魚皮下去熬煮的味噌湯，裡頭除了豆腐、海帶，還有滿滿的鮭魚肉，湯頭好喝不鹹膩，魚肉也很細緻鮮嫩呢，吃的時候要小心魚骨及魚刺唷！

蒸蛋 40元

小朋友們最愛的蒸蛋，裡頭有香菇、蟹肉棒、玉米等，口感滑嫩，吃起來帶有淡淡的甜味

蘆筍蝦手捲 55元

阿文壽司生魚片專賣店的手捲還挺大捲的，爽脆海苔中包入滿滿的苜蓿芽、蘆筍及鮮蝦，搭配美乃滋及花生粉，吃的時候記得把蝦尾去除唷

開了超過十年的阿文壽司生魚片專賣店生意一直很好不是沒有原因的，不只壽司好吃口味又多樣化，生魚片糖糖更是大讚，不僅新鮮，切的更是厚實，一片可以抵外面的兩片生魚片，用料相當實在，除了現場的壽司外，另外也有提供大拼盤壽司預訂，非常適合多人聚會唷，住在台中海線喜歡吃壽司的朋友們千萬別錯過啦！

阿文壽司生魚片專賣店

電話：0930-503507

地址：台中市沙鹿區北勢東路645號

時間：11:00~14:00；16:00~20:00；週三店休

臉書：https://www.facebook.com/YWEN.INSUN/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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