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台中也吃得到溫體牛鮮嫩滋味！米其林必比登推薦「尚牛二館」牛肉湯火鍋排隊也要吃

涼子是也／ 文、圖／涼子

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尚牛二館主打採用當日直送的台灣溫體牛，曾獲 2020 台中米其林必比登推薦，是台中人氣很高的牛肉火鍋餐廳！身為一名每去台南必喝牛肉湯的狂粉，在尚牛二館仍在台中自然科學博物館附近的舊址時有去過一次，當時對尚牛二館鮮嫩的牛肉印象就很好，搬家後的尚牛二館現址選在台中北屯離我又更近了，所以一直想著要來吃。

But！尚牛二館現在不接受預訂，每次我假日想吃過來門口永遠大排長龍生意太好了啊，結果一延再延拖到最近才再訪尚牛二館，這次可是打著排隊也要吃的決定，候位近一小時才吃到，如果假日用餐記得早點來排比較不會久候～

尚牛二館地址位置

尚牛二館地址是「台中市北屯區山西路三段153號」，位於崇德美食商圈，附近還有本格和牛燒肉、淇里思崇德店、森森燒肉、奧樂美特、青花驕麻辣鍋、築間幸福鍋物台中北屯店、匠屋燒肉崇德館…等多間熱門的美食餐廳。

尚牛二館用餐環境

尚牛二館四週採用大片落地窗設計，白天採光應該不錯，但它們營業時間從下午16:00開始，沒提供中餐時段不要白跑囉。室內座位不少，而且挑高空間蠻寬敞的，我在週日下午17:00左右到達已經人山人海，候位約1小時在18:00入座，如果不想排太久，可以16:00開門的時間就先過來～

當日送達的新鮮牛肉在這邊現切，讓我想到阿裕牛肉涮涮鍋廚房也是半開放式，來訪客人都可以看到料理過程。

自助式醬料區提供：豆瓣、沙茶醬、青蔥、蒜泥、辣椒、薑絲、醬油跟醋，喜歡什麼口味自己調。

尚牛二館菜單

尚牛二館菜單如下，除了台灣牛肉鍋與火鍋料，還有快炒與涼拌菜，如果人少不想點整鍋也可以選擇「現沖嫩牛肉湯」。

尚牛二館餐點

原味筋肉鍋，一份280+10%元。湯頭是清甜爽口的原味蔬菜湯，鍋底除了牛筋肉之外，還有簡單的綜合青菜：高麗菜、玉米、金針菇、蕃茄⋯⋯等，蔬菜大約1~2人吃的份量，人多的話還是要另外加點。

牛筋肉燉到很軟嫩，不用太過費力咀嚼就可以化開，紅豆跟薏仁都蠻喜歡的。

超嫩牛肉盤，二盤700+10%元。一次點兩盤比較划算，所以本來只打算點一盤的我最後一刻還是改了兩盤。目測大約有4種不同部位的牛肉。

牛肉在滾湯中入鍋輕涮 3~5 秒就可以開吃啦！牛肉肉質軟嫩有香氣，好好吃呀～

不同部位有肥有瘦，有的鮮嫩，有的口感較紮實，都蠻好吃的！一口接一口，兩盤一下子就完食啦。

高麗菜，一份80+10%元。鍋底的青菜不夠多，我們又加點了高麗菜均衡一下～

牛油拌麵線，一份40+10%元。牛油香氣不明顯，不過淡淡鹹香調味剛好不油膩，這盤是紅豆薏仁兩姐妹的愛，我才吃一小口其他全被她們吃光，下次還是自己再點一盤好了。

牛肉燥飯，一份40+10%元。肉燥吃得到牛肉香氣，肥瘦適中非常下飯。

超濃郁鮮奶茶，一杯60+10%元。喝得到實在的牛奶香，甜度淡雅不會太甜膩，冰甜順口。

再訪尚牛二館，依舊很喜歡它們家鮮嫩牛肉，難怪生意這麼好！不過真的要多揪一些人比較好點餐，人太少都點不到快炒菜色啊。

【消費資訊】

到訪時間：2023年4月

尚牛二館

電話：04 2422 9192

地址：406台中市北屯區山西路三段153號

營業時間：下午16:00-晚上22:00

公休日：週一

尚牛二館 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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