暑假親子小旅行！台中搭小火車、玩全台最高戶外溜滑梯

霧峰區「台灣現代音樂鈴博物館」音樂盒愛好者的殿堂，還有小朋友喜愛的小火車。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假又到了，該帶小孩去哪裡放電？台中市政府觀光旅遊局推薦遊客「屯區親子小旅行」，共遊太平區特色公園，再走進大里區花市認識植栽、體驗園藝，也可登上霧峰區阿罩霧山俯瞰市景，最後來到充滿巴洛克風格的烏日區聚奎居，為美好的夏日拍下一幅幅難忘的美麗照片，也享受親近大自然的快樂。

▲太平區「馬卡龍公園」擁有全台最高、11公尺的戶外溜滑梯。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中屯區觀光資源豐富，適合安排暑假期間親子旅遊。太平區「馬卡龍公園」擁有全台最高、11公尺的戶外溜滑梯，還有盪鞦韆、磨石溜滑梯、擺盪大索、輪椅旋轉盤及各式攀爬設備，讓孩童盡情嬉戲，並在遊樂中發展肢體的協調度。「坪林森林公園」則有生物多樣性的生態滯洪池與優美的環湖步道，每逢假日有許多家庭來此野餐，周邊的勤益大學商圈與中山市場充滿多樣美食、消暑冰品，還有甘蔗青茶、東山鴨頭等，深獲饕客喜愛。 大里區「國光假日花市」適合熱愛栽種盆栽與體驗花藝的民眾，花市有植栽、花材及園藝產品，也販賣食品、手工藝品等；中興路上的「台灣印刷探索館」，從傳統公報、書刊、郵票印刷，到獨特性的防偽印刷等，以各面向介紹印刷技術的演進，一探印刷世界的奧秘，喜愛DIY手作也可事前預約，包含彩繪小物、手做相框、樹脂版畫等，都可為旅程留下珍貴回憶。

▲中興路上的「台灣印刷探索館」引領遊客一探印刷世界的奧秘。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

霧峰區「台灣現代音樂鈴博物館」音樂盒愛好者的殿堂，收藏有精美蛋雕音樂盒、手搖式音樂鈴、歐洲古董音樂盒，還有全球第一台可演奏300首音曲的音樂盒，小朋友可參加機芯組合DIY，藉由實作來探究音樂盒的發音原理。省諮議會後方的「中心瓏登山步道」及阿罩霧公園旁的「望月峰獻堂登山步道」則是適合親子健走步道，全程環境優美，且不到20分鐘就可登上阿罩霧山，從山頂俯瞰市區美景，可感受徐徐微風帶來的涼爽，體驗成功登頂的成就，相當適合親子同遊。

▲台中屯區有許多設施完善的步道，都可享受森林浴的清新。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

帶有濃厚歷史色彩的烏日區「聚奎居」，壯觀的建築特色成為情侶、親子拍照打卡的熱門景點，融合巴洛克風格與閩式三合院結構，主樓為2層建物，左右護龍則保留傳統三合院ㄇ字格局，還有傳統如意池與牌樓，可感受兩種文化間的衝擊與融合。想看特殊引水橋造景及戶外健走的遊客，不能錯過成功嶺旁的「知高圳步道」，沿路平緩多以石板鋪設，適合銀髮族及親子出遊踏青，周邊舊時灌溉用的引水道，其舒緩流水聲為炎夏帶來清涼，大榕樹的盤根錯節，也讓往來遊客讚嘆大自然生態奧妙。

觀旅局表示，台中屯區有許多特色景點，包含優質觀光工廠、充滿文化歷史的建築及優美靜謐的步道，都適宜親子同遊共譜美好回憶。更多旅遊資訊可查詢「台中觀光旅遊網」：https://travel.taichung.gov.tw/

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