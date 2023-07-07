9間「台中人氣宵夜」精選！爆漿炸鴨蛋魯肉飯、無菜單串燒、10元生魚片盡收

有不夜城之稱的台中，當夜幕低垂，城市的燈光開始點亮，台中的宵夜文化也逐漸展開了它獨特的魅力，照顧著每個渴望以美食來撫慰心靈的朋友們。

台中9家超人氣宵夜推薦

魚日內人

阿TAKA小料理屋

Coffury Studio No.71

當個晨食人

丸南生魚片

麻鬥干鍋

Whatever Cuisine & Bar 隨意餐酒館

虎川千代居酒屋

狸匠拉麵





魚日內人

位在西區向上路的的文青魯肉飯【魚日內人】，整體裝潢採日式風格，主打全肥炸鴨蛋魯肉飯，爆漿的蛋液融入於充滿膠質的魯肉飯中，香氣迷人，除此之外，菜單上也有手工菜和揚物的選項，並提供以雞骨及蘿蔔等蔬菜熬煮的雞湯，味道甘甜還可無限取用！

▲圖片來源：IG/@iamirenesu

▲圖片來源：IG/@iamirenesu

魚日內人

店家地址：台中市西區向上路一段24號

營業時間：12:00-14:00，17:00-00:00(平日)；18:00-00:00(假日)





阿TAKA小料理屋

隱身在住宅區巷弄內的【阿TAKA小料理屋】，是位於台中北區的人氣日式無菜單料理，以預約制為主，主打串燒、天婦羅與當日食材打造出限定餐點，而非傳統的生魚片、壽司搭配。店家只要過了晚間9點則會變成居酒屋形式經營，以酒水跟阿TAKA特色餐點為主，適合想要宵夜小酌一下的顧客。

阿TAKA小料理屋

店家地址：台中市西區忠勤街186號

營業時間：18:00-00:00(週一公休)





Coffury Studio No.71

販賣咖啡、餐食、酒精飲料的【Coffury Studio No.71】，像是深夜食堂般吸引著下班後需要放鬆的靈魂，在這裡不論是與朋友談天說地，又或者獨自帶筆電前往享受獨處時光，都十分適合。餐點從牛肉麵、餛飩到咖哩通通都有，且不定期更換菜單，愛嚐鮮的顧客絕不會失望。這樣具有個性與溫度的小店，是許多人年輕時的夢想，因此也吸引了許多志同道合的人前來一訪。

▲圖片來源：Coffury Studio No.71

▲圖片來源：Coffury Studio No.71

Coffury Studio No.71

店家地址：台中市北區忠太西路71號

營業時間：17:00-00:00(平日)；14:00-00:00(假日)





當個晨食人

地段位置相當熱鬧的【當個晨食人】鄰近逢甲大學，販售品項五花八門應有盡有，包含可頌、A里堡、法式吐司、法式鬆餅、小點心及飲品等，雖取名為【當個晨食人】，但可別誤會這裡只販售早午餐，每日晚上八點過後，它就會搖身一變成為餐酒館，販售各國精釀啤酒！

當個晨食人-逢甲店

店家地址：台中市西屯區文華路215號

營業時間：08:00-16:00，21:00-04:00(週一公休)





丸南生魚片

店內人潮絡繹不絕的【丸南生魚片】，可以說是台中超人氣隱藏版宵夜，只有在地人才知道！因為半夜12點才開始營業的緣故，又被稱為幽靈生魚片。這裡的生魚片一片只要10元，不但Q彈新鮮無腥味，厚度也非常大方實在，超高的CP值使得店外不論平假日都有滿滿的排隊人潮。

▲圖片來源：IG/@unifoodo_tw

▲圖片來源：IG/@unifoodo_tw

丸南生魚片

店家地址：台中市南屯區環中路四段2號

營業時間：00:00-06:00(週一公休)





麻鬥干鍋

主打道地四川風味的【麻鬥干鍋】，有別傳統滷湯式的烹調手法，是以大火煸香火鍋底料、鮮蔬等食材製作「炒滷味」，過程中不加一滴水，將天然辛香料及中藥充分入味，呈現散發渾厚鍋氣的豐富層次，不僅香麻過癮，還能依照個人喜好調整辣、麻、鹹、蔥花多寡等程度，為各位帶來既道地的四川炒滷味體驗。

麻鬥干鍋-大里店

店家地址：台中市大里區新仁路三段186號

營業時間：11:00-23:00(週四公休）





Whatever Cuisine & Bar 隨意餐酒館

充滿質感與氣氛的【Whatever Cuisine & Bar】藏身於台中市西屯區，有著大隱隱於市的神祕感。粉專上寫著「不是西式餐酒館也不是台式熱炒店，一間不想被定義的小酒館」，這裡有著外面吃不到的創意料理，像是孜然羊肉義大利麵、飛魚卵海鮮炒飯、主廚鮮蝦義大利麵等，命名簡單直接，口味卻令人驚嘆連連。

Whatever Cuisine & Bar 隨意餐酒館

店家地址：台中市西屯區文心路三段122號

營業時間：18:00-01:00(週一公休)





虎川千代居酒屋

台中超人氣居酒屋【虎川千代】，憑藉著品牌好口碑在Google一舉拿下4.8分的高評價，五花八門的清酒與豐富多變的居酒屋料理，是吸引饕客特地前來的主因，營業時間到凌晨1點，適合夜貓子以及想要小酌的顧客。

虎川千代居酒屋-健行學士店

店家地址：台中市北區尚德街2號1樓

營業時間：17:30-01:00





狸匠拉麵

位在台中南區的【狸匠拉麵】以平實的價格提供美味有深度的拉麵，深獲許多大學生的喜愛，客製化的拉麵從麵條口感、湯底濃淡，到配料蔥白花或蔥絲，都可以做調整。店家營業時間至半夜，夜深了想吃一碗職人拉麵又或者想跟三五好友排解飢餓，這裡會是你的暖胃首選。

狸匠拉麵

店家地址：台中市南區建成路1053號

營業時間：17:00-1:00





看了這麼多台中超人氣的深夜食堂，還不趕緊約上三五好友一同去探店吃美食囉！





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