台中必吃推薦！少見鵝白湯鮮香醇厚又有滿滿膠質，煙燻鵝肉更是內行老饕必點

最近又吃到一家厲害的台中鵝肉專賣店！隱身在逢甲夜市巷內的「彭記鵝肉大王」，不但選用當日現宰溫體鵝，還能吃得到鹹水鵝肉與市區少見的煙燻鵝肉，最驚豔的是有著以鵝骨、豬大骨與多種新鮮蔬菜熬煮而成的鵝白湯，鮮香醇厚又富含膠質，難怪吸引不少老饕專程為此而來呢！

台中鵝肉推薦｜彭記鵝肉大王位置與環境

彭記鵝肉大王的店址位在福上巷近文華路口，算是靠近逢甲夜市的外圍，若不是朋友介紹，還真沒發現巷內有這麼一家隱藏版美食～

巷弄內比較不好停車與會車，建議你們可以停車在附近、再慢慢散步過來；雖然店面外觀低調，但每到用餐時段總是有不少學生與週遭住戶前來，尤其是晚上更是座無虛席～

熟客必點鹽水鵝肉與煙燻鵝肉，前者以滷水浸泡、保留肉質原始鮮甜風味；後者則是以砂糖煙燻，呈現金黃偏焦糖的誘人色澤，也是目前台中市區其他鵝肉專賣店較為少見的口味，魚編推薦必點～

另外讓魚編印象最為深刻的就是獨家的鵝白湯，有別於常見的中藥湯頭，而是以鵝骨、豬大骨、紅白蘿蔔與蛤蜊等多種食材細火熬煮而成，光看湯頭撈起來就有著滿滿的大骨，用料超級實在。

如果想要內用，店內以兩人座與四人座為主，環境舒適乾淨，而且從中午11點到晚上9點都能吃得到，下午錯過飯點也能來飽餐一頓。

台中鵝肉推薦｜彭記鵝肉大王菜單

這裡提供彭記鵝肉大王的菜單給你們參考，有鵝肉湯麵、切盤類、飯麵類、內臟類、川燙類、滷味類、冷盤小菜與湯類；目前附近1-2公里滿$300元即可外送，同時也有和Foodpanda、Ubereats兩大平台配合外送服務。

彭記鵝肉大王｜鵝肉飯(大) $100元

整碗幾近有一半覆滿了無骨鵝肉，部位是隨機供應，粉嫩的肉質香滑嫩口，再加上以鵝油鵝高湯燉煮的鮮嫩筍塊與滷蛋；白飯更是淋上獨家鵝高湯鹹水，鹹香飽滿又不失鵝油香氣，尾韻甚至還有淡淡的酒香呢！

彭記鵝肉大王｜鵝肉冬粉（小） $90元

如果想要試試他們家的鵝白湯，肯定不能錯過鵝肉湯麵系列，主食有油麵、意麵、冬粉、米粉和粄條可以選擇，一送上桌就能看到乳白色的的鵝白湯，與日式拉麵當中的「雞白湯」有著異曲同工之妙。

吸飽了鵝白湯精華的冬粉，口感咕溜Q彈，濃醇鮮甜很入味，趁熱喝起來超過癮～再搭配上軟嫩多汁的肉質，忍不住讓人一口接著一口。

彭記鵝肉大王｜嘴邊肉湯 $60元

他們家的嘴邊肉湯讓魚編一喝就愛上，以獨家鵝白湯為基底，撈起來是用料極其大方的溫體嘴邊肉塊，大塊Q嫩又鮮甜；再結合了紅白蘿蔔、九層塔的清香，喝起來格外溫潤爽口。

彭記鵝肉大王｜鹹水無骨鵝肉（小） $200元

鵝肉切盤部位也是隨機供應，像我們這天吃到的是鵝腿肉，油香飽滿、肉質緊實鮮嫩，帶皮口感更嫩Q，原始的肉質香氣就很鮮甜，搭配薑絲更解膩。

店內還有提供多種沾醬，除了最受歡迎的鵝油沾醬之外，魚編個人最愛特製鵝油辣椒醬，以鵝肉與朝天椒製作，香辣又帶些刺激感，讓人又愛又恨卻又停不下來，敢吃辣的朋友一定要試試。

彭記鵝肉大王｜煙燻無骨鵝肉（小） $200元

這天點的煙燻無骨鵝肉，我們拿到的是鵝胸肉的部位，肉質更為緊實彈牙；更以二砂煙燻上色，帶有獨特煙燻風味層次，同時保有肉質的鮮嫩甜味，愈嚼愈香、唇齒留香，難怪幾乎每桌客人必點～

彭記鵝肉大王｜內臟拼盤（小） $80元

整份一次吃得到鵝胗、鵝心與鵝肝，鵝胗鮮甜爽脆無腥味、鵝心相對紮實脆口，而鵝肝更是大塊軟嫩，甚至是幾近入口即化的程度！直接單吃或搭配其他醬料都很不賴～

彭記鵝肉大王｜鵝血糕（小） $50元

身為米血控的魚編超愛他們家的鵝米血，經過鵝白湯川燙，口感軟Q彈牙、完全不乾硬，鹹甜交織的醬香很開胃。

彭記鵝肉大王｜鵝腸拌豆芽（小） $80元

彭記鵝肉大王的鵝腸是自家處理、清洗的，連平常不太敢吃內臟的魚編接受度都很高，將鵝腸川燙過後再加上鵝高湯鹹水調味，並淋上鵝油與胡椒鹽提味，伴隨著豆芽的爽脆甜味，口感挺有層次～

彭記鵝肉大王｜招牌涼拌鵝腸（小） $60元

涼拌鵝腸同樣完全沒有惱人腥味，吃得到本身的爽脆鮮甜，再撒些薑絲、蔥花和胡椒鹽就很對味，單吃或配飯都合拍。

彭記鵝肉大王｜柴魚茄子 $40元

色澤鮮豔的茄子經過川燙，不僅帶有蒜蓉醬香，再撒上柴魚片提鮮，結合上Q軟水嫩的口感，特別爽口夠味～

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彭記鵝肉大王｜涼拌小黃瓜 $40元

涼拌小黃瓜也是一絕，切片大條爽脆，完全袪除了澀味，蒜香帶辣很入味，吃起來也很過癮解膩。

這間隱身在逢甲夜市巷內的「彭記鵝肉大王」，選用當日現宰溫體鵝，新鮮度有保證，少見的鵝白湯料理與煙燻鵝肉更是讓人感到驚豔，加上價位其實算是相當親民，從去年開幕以來就累積了不少老客人，愛吃鵝肉的朋友們又多了一間新選擇！分享給你們參考喲～

彭記鵝肉大王

營業時間：11:00–21:00（週一公休）

電話：0970 198 088

地址：台中市西屯區福上巷288號

粉絲專頁：彭記鵝肉大王

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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