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在地人推薦必吃彰化爌肉飯！從早餐到宵夜24小時隨時想吃都有

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / IG@aling_foodiary、IG@wanting_chao
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說到爌肉飯最多的城市非彰化莫屬，有些爌肉飯只有早餐時段吃的到；有些則是深夜限定美食，宵夜才吃的到，但無論如何，只要你在彰化，24小時隨時想吃爌肉飯都吃的到！彰化的爌肉肥瘦分明，一塊爌肉放在白飯上，淋上每間店家不同的獨特滷汁，一碗簡單的爌肉飯就是在地人最平凡的美味。

彰化魚市場爌肉飯

一開門就大排長龍，太晚就買不到，魚市場控肉飯位於彰化中正路上，據說開門2-3小時就會賣完。爌肉飯可選肥瘦，肥肉軟嫩入口即化，瘦肉不柴，白飯煮得恰到好處，米粒粒分明軟硬度剛好，淋上滷汁就能吃完一碗飯，整體吃起來是清爽的不會油膩。

圖 / IG@bigm0uth_eat_taiwan
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圖 / IG@wanting_chao
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地址｜彰化縣彰化市中正路二段320號

時間｜17:00-22:00(週日休息)

阿泉焢肉飯

只有白天營業的阿泉焢肉飯皮Q膠質豐富，醬汁不死鹹，吃完嘴唇會有點黏黏的，但不會有負擔，爌肉飯有分大小碗，但只差在飯量，旁邊會附古早味醃蘿蔔，鹹香辣脆的口感很加分，再來份滷蛋、香腸、油豆腐，鹹香又入味，就是在彰化地人常吃的道地中式早午餐。

圖 / IG@mirumo0201
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圖 / IG@ya_0216
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地址｜彰化縣彰化市成功路216號

時間｜07:00-13:30

老朱爌肉飯

老朱爌肉飯選用上等後腿肉，經過老滷汁、古早味醬油、甘蔗頭、蔭瓜與大骨高湯滷透，鹹香又甘甜，有滷汁就能吃完一碗飯，而爌肉的焦糖色澤光是看了就讓人口水直流，皮非常Q彈，連平常不敢吃的人都可以接受，手工香腸也是招牌必點。配上醃蘿蔔、梅干菜和滷白菜，簡單又家常的好味道。

圖 / IG@eatsallthetime
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地址｜彰化縣彰化市中民街31號

時間｜06:00-13:30(週一休息)

阿章爌肉飯筒仔米糕

阿章最有名的餐點就是筒仔米糕和爌肉飯，米糕糯米飯偏軟，醬汁鹹中帶甜，用料實在；爌肉飯肥肉部分較油、入口即化，瘦肉口感偏扎實有嚼勁，滷汁鹹香下飯，一旁搭配醃蘿蔔、小黃瓜清爽解膩，另有許多銅板小菜像是滷白菜、油豆腐、筍乾等必點配菜。

圖 / IG@aling_foodiary
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圖 / IG@aling_foodiary
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地址｜彰化縣彰化市南郭路一段6號

時間｜11:00–13:30、16:30–00:30

阿正爌肉飯

若說到彰化宵夜場必吃的爌肉飯非阿正爌肉飯莫屬，晚上十點才營業的深夜美食總是大排長龍。爌肉飯的色澤看起來就很夠味，但吃起來肥美不膩，肥肉部分一劃就開，滷汁醬香微甜不過鹹；滷腳筋也是店內招牌，口感Q嫩有彈性，吃完嘴唇會有點黏黏的、充滿膠質，再配上半熟荷包蛋，完全是銷魂的一餐！

圖 / IG@mirumo0201
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地址｜彰化縣彰化市永福街35號

時間｜22:00–03:00(週四休息)

天公壇爌肉飯

早上七點就營業，一直賣到下午兩點或賣完為止，天公壇爌肉飯的爌肉並沒有用牙籤固定著，反而比較像滷肉。爌肉皮Q有嚼勁，肉肥又香甜，豬肉味香氣十足，撒上胡椒更提味，建議可點半熟荷包蛋、筍絲等小菜做搭配，CP值很高！

圖 / IG@tsan_foodie
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地址｜彰化縣彰化市陳稜路130號

時間｜07:00–14:00

阿謀爌肉飯

清晨五點就營業，是在地人的道地早餐，接近中午就會賣完，可說是早起的鳥兒才有得吃。阿謀爌肉飯鹹甜恰到好處，調味適中不過鹹，瘦肉不柴、皮Q嫩剛好、肥肉軟而不膩，其餘乾麵、小菜也都夠味又清爽，整體來說是一間口味相對清淡不油膩的彰化爌肉飯。

圖 / IG@iris_foodnotes
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地址｜彰化縣彰化市長順街27號

時間｜05:00–13:00(週三休息)

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爌肉飯 古早味 早餐

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