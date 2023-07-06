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彰化福興美食推薦「老宅餐館」：無菜單料理，只營業週六日、需提前預約

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

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林厝頭位在彰化福興，近御國香麻辣臭豆腐鹿港店、福鹿大橋、鹿港文武廟、鹿港老街周邊美食，林厝頭是個特別的老宅改建的小餐館，裡面有單車與老物件，整個招牌設計很讓人很懷舊的感覺，自家家常料理需要預約用餐，無菜單料理由老闆當日採買肉品，不用餐也可以點點心跟飲品，想要用餐請提早預約。

林厝頭在哪？

林厝頭在福鹿大橋、近鹿港老街，google map請直接導航：彰化縣福興鄉福興路129巷1號

林厝頭停車資訊

林厝頭周邊有停車場可以停三台車，機車附近都可停車。

林厝頭福興美食老宅裡吃美食

林厝頭位在彰化福興，近御國香麻辣臭豆腐鹿港店、福鹿大橋、鹿港文武廟、鹿港老街周邊美食，蜿蜒進來後車可以停在林厝頭旁邊。

很有藝術感的福星美食竟隱藏在巷弄間，林厝頭真的很特別呢！

福興林厝頭拉開那發出聲響的木門後，就是老宅裡，很多設計跟擺設還有那老間氛圍，讓我們步調也跟著變慢了。

福興林厝頭菜單MENU

在樸實的環境加上這樣的老間擺設，很是特別，我們選擇主廚特餐，當日用餐皆不同，（主食：2～3種當日採買肉品，時蔬小菜/當季水果/家常湯品），店裡也有販售甜點、飲品。

二樓用餐區域為無隔間設計，最特別的是這日我們包場二樓～因為老闆恰好要到台中洲際棒球場忙，真的好幸運。

林厝頭二樓空間大，擺設的老物件多，音控部分做得十分的好，連動的方式將這裡成為立體環繞音響，後來才曉得老闆先前的職業就是相關行業，太讓人訝異了！

二樓無接待12歲以下兒童，如果有兒童、長輩都會直接安排於一樓用餐。

老物件與單車都是老闆的摯愛，老派的環境，洗石子的地板跟外公家是一樣的，還有那拉門的電視機，我們家也有耶！

水、餐具部分需要自取呦！

福興美食林厝頭餐點分享

這樣的環境氛圍說真的好棒呀！我們點了一份虱目魚主廚特餐跟松阪豬主廚特餐。

坐在這裡用餐好舒服啊！偶爾走去拿一下餐紙、偶爾倒一下水，猶如自家般的自在。

主餐煎的很有脆感，淋上檸檬也好好吃～

義大利麵佐酸白醬，這道也恰好是老闆為下午訂餐者所準備的～

時蔬小菜、當季水果、家常湯品都是好吃的！

他們家的小菜真的醃漬的恰到好處，，連湯品也同樣美味～

最後再來一個水果～

林厝頭位在彰化福興，近御國香麻辣臭豆腐鹿港店、福鹿大橋、鹿港文武廟、鹿港老街，林厝頭是個特別的老宅改建的小餐館，裡面有單車與老物件，整個招牌設計很讓人很懷舊的感覺，自家家常料理需要預約用餐，無菜單料理由老闆當日採買肉品，不用餐也可以點點心跟飲品，想要用餐請提早預約。

林厝頭

住址：彰化縣福興鄉福興路129巷1號福興路120號對面

電話：04 778 3172

營業時間：週六日11:30–20:30

林厝頭粉絲專頁

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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鹿港老街 單車 水果 臭豆腐 無菜單 彰化美食

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